Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Alerta por “narcoguerra”…Y por la “narcoguerra” que desde hace casi diez días enfrenta Sinaloa, sí que aplica aquello de que ¡Cuando veas las barbas de tu vecino rafaguear, pon las tuyas a remojar!, con todo y que el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, dijera que hasta ahora en Sonora no existe el llamado “efecto cucaracha”, derivado de lo que ha sido calificado como otro “Culiacanazo”. ¡Palos!

Sin embargo, y como resultado de una serie de eventos violentos que iniciaran en Culiacán, y que ya se han extendido a toda la región sinaloenese, por el enfrentamiento entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, o los hijos de los fundadores del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, e Ismael “El Mayo” Zambada”, a nivel local ya también están operando para evitar que esa ola violenta afecte a la Entidad sonorense. ¡Zaz!

Toda vez que a decir de Salazar Razo, no sólo mantienen un trabajo permanente en materia de seguridad pública, al igual que en las líneas fronterizas con Chihuahua y Baja California, sino que en esta ocasión lo están haciendo de manera especial, al trabajar de manera coordinada todas las instancias, aunque no faltará quien diga que ya bastante se tiene con los reiterados choques armados en la zona del Norte. ¡De ese pelo!

Con todo y que lo que hoy está ocurriendo en la también llamada tierra del chilorio, sí que ya rebasa toda proporción, por como el “Narco” ha tomado como campo de batalla ese territorio, al parecer por la traición de la que fuera objeto “El Mayo” Zambada, al ser entregado a las autoridades norteamericanas por los vástagos del “Chapo” Guzmán, y es por lo que estarían cobrándose esa afrenta. ¡A ese punto las vendettas!

Aun así, lo que más impacta es el como las fuerzas federales han sido rebasadas, porque ni con el Ejército, la Guardia Nacional y demás, han podido evitar el que esa latitud haya sido sitiada con narcobloqueos, incendios, asesinatos, robos y saqueos, quedando los ciudadanos en medio de ese fuego cruzado, por encima del supuesto poder de “seguridad” que tiene el Estado mexicano, a no ser y que no quieran usarlo. ¿Será?

Por no entenderse de otra forma el como en cada desfile cívico-militar, como el que ayer tuviera lugar, hacen todo un despliegue del dizque poderío de la milicia, pero a la hora de la hora no lo utilizan, y por el contrario el narcotráfico los repliega, y hasta los hace suspender las ceremonias del Día del Grito, como ahora ocurriera en “Chinaloa”, y en algunas localidades de Nuevo León y Michoacán, lo que se presta a sospechar lo “píor”.

Pero mientras eso pasa, el “Prejidente Manuel López Obrador confirmó que es genio y figura hasta la sepultura, porque en lo que fue la última celebración del 214 aniversario de la Independencia de México, que presidió en el Zócalo capitalino, para cerrar el evento eligió “El Sinaloense”, lo que provocó una indignación, de ahí que de irónico e insensible no lo bajaran, y no es para menos, por como están las balaceras. ¿Qué no?

En lo que es una acción más con la que AMLO evidenció estar muy fuera de la realidad, si se parte del como en ese Estado los ciudadanos están atemorizados y encerrados, y ya padeciendo el desabasto de alimentos y los artículos más básicos, a raíz de que nadie a podido defenderlos de los sicarios del narcotráfico, que en sus camionetas se pasean como Juan por su casa matándose entre ellos, y sin que los detengan. ¡Así la impunidad!

Y para quien dude de ello ahí está lo que unos hombres armados les dijeran a los médicos del IMSS-Bienestar en Villa Unión, Mazatlán: “¡Si se mueren ellos, se mueren ustedes!”, al llevarles a unos compañeros heridos.

Es el momento de Sonora…Quien sí que le hizo honor al eslogan de su III Informe de Gobierno, de que ¡El momento de Sonora es ahora! Es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en el acto realizado el pasado viernes en el auditorio Cívico del Estado, al resaltar que se está en el mejor momento en materia de empleo, inversión, salud, seguridad, educación y superación de la pobreza. ¡De ese vuelo!

Ya que “con los pelos de la burra en el mano”, o mejor dicho con los números de instituciones oficiales que avalan su trabajo, Durazo Montaño destacó los resultados obtenidos hasta lo que ahora es la mitad de su mandato, o el primer trienio de su sexenio gubernamental estatal, en temas como crecimiento económico, programas sociales, e infraestructura educativa, en los que ha hecho una diferencia positiva. ¡Órale!

Casi por nada es por lo que el Ejecutivo Estatal ponderara, que con el apoyo de la Federación ha logrado superar los rezagos que le fueron heredados, y que a tres años de distancia, y después de suparada la crisis en la que estaba el Gobierno del Estado, y la Entidad en general, a la fecha se ha conseguido construir una mayor infraestructura, e implementar modelos de desarrollo basados en energías limpias. ¡Ni más ni menos!

Para el caso es que Durazo dijera que el Plan Sonora ha venido a ser algo así como un pilar, o parteaguas para poder obtener gran parte de esos logros sumados hasta ahora, sobre todo en lo que tiene que ver con nuevas inversiones en ese ámbito, señalando que: “En 2022 y 2023 crecimos 3.6% y 4.9%, respectivamente. El año pasado tuvimos una inversión extranjera superior a los dos mil 750 millones de dólares”. ¡De ese nivel!

Ante lo que se concluye que de esa manera el “Gober” le cumplió a los sonorenses en tiempo y forma, con esa rendición de cuentas claras, como es en el rubro social, al puntualizar que hasta hoy se han otorgado más de 333 mil becas, con una inversión superior a los mil 700 millones de pesos, de ahí que se comprometiera a seguir con la promoción económica, y en los diferentes apartados, para generar más oportunidades para todos.

Inicia con cambios Alcalde…Y después del dominguero y último informe que presentara el pasado domingo como alcalde de Hermosillo, de su primer periodo de gobierno, quien desde ayer al mediodía inició con lo que será su segundo trienio, luego de ser reelecto, es el Presidente Municipal, Antionio “Toño” Astiazarán, y para lo cual tomó protesta en una inédita transición realizada en el Expo Fórum. ¡Qué tal!

Con lo que está de más el apuntar que Astiazarán Gutiérrez desde ya comenzó lo que es su segunda gestión al frente de la Capital hermosillense, y cuya repetición consideran que se la ganó a pulso, entre otras cosas con lo que fuera una inversión histórica de mil 800 millones de pesos en obra pública, y el mejoramiento de la de percepción de inseguridad, como parte de un trabajo en equipo con la ciudadanía. ¡Mínimo!

No obstante, y como era de esperarse, de arranque “El Toño” Astiazarán anunció los primeros cambios de su gabinete municipal, en aras de eficientar algunos departamentos, de ahí que entre los que dejaran sus cargos están quienes fungía como Secretario del Ayuntamiento y Síndica, Florencio Díaz Armenta y Zaira Fernández Morales, siendo reemplazados por Eduardo Alejo Acuña Padilla, y Blanca Lorena Colosio. ¿Cómo ven?

Aunque en el caso de Zaira la consolaron al nombrarla como encargada del Órgano de Control y Evaluación, después de que también perdiera como candidata a diputada local; mientras que a quienes ratificaron en sus respectivos puestos es a la Tesorera, Flor Ayala Robles Linares; y al Comisario de la Policía Preventiva y Tránsito, Manuel Emilio Hoyos Díaz, por ser dos de las áreas que aparecen como de las mejor calificadas.

Más menos así están esos movimientos en el organigrama del Municipio presidido por el “Presimun” aliancista, y que se apuesta doble contra sencillo que nomás son para “abrir boca”, al vaticinarse que con el correr de los días y semanas habrá otros más, aun y cuando en la generalidad se presume que se mantendrán los titulares de las diferentes oficinas, lo que todavía estaría por verse. ¡Esa es la impresión que hay!

Sigue chambeando el STJE…El que dejó en claro que a ellos no les han afectado los paros que han venido llevando a cabo los trabajadores federales contra la ya concretada reforma al Poder Judicial es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, al precisar que los ámbitos de acción y responsabilidad entre ambos niveles son diferentes. ¡Así el dato!

Prueba de ello es que Acuña Griego recalcara que no se tienen trámites que impliquen una colaboración conjunta entre esos poderes judiciales, por lo que el trabajo de los juzgados locales ha continuado sin inconvenientes, pero reconociendo que: “Bueno, a la ciudadanía quizás le afecta porque no se han dictado resoluciones, pero a nosotros como institución no”, y que es por lo que han continuado con su labor.

En pocas palabras eso significa que Rafael y compañía no se han visto alterados en su operatividad, y muchos menos distraídos, como sería adelantando vísperas por los efectos que pronostican ya después tendría esa reformada en los Estados, como lo constata el que ventilara que han seguido abocados a la chamba judicial y de juzgadores sin distractores, y es por esos de la normalidad que se les ha apreciado. ¡De ese tamaño!

Y en tanto que los paristas amenazaban con radicalizar sus protestas, ciertamente que es “un palo” que ya nadie podrá quitarles, y menos después de que el domingo anterior ese cambio ya fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación, a pesar de que un Tribunal Colegiado ordenó que no lo hicieran, pero al “Presi” Manuel López Obrador “le valió”, y ya apareció ese decreto con su firma, con lo que entró en vigor.

Así que de aquí pa´l real entre las principales modificaciones de esa reformítis está el que a partir del 2025 se establece la elección popular en las urnas de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es decir, por el voto de “Juan Pueblo”; en tanto que el Pleno se reducirá de 11 a nueve de esos ministerios, que ahora permanecerán en el cargo 12 años, en lugar de 15 añales, como era hasta ahora.

