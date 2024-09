Avanza análisis y virtual aprobación a Reforma Judicial; Consigue Morena voto faltante

En medio de acusaciones, irrupciones de manifestantes, cambios de sede se perfilaba la aprobación de la iniciativa presidencial

Entre denuncias de secuestro a un senador de MC, la irrupción de trabajadores en el pleno del Senado y el cambio de sede para evitar las protestas, Morena consiguió el voto que necesitaba para aprobar la reforma al Poder Judicial.

Miguel Ángel Yunes Márquez protagonizó un sainete durante 24 horas: desapareció desde la noche del lunes y no contestó los llamados del presidente de su partido, Marko Cortés, ni ninguno de los llamados a confirmar que votaría en contra de la reforma al Poder Judicial como había prometido.

Por la tarde del martes pidió licencia a su escaño para atender agudos dolores en la columna, según dijo su padre, pero en la noche apareció fresco, sin rastro de malestar, para adelantar que votará a favor de la propuesta que llevará a la elección de todos los jueces de distrito, los magistrados de circuito del país, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a partir de 2025.

Yunes, hijo del exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, culpó a sus compañeros del PAN por la decisión que tomó: “me ha lastimado la agresión que viene de mi propio partido. No puedo imponer que se me imponga el sentido de mi voto, nunca había visto en el PAN un intento de sojuzgamiento tan burdo como el de estos días. A base de amenazas y agresiones han querido obligarme a que me pronuncie en contra de una reforma sin analizarla”

Cuando apenas comenzaba la sesión, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, denunció que el gobierno de Campeche había detenido a Daniel Barreda, quien esperó hasta el jueves para comprometer su rechazo a la reforma.

El emecista dijo que Barreda y su padre estaban incomunicados y lamentó que el gobierno usara la justicia para presionar a los opositores. La respuesta, en uno-dos, vino de Adán Augusto López, el líder de Morena en la Cámara Alta, y del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Ambos dijeron que habían hablado con el senador y que este, incluso, les autorizó a decir que estaba en la Ciudad de México. Una y otra vez, Castañeda dijo que desconocían la ubicación de su compañero, pero Noroña insistió que el problema estaba resuelto.

Hacia las dos de la tarde se decretó un receso y al reiniciar la sesión la Mesa Directiva dio a conocer que había recibido la solicitud de licencia de Yunes Márquez.

El anuncio provocó el repudio de la oposición y el festejo de la aplanadora de Morena y aliados. Tras una rápida aprobación, una comisión formada por el expriista Oscar Cantón; el expanista Fernando Salazar, y Félix Salgado, acompañó Yunes Linares para que tomara protesta como suplente de su hijo.

Yunes Linares entró al pleno entre aplausos de sus antiguos detractores, quienes en el pasado lo acusaron de corrupción. Tras rendir su protesta, se enzarzó en un debate con Marko Cortés.

Pasado el enfrentamiento comenzó la sesión vespertina y cuando se presentaban los votos particulares, un grupo de trabajadores del Poder Judicial que rechaza la reforma ingresó al salón de Plenos y exigió diálogo.

Pese a que personal de seguridad usó espuma de extintores para repelerlos, los trabajadores ocuparon el Pleno y la galería e insistieron en que se les escuchara.

A petición del panista Enrique Vargas para que se resguardara la integridad de los legisladores, Noroña decretó un receso por tiempo indefinido. Horas más tarde ordenó que la sesión se reanudara en la antigua sede de Xicoténcatl, que fue rodeada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública para evitar que los trabajadores llegaran hasta ahí.

Al reanudar la sesión por tercera vez, Noroña abandonó todo asomo de imparcialidad y desde la presidencia de la Mesa advirtió: “la reforma va”.

Así, tras protestas de oposición y trabajadores, denuncias de arresto a un legislador, cambios de sede y de bando de quien se decía gran crítico del presidente, el gobierno logró el voto con el que aprobará la reforma con la que pretende demoler el Poder Judicial, como dijo hace unos días su titular, la ministra Norma Piña.

