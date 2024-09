Sin medias tintas

Revisarán rara grieta ejidal

Por Martín Romo (El Verdugo)

Revisarán rara grieta ejidal…Y para que vean el que como ya está sucediendo cada cosa, ahí tienen que ahora van a realizar un estudio de tipo geofísico que permita determinar el origen, profundidad, comportamiento y extensión de la extraña grieta que apareció el pasado 5 de septiembre en los terrenos del Ejido “Coronel Cruz Gálvez” de la Costa de Hermosillo, y que ha dejado sorprendido ha todo mundo. ¡Zaz!

Ya que en base a lo anticipado por el Jefe del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora, José Ismael Minjárez Sosa, es una inspección y trabajo de campo que iniciarían desde esta semana, en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil, por lo que a partir de los rastreos y muestreos que hagan, proyectan tener un informe sobre ese hecho extraordinario en un plazo de unos 15 días. ¡Ese es el plan!

Aun y cuando Minjárez Sosa advirtiera que no hay que generar alarma ni temor entre la población, por suponerse que es una zanja que no tiene ninguna relación con la famosa falla sísmica de San Andrés, por estar muy lejana; como tampoco con las aberturas que ya se han presentado en lugares como California, o Los Ángeles, en Estados Unidos, donde han aparecido de esos fenómenos extremos. ¡De ese pelo!

Es por lo que precisara que son grietas que pueden ser causadas por una fractura en el terreno con un ligero movimiento; o también por el bombeo excesivo del agua subterránea, lo que provoca un reacomodo de los espacios que quedan vacíos al succionarla, sobreviniendo posteriormente los hundimientos; o bien, por el colapso de huecos en el subsuelo debido a minas o cavernas, por lo que esas son las hipótesis que hay.

A la vez que dejara en claro que se trata de unos sucesos que no son para nada nuevos, al asegurar que desde hace una década que los han venido analizando en varios puntos del Estado, y para el caso puso el ejemplo, de que curiosamente ya antes igual les solicitaron acudir a hacer un dictamen de un grietón similar que apareció también en el Sur de la ciudad, a unos pocos kilómetros del sitio donde surgió la actual. ¿Así la casualidad?

Seguirá igual venta de cheve…Los que se quedaron con las ganas de que les ampliaran los horarios para la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante las fiestas patrias del presente 2024, son los concesionarios de los establecimientos como bares, “antros”, restaurantes y demás, de acuerdo a lo ventilado por el director de Bebidas Alcohólicas del Gobierno del Estado, Daniel Arturo Jaime Ayala. ¡Pácatelas!

Toda vez que, a decir de Jaime Ayala, según él esta vez no se presentaron los argumentos necesarios para proceder con la modificación de los horarios, pero sin que especificara cuales eran esas argumentaciones que se requieren para que les amplíen, y es por lo que las cosas quedarán igual, y “la tomada” se suspenderá a las 2:00 de la madrugada en los negocios, y la venta a las 12:00 de la noche en los expendios cerveceros.

Y es que, a partir de lo expuesto por el funcionario estatal, que entrara sin hacer mucho ruido en lugar de la renunciada de Christina Caballero de la Rosa, dizque no recibieron muchas solicitudes para una modificación de esa naturaleza, y es por lo que manejara que: “No se contempló ninguna extensión del horario, el funcionamiento será normal, y no consideramos que exista la necesidad de ampliar en esta ocasión”. ¡Tómala!

De ahí que para evitar incumplimientos en lo que es la normatividad regular, o de siempre, es por lo que advirtiera que implementarán operativos especiales de vigilancia, por lo que como sobre aviso no habrá engaño, es que quienes se atrevan a violar las reglas operativas establecidas, se harían acreedores a multas que van desde los $7 mil, a los 75 mil pesos, y el riesgo de la clausura inmediata de los locales. ¡De ese tamaño!

Con lo que queda claro que lo que es en esos changarros no podrán “agarrar larga” la fiesta patriótica, porque cerrarán a la hora en que tradicionalmente lo hacen, por lo que quienes se “enfiesten” tendrán que “seguirla” en sus casas, porque después de las mencionadas horas ya no habrá servicio al público, como para que en esos lugares continúen gritando el clásico ¡Viva México “caones”!

Dejan chambas los guardias…Para quien dude el como está ya la inseguridad en la Entidad, de casi casi ya ¡Sálvese quien pueda!, ahí tienen lo destapado por el dirgente Sindicato de Guardias de Seguridad adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Claudio Huidobro Cárdenas, de que ya están renunciando muchos vigilantes que prestan servicios en ranchos, minas e industrias. ¡Vóitelas!

Porque de acuerdo a lo ventilado por Huidobro Cárdenas, son bajas de esa clase de personal ocasionadas por los reiterados problemas de inseguridad que se están presentando en casi todo el Estado, es decir, ya no solamente en la región Norte, como lo refleja el que ya han alcanzado hasta un 60%, por lo que a ese extremo está el temor reinante, que los ha orillado a renunciar a esas plazas laborales. ¡Esa es la cruda realidad!

Prueba de ello es que Claudio apuntillara que: “Sí, en ranchos, minas e industrias ubicadas en rancherías, han ocurrido eventos en donde se les pide a las compañías de seguridad operar sin logotipos ni torretas, lo cual genera incertidumbre sobre quiénes son, a dónde van y para quién trabajan. Esto ha sucedido de manera frecuente”, y es por eso que quedan a la buena de Dios, y en un constante riesgo. ¡De ese vuelo!

No en balde es por eso del llamado que hiciera, para que se atienda esa creciente problemática que ya está provocando una desbandada de trabajadores en ese ámbito, por como constantemente corren el peligro de ser confundidos y secuestrados por “la maña”, eso en lo que averiguan de quienes se trata, pero sin pasar por alto que en caso de “andar bien locos”, ya no les importaría el atentar contra ellos. ¡Ni más ni menos!

Ante lo que habrá que ver qué respuesta les dan, derivado de eso ¡S.O.S! que ya lanzaran, por aquello de que sobre aviso no hay engaño, por el como “ya no se la están acabando”, por la forma en que están siendo acosados en despoblado, y es por lo que mejor está prefiriendo quedarse sin chamba. ¿Cómo ven?

No responden los de la CFE…Quienes sí que están haciendo valedera la famosa frase de que ¡Ni los veo, ni los oigo!, son los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como lo señalara el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado, al ventilar que a diez días de que realizaran una marcha contra la restricción de los pagos en efectivo en los cajeros automáticos, no ha habido un acercamiento. ¡Órale!

Pues a decir de Peinado Luna, eso significa que a los de la “Comisión” no se les ha visto la intención de querer entablar un diálogo, para llegar a algún acuerdo con relación a esa demanda, de que cambien la disposición que implementaran de manera unilateral, como es la de casi ya no permitir que se pague la “luz” al “chaz chaz” en los CFEmáticos, para con eso impedir que le abonen a sus consumos de energía eléctrica.

Por encima de que los de la CFE han argumentado que instauraron esa medida por cuestiones de seguridad, para no manejar dinero, aunque “El Nacho” Peinado apuntilló que después de esa protesta: “No hemos tenido ninguna comunicación por parte de Comisión Federal de Electricidad hacia los usuarios, ha sido un silencio absoluto, es la característica de comisión de los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad”. ¡Qué tal!

En contraparte Ignacio agradeció el apoyo del Gobierno del Estado, que ha fungido como mediador ante la CFE, al sostener que: “La semana pasada tuvimos un par de comunicaciones directamente con el Gobernador abordando este tema, externaba su preocupación en el sentido que no está en desacuerdo del horario tan restringido, y que está a favor desde luego para que el horario se pueda ampliar”. ¡Así la sensibilidad!

Derivado de que simplemente “les ha valido” el que se manifestaran por ese motivo el pasado 31 de agosto, porque a partir de lo expuesto por Peinado, nomás no les ha importado el que muchos de los ciudadanos no cuentan con tarjetas bancarias para llevar a cabo esa pagadera, además que la mayoría tiene horarios laborales que no les permiten salir para realizarlos en el horario en que esa paraestatal lo estipulara. ¡Ñácas!

