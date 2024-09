Reconoce a benefactores de Casa Galilea

La presidenta del DIF Hermosillo, Patricia Ruibal Zaragoza; Expresó su agradecimiento a voluntarios y donantes que contribuyen para ayudar a personas en situación de calle

Redacción Entorno Informativo

Con el agradecimiento a quienes hacen posible que tengamos hoy Casa Galilea, para atender a personas en situación de calle, la Presidenta de DIF Hermosillo, Patricia Ruibal Zaragoza, entregó reconocimientos a los benefactores de este lugar.

Durante la Jornada de Servicios Ayudar donde se brindó atención integral a personas en situación de calle, Patricia Ruibal agradeció a quienes no cierran los ojos ni dan la espalda para brindar ayuda y colaborar en ayudar a personas que necesitan mucho de la sociedad.

“Yo estoy muy agradecida con el gran equipo de DIF Hermosillo, por la labor que hacen día con día, pero más que nada con Claudia Villa, con todo su equipo que son un equipo de ángeles, con esa mano amiga, con esa caridad, con esa sonrisa, reciben día con día a diferentes personas y los tratan con amor y cariño hasta el punto de sentirse que son su familia”, comentó.

La Presidenta de DIF Hermosillo, Patricia Ruibal Zaragoza, agradeció a los colaboradores, donantes y voluntarios que se suman para apoyar a las personas que llegan a Casa Galilea para salir adelante y reintegrarse a la sociedad, a sus familias y a tener un trabajo para ser independientes; así como para poder ofrecerles servicios periódicamente a los que aún no son residentes, con jornadas con corte de cabello, consultas médicas, adaptación de lentes y alimentación.

“Gracias por estar aquí y no cerrar los ojos, gracias por estar aquí y no dar la espalda, gracias por estar aquí para que ellos y ellas no estén allá en la calle, en la jungla de asfalto, en la invisibilidad, son tantas y tantos que no se ven, ya nos acostumbramos a verlos, verlos tanto que ya no los vemos”, manifestó.

Claudia Villa, directora de Casa Galilea, dijo que se trata de un centro de atención integral y el objetivo es ser un albergue integral y temporal para personas en situación de calle que a través del acompañamiento y canalización, se logre inserción social y familiar.

Mencionó que atienden a personas de 18 a 60 años que no cuenten con apoyo familiar, con facultades físicas para incorporarse a un empleo y sin adicciones. Si alguien detecta a una persona en la calle puede llamar a 622416916 o marcar al 911, después se le busca e invita a vivir en la casa de manera voluntaria.

Comparte esto: Facebook

X