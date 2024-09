Sin medias tintas

¿Un Presidente homosexual?

Muestra apertura Secretario

Siguen sumando a seguridad

Avalan el informe de Alcalde

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿Un Presidente homosexual?…La que sí que se va prestar para pensar lo “píor” es la declaración que ayer diera la primera dama y esposa del “Prejidente”, Manuel López Obrador, cual es el caso de Beatriz Gutiérrez Müller, luego de que en el marco de la conferencia mañanera en que lo acompañara, dijera que tras la elección de Claudia Sheinbaum: “Ya puede existir un Presidente en el futuro que sea homosexual”. ¡Zaz!

No por nada es que dicha polémica postura de Beatriz, que no venía ni al caso, sea vista como una “cortina de humo” para desviar la atención con respecto a la aprobación que acaba de hacerse de la Reforma Judicial, derivado de que los senadores de Morena la “palomearon” entre protestas y la invasión del reciento del Senado, por lo que se vieron obligados a irse a sesionar a otro lado, para votarla la madrugada del miércoles.

Sin embargo, y a pesar de esa percepción, lo que es López Obrador justificó la presencia de Gutiérrez Müller diciendo que: “Estamos por terminar, ella quiere despedirse de ustedes y de toda la gente y qué mejor que explicándoles lo que ella ha hecho”, cuando lo cierto es que fue mínimo lo dijo de su función como presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. ¡De ese pelo!

Es decir, se dedicó más a grillar, al estilo de AMLO, manifestando que al día de hoy no tiene ninguna intención de participar activamente en la polaca, al aseverar que: “No está en mis planes la postulación en ningún cargo público… mi cuota de participación política ya la pagué”, según esto porque actualmente solamente le interesa para estar informada, y de esa forma poder tener una visión de las cosas. ¡Ajá!

Aunque con lo que reflejó que ese sólo es un posicionamiento a medias de doña Betty Gutiérrez, es el que dejara muy en claro que: “Esto no quiere decir que no cambie de parecer en un sentido de que acepto que nunca hay que decir nunca, pero al día de hoy en este momento, a esta hora, al cuarto para las 8:00 de la mañana, del 11 de septiembre, mi respuesta es no”, con lo que dejó la puerta abierta. ¿Qué no?

No obstante, lo que causó más impacto mediático es el que se abriera de capa y defendiera la posibilidad de que en un tiempo no muy lejano pueda haber una Mandatario de la Nación del “otro bando”, según esto porque las mayorías en las pasadas elecciones votaron pasando por alto el género, dizque porque valoraron más las habilidades y capacidades, lo que a su juicio habla de un “nivel de superior” de los mexicanos.

Y como para que quedara más clarito es que apuntara que: “Qué bueno que en México ya no se tenga que votar por alguien que está bonita, feo, si está gordo, si está delgado y parece “Barbie”, eso ya es secundario, y si es Claudia u otra mujer, vamos a suponer un escenario distinto, se votó por las habilidades, por las capacidades, por las propuestas sin tomar en cuenta el sexo, o la orientación sexual. ¿Será?

Al desde su perspectiva asegurar que lo que importa no es lo que hagan de noche, o en su vida privada los candidatos y las candidatas, sino los compromisos que adquieran con la ciudadanía, y que los cumplan, cuando se supone que deben ser los perfiles más aptos, y es por eso de la controversia que ya están causando sus dichos, y que obvio que están compitiendo con la causada por la reformada al Poder Judicial. ¡Tómala!

Muestra apertura Secretario…Y contrario al pasado reciente, donde es evidente que ahora sí están actuando es en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), a cargo de Froylán Gámez Gamboa, en lo que tiene que ver con casos de los que antes ni se hablaba, luego de que confirmara el arresto del director de la escuela Talamante en Sahuaripa, presuntamente por el delito de violación de una maestra. ¿Cómo ven?

En lo que es una positiva acción de apertura con la Froylán está mandando el mensaje de que la única manera de mejorar es enfrentando los problemas, como en esta ocasión en la que ventilara que hay una investigación en proceso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado contra el profesor acusado, y de la cual serán respetuosos, estando a la espera del resultado para proceder en consecuencia. ¡Ni más ni menos!

Ya que lejos de querer “tapar el sol con un dedo” como se hacía antes, ahora se está reconociendo el que supuestamente hubo una agresión sexual contra una mentora, a quien se le atendió de inmediato para que recibiera la atención correspondiente, a la par de que se han proporcionado todas las facilidades para que se lleven a cabo las diligencias judiciales, con la finalidad que se esclarezca el hecho. ¡De ese vuelo!

Pero en todo momento Gámez Gamboa ha sido muy categórico, a la hora de poner los puntos sobre las íes, al adelantar que de ser encontrado culpable del delito en cuestión, el docente será cesado de inmediato de sus funciones, señalando que: “Como se hace en todos esos casos, la autoridad judicial nos notifica, se da la baja inmediata, es una notificación que tiene que hacer la Fiscalía para que la baja proceda”. ¡Mínimo!

Es por lo que precisara que: “Siendo respetuoso de las autoridades judiciales atendimos de inmediato el caso y hay un proceso legal el cual irá transcurriendo. Hay un detención y bueno, va a transcurrir de manera judicial, cuidando a la víctima, obviamente no podemos mencionar los nombres”, y ante lo cual los líderes de las secciones 54 y 28, Javier Ceballos y Adalberto Salazar, nomás han hecho mutis, cual es su costumbre. ¡Ups!

Siguen sumando a seguridad…Quien le ha continuado sumando a la seguridad es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, en aras de seguir rindiendo buenas cuentas en ese ámbito, y para muestra está el que ahora entregara 81 nuevas patrullas para la Policía Estatal de Seguridad Pública(PESP), así como a 44 municipios, a fin de que cada vez estén más equipados para hacerle frente a los delincuentes. ¡Qué tal!

No en balde es por lo que Durazo Montaño hiciera un recuento, y ponderará que durante su gestión se han fortalecido de manera histórica a las distintas corporaciones, estatales y municipales, con más de 600 nuevos elementos; y más del doble del parque vehicular policíaco; y superando el millar de armas de fuego; además de equipamiento en general; y la creación de la Universidad de Seguridad Pública. ¡De ese tamaño!

Eso al detallar que al inicio de la administración, en el 2021, la PESP contaba con 866 agentes, cifra que al día de hoy se incrementó hasta llegar a los mil 766; e igualmente sus unidades policíacas era 239, aumentando a 473, por lo que con las que ahora se asignaran, ya se alcanzó un número histórico de 554 vehículos para las fuerzas policiales, por lo que así ha estado el avance en ese rubro en todas esas áreas.

Tan es así que también destacar que hace tres años el Instituto Superior de Seguridad Pública, hoy Universidad de la Seguridad Pública, no contaba con ningún cadete en el momento, y solo habían graduado a 29 alumnos, pero desde entonces han egresado las generaciones Beta, Delta, Gamma, Alfa, Omega, Centauro, Sigma, Troya, Zeus, Apolo, con lo que ya han capacitado a dos mil 592 nuevos reclutas. ¡A ese grado!

Luego entonces así le ha abonado el “Gober” a los diferentes niveles policíacos, como lo denota el que esas más de cuarenta “pericas” fueran entregadas a las policías municipales de Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, Navojoa, Nogales, Rosario Tesopaco, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Ures, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arivechi, Benito Juárez, Caborca, Cananea, Empalme y Etchojoa. ¡Así el dato!

Avalan el informe de Alcalde…El que ya pasó la aduana del Cabildo es el III Informe de Gobierno que rendirá el domingo al mediodía en el Palacio Municipal el reelecto alcalde, Antonio “Toño” Astiazarán, al haberlo aprobado por unanimidad los regidores, es decir, con el voto de todos, para que “les de santo y seña” a los hermosillenses, de lo que se hizo en los últimos doce meses de su ya agonizante trienio. ¡Órale!

Ante lo que adelantan que será una informada de Astiazarán Gutiérrez que abordará cinco ejes estratégicos, siendo uno de ellos al que han denominado “Hermosillo en Paz”, que entre otras cosas está enfocado en crear un entorno seguro, pero también vinculado con la sustentabilidad y la calidad de vida de los habitantes de la Capital, con la mira puesta en fomentar una sana convivencia en armonía. ¡Ese es el plan!

En tanto que al segundo lo han llamado “Hermosillo Sostenible”, y se refiere al desarrollo de una ciudad inteligente y sustentable, con infraestructura de calidad que responde a la expansión y el crecimiento económico; y el tercero es “Hermosillo Activo”, para recuperar los niveles de competitividad y talento, reconociendo el impacto de la pandemia y trabajando para posicionar al municipio en el ámbito global.

Mientras que el cuarto identificado como “Hermosillo Vivo”, está centrado en combatir la pobreza y el rezago social, asegurando el acceso equitativo a derechos sociales como salud, educación y servicios básicos; y ya el quinto es el “Hermosillo Ciudadano”, que está canalizado a mejorar la gestión y el servicio del Ayuntamiento hacia la sociedad, además de incluir la administración de los recursos públicos. ¡A ese punto!

De esa manera han seccionado el dominguero “esquech” que se aventará el “Presimun” aliancista, y con el que dará por terminada su primera etapa de gobierno, por lo que de ahí pa´l real comenzará con lo que serán sus venideros tres años, y es por lo de las especulaciones que hay, en torno a quienes serán los funcionarios que lo seguirán acompañando, con lo que estarían repitiendo en los cargos que ocupan. ¡Esa es la duda!

