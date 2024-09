Entrega gobernador becas e internet gratis

Se beneficia a tres mil 500 estudiantes; El mandatario estatal, Alfonso Durazo hizo entrega del estímulo y tarjetas SIM celular con el internet gratuito en beneficio de estudiantes de universidades públicas

Redacción Entorno Informativo

Con la entrega de tres mil 500 becas y tarjetas SIM celular con internet gratuito para estudiantes de universidades públicas de Hermosillo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño cumplió otro de sus principales compromisos de gobierno a tres años de su administración, encaminados a fortalecer la educación y la conectividad del alumnado.

El mandatario estatal, en la Arena Sonora abarrotada, entregó a tres mil 500 jóvenes estudiantes las becas del programa Sonora de Oportunidades para el segundo semestre de 2024, que se suman a los más de 25 mil estímulos que han recibido los estudiantes de Hermosillo este año.

Además, fueron beneficiados con la primera entrega del servicio de internet gratuito a través de tarjetas SIM celular con capacidad de navegación de 7 GB, cuyo apoyo adicional requirió una inversión de 17 millones 163 mil 360 pesos del Gobierno de Sonora.

Este beneficio, destacó, garantizará que las y los estudiantes cuenten con llamadas, mensajes y acceso ilimitado a redes sociales a través de la red Internet del Bienestar durante un periodo de seis meses.

La iniciativa tiene como objetivo asegurar que las y los jóvenes mantengan acceso a la información en línea, en un entorno donde la conectividad es fundamental para su desarrollo académico.

Durazo Montaño subrayó que esta inversión refleja el compromiso de su administración por brindar herramientas digitales a estudiantes, especialmente en un contexto donde la educación en línea y el acceso a recursos digitales son cruciales para el aprendizaje.

Además de la entrega de las tarjetas SIM, las instituciones beneficiadas con las becas fueron la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado: 277 estudiantes, con una inversión de un millón 590 mil pesos; Universidad Tecnológica de Hermosillo: 544 estudiantes, con una inversión de tres millones 377 mil 500 pesos.

Asimismo, el Instituto Tecnológico de Hermosillo: 956 estudiantes, con una inversión de cinco millones 490 mil pesos y Universidad Estatal de Sonora: mil 723 estudiantes, con una inversión de 10 millones 787 mil 500 pesos.

Agradecen estudiantes

Estudiantes universitarios beneficiados con la entrega de becas Sonora de Oportunidades, agradecieron al gobernador Alfonso Durazo Montaño por el estímulo educativo que les ha ayudado a continuar con sus estudios para la compra de material escolar o pago de la colegiatura del semestre o cuatrimestre, lo que representa un gran apoyo para la economía familiar y el futuro de las y los jóvenes.

“Yo soy estudiante normalista, la beca la he utilizado para comprar los materiales, por ejemplo, cuando he tenido primaria baja, que son los niños chiquitos, pues utilizo más materiales los cuales me ayudan a que los niños obtengan un aprendizaje significativo; muchas gracias y espero que los siguientes gobiernos la sigan implementando para los jóvenes del futuro”, indicó Juan Córdoba.

“Nos sirve de mucha ayuda para nosotros porque en todas nuestras prácticas tenemos que realizar mucho material para llevarle a los niños, y más que nada todo nuestro dinero se va en eso; todos los jóvenes estamos muy agradecidos por este apoyo y que continúen con este programa”, manifestó Fernanda López.

