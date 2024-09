Sin medias tintas

¿Dejan hacer el “Narco”?

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿Dejan hacer al “Narco”?…Quien sí que ya parece “disco rayado” es el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, derivado de que una y otra vez ha salido con la misma cantaleta, respecto a que los crecientes hechos de violencia registrados en el Norte del Estado, dizque son generados por cuatro o cinco grupos delincuenciales que se disputan ese territorio. ¡De ese pelo!

Pero el mello del asunto es que Francisco Sergio siempre ha manejado ese mismo argumento, que ya huele a pretexto, pero sin que hasta ahora hayan puesto a buen recaudo a esas bandas del crimen organizando, y por el contrario los han continuado poniendo en jaque a todos los niveles, y no solamente a ellos, sino también a los ciudadanos, que son los que han quedado en medio de esas disputas por dichas plazas. ¡Pácatelas!

Y para evidencia está que el fin de semana nuevamente hubieran tomado como campo de batalla las diferentes colonias de Caborca, donde los sicarios se agarraron a balazos, rafagueado casas y quemando carros, y sin que nadie les para el alto, hasta que ya sólo dejan el olor a pólvora, porque antes lo que es Méndez y compañía brillan…pero por su ausencia, por nunca actuar de manera preventiva para evitar que eso ocurra. ¡Zaz!

Eso por eso que suene a burla que el desrepresentante de la FGR recurrentemente diga que esas mafias de hampones provienen de otras Entidades del País, pero sin que hasta ahora hayan desarticulado y detenido a los integrantes de alguna, y por el contrario todo hace indicar que han seguido aumentando, aunado a que nunca las han identificado, o llamado por su nombre, y es por eso del violento caos que hay. ¡Tómala!

Porque la pregunta para Sergio sería: ¿Y qué con que los tengan idenficados?, si para el caso no los han atrapado, lo que de alguna manera refleja que a ese grado los han rebasado, por entre la Sedena, Guardia Nacional, la Federal y los estatales no hacerse uno, como para ya haberlos replegado cuando menos, y que no sigan tomando por asalto esas ciudades, y hasta matando a viajeros en las carreteras. ¿Qué no?

Sin embargo, y para empezar y acabar pronto, por otro lado una vez más se evidenció la descoordinación que hay entre ellos, como lo exhibe que el de la Fiscalía General de Justicia estatal, Gustavo Rómulo Salas, saliera a desmentir al polémico y arrebatado alcalde caborquense, Abraham “El Cubano” Mier Nogales, por haber ventilado que en lo que va del año ya han asesinado a 74 vaqueros y ganaderos por esos lares. ¡Ñácas!

No obstante, y ante el reclamo que le hiciera Salas Chávez, es por lo que Mier Nogales después reculara, y dijera que esos homicidios han sido en los últimos diez años, pero lo único cierto de eso, es que ya se había pasado de lengua como acostumbra, y es por lo que casi casi lo obligaran a corregir el dato, o la información que ventilara, que a como están las cosas de violentas, no estaría de dudarse. ¡Esa es la percepción!

En lo que son unas posturas encontradas y “punteadas”, que también le han abonado a que “la maña” esté cada vez más desatada, por como cada una de esas instancias de “autoridad” andan por su lado. ¡Ups!

¡Lanza EU alerta de viaje!…Y como todo tiene una consecuencia, es por eso que no sea una mera casualidad el que Estados Unidos acaba de actualizar su alerta de viaje para México, recomendándole a sus ciudadanos el evitar, o tomar precauciones al visitar 30 de las 32 Estados, ya que nomás Campeche y Yucatán son considerados seguros para los viajeros estadounidenses. ¡De ese tamaño!

Y obviamente que Sonora está entre esas Entidades contra las que el Departamento de Estado gringo está previniendo, por ser donde considera que hay más incidencia de acontecimientos violentos como asesinatos, secuestros y robos, y en las que tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a sus ciudadanos, y es por lo que además les restringe los viajes a sus empleados a ciertas zonas. ¡Vóitelas!

Aun así, entre las regiones que el gobierno de Joe Biden cataloga como de las más peligrosas para no visitarlas, están Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido a los altos índices de delitos y raptos que han tenido lugar, y con más razón con lo que últimamente ha estado ocurriendo en Culiacán, a raíz de la detención del capo de capos, Ismael “El Mayo” Zambada, con los choques armados.

Con todo y que a las que también les están poniendo tache, es a Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Morelos, y en ese mismo bloque a la Entidad sonorense; además de Chiapas, ésta última que, por primera vez aparece en esa lista negra, tras empeorar su calificación de seguridad, ante lo que se concluye que sólo los campechanos y yucatecos son los que se están salvando de esa “quemada”, o desprestigiada. ¡Ouch!

Así está ese nuevo ¡S.O.S! que la administración gubernamental gabacha le está mandando a sus connacionales, además de limitar la movilidad de los trabajadores de sus embajadas y consulados, a la hora de transitar por las carreteras y autopistas de la región fronteriza con Guatemala, con excepción de Tapachula, para que preferentemente no lo hagan de noche, y de esa forma no exponerse a peligros innecesarios.

Anuncia SEC fiesta patria…El que vaya que prácticamente ya les dio el banderazo de salida a lo que serán las fiestas patrias del próximo fin de semana es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, mismas que alcanzarán su clímax la noche del domingo 15 de septiembre, con lo que será el tradicional el Grito de Independencia a cargo del gobernador, Alfonso Durazo. ¡De ese vuelo!

Por lo que así estuvo la distinción para Gámez Gamboa, a fin de que adelantara que dicha ceremonia patriótica será presidida por Durazo Montaño, con un acto que escenificará a las 23:00 horas, seguido de un espectáculo de iluminación con drones, al recordar que estará estrictamente prohibida la utilización de juegos pirotécnicos en esa clase de celebraciones, por las alteraciones que propician en todos los sentidos. ¡Órale!

O séase que así estará esa festividad anunciada por Froylán, para honrar y vitorear a los héroes que no dieron patria, y para lo cual esta vez se contarán con cuatro escenarios para la presentación de actividades culturales y musicales, así que por espectáculos no va a parar, contrario a lo que había sido lo tradicional, para que los hermosillenses disfruten de un buen momento de esparcimiento y convivencia familiar. ¡Qué tal!

Y ya para “amarrar”, o cerrar con broche de oro, el titular de la SEC confirmó que: “El 16 tendremos el desfile cívico-militar, encabezado por las fuerzas armadas, las fuerzas federales de seguridad, y la Secretaría de Educación y Cultura, que participa junto a ellos en este desfile”, por lo que así estará la romería un día después por ese motivo, que es uno de los más distintivos y festivos del año, y no es para menos. ¡Mínimo!

Aunque como la intención es la de que nadie se quede sin participar en ese fiestón, es por lo que también habrá el servicio gratuito de camiones urbanos, y para lo cual andarán 240 unidades circulando el día 15, en un horario de 18:00 a 22:30 horas; aunado a que al finalizar los vítores que se harán desde el balcón de Palacio de Gobierno, saldrían desde la escuela Leona Vicario, en horarios de 23:30, 00:30 y 01:30 horas.

Resultó del PAN el traidor…Ahora sí que contra todo lo esperado, quien al final no resultó el traidor de la Nación como se había pronosticado, es Alejandro “Alito” Moreno, el senador y cabecilla del “RIP” nacional, sino el representante senatorial panista, Miguel Ángel Yunes Márquez, al que “doblaron” para que con su voto en favor de Morena se apruebe la reforma constitucional al Poder Judicial. ¡Así lo coptaron!

Pues aunque Miguel Ángel ya había dado su palabra de que votaría en contra, a la hora de la hora “se les tiró” a perder a los del PAN, y es lo que confirmó que era parte de una estrategia, porque ya después pidió licencia, al hacerse el enfermo, apareciéndose después en el Senado su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, quien es su suplente y ex gobernador de Veracruz, para ser quien emita el sufragio 86 que faltaba para esa aprobada.

De ahí que se hablaba que ayer mismo podría quedar ese cambio al marco del Poder Judicial, que como parte medular propone la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular, o en su caso ya únicamente sería cuestión de tiempo para que eso sucediera, después de que a Yunes Márquez “le llegaran al precio”, al dizque intercambiar algunos procesos judiciales que enfrentaba por acusaciones de corrupción.

Si se analiza que los Yunes son una familia de políticos caciques veracruzanos acusados de lo “píor”, y de los principales detractores del “Prejidente”, Manuel López Obrador, pero ahora, y ante el escenario imperante, sí que estarían haciendo valedero aquello de que ¡Favor con favor se paga!, porque se aseguraba que hicieron un pacto de impunidad, y de ganar ganar, para que les cancelen orden de aprehensión que había en su contra.

Mientras que lo que es a Moreno Cárdenas, ayer la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) ya le dio pa´tras a la relección que recién llevara a cabo, para mantenerse en el cargo hasta por dos periodos más, extendiendo su liderazgo hasta por ocho años, debido a que las modificaciones a los estatutos del PRI se hicieron mientras el proceso electoral aún estaba en curso.

