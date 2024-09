Sin medias tintas

¿“Se rinde” jefe militar?

Otra de cal del “Gober”

Van contra más policías

¡¡Detienen narcoconvoy!!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿“Se rinde” jefe militar?…Y quedó claro el por qué Culiacán está entre fuego cruzado desde hace más de una semana, y como no, si el mando militar de mayor rango en Sinaloa, cual es el caso de comandante de la Tercera Región Militar, Francisco Leana Ojeda, afirmó que el fin de la violencia no depende ni del Ejército ni de las fuerzas de seguridad, sino de que los grupos rivales del “Narco” “dejen de confrontarse”. ¡Zaz!

A ese grado es que Francisco Jesús se sincerara, al término del desfile por la Independencia de México que se celebrara en la Capital sinaloense, durante una rueda de prensa que ofreciera en el salón de Cabildos del Ayuntamiento, donde de viva voz dijo que el restablecimiento de la paz será hasta que finalicen los choques armados entre facciones del Cártel de Sinaloa, como son las representadas por Los Chapitos y Mayitos.

O séase que Leana Ojeda terminó por reconocer que las balaceras no concluirán por obra y gracias de la inteligencia de la milicia, o de las estrategias para contrarrestar esa ola violenta que se generara a raíz de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, a quien el pasado 25 de julio los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán lo traicionaron y entregaron a los Estos Unidos, sino hasta que éstos paren sus enfrentamientos.

Con lo que de alguna manera terminó de “apechugar” que de nada han servido los más de 2 mil elementos federales que han desplegado a esa enviolentada Entidad, como lo comprueba que hasta el corte que ayer hiciera el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, ya sumaban 32 muertos, entre ellos dos militares, si se parte de que seguían las tracateras. ¡De ese pelo!

Sin embargo, y ante las críticas que provocara la declaración de Leana, es que el mismísimo “Prejidente”, Manuel López Obrador, saliera a corregirle la plana, al justificar que la situación había sido malinterpretada, y que la información difundida no fue precisa, cuando es algo que quedó grabado, pero “pos” así están intentando “tapar el sol con un dedo”, por como ya han sido superados por el crimen organizado. ¡Tómala!

Ya que a la clásica López Obrado quiso componerla en el aire”, al salir con que: “Lo que dijo el comandante de la región fue en el contexto de cuidar que no se enfrenten los grupos y evitar homicidios. En eso estamos enfocados”, resaltando las medidas de seguridad que han implementado, y que hasta ahora han sido en vano, por como incluso ya han estado atacando a los militares, además de atentar contra la población indefensa.

Es por eso del temor que hay, como lo refleja el que a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal anunció que a partir de ayer se retomarían las clases en todos los niveles y modalidades, después de ser suspendidas desde hace varios días por esas refriegas, los padres de familia advirtieron que no enviarían a sus hijos para no ponerlos en riego, y menos después de la citada declaración que a todo mundo desesperanzara.

Mientras que el comandante de la Cuarta Zona Militar en Hermosillo, Vicente Mandujano Acevedo, asegura que ese nuevo “Culiacanazo” no ha afectado la frontera con la región sonorense, al aseverar que: “Estamos alertados por el conflicto en Sinaloa, hemos estado haciendo recorridos en la zona, pero afortunadamente de este lado de Sonora está tranquilo, no ha habido ningún problema o incidente relacionado con eso”. ¿Será?

Otra de cal del “Gober”…La que sí que es “otra de cal” del gobernador, Alfonso Durazo, en favor de los integrantes de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), es la buena nueva que anunciara el líder de esa organización ciudadana, Ignacio Peinado, de que volverán ampliarse los horarios de servicio en los cajeros automáticos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). ¡Qué tal!

Porque de acuerdo a lo ventilado por Peinado Luna, será una modificación de horario que aplicará para la recepción de pagos o abonos en efectivo, al señalar que con eso: “Se amplía hasta las 10:00 de la noche en los cajeros más emblemáticos de la ciudad: El del Centro, Matamoros y San Luis; el del Vado del Río en el Sur de la ciudad; y en el Norte, el ubicado en Monteverde y Lázaro Cárdenas”. ¡De ese vuelo!

De ahí que así es como “dieron su brazo a torcer” los de la CFE, tan es así que “El Nacho” Peinado resaltara que ese reversazo también fuera confirmado por el secretario de Gobierno, de ahí que ya solamente faltaría el que se diera a conocer la fecha oficial para el inicio de esa ampliada en que se recibirá esa clase de cobranza, después de que de manera unilateral se restringiera, según esto por cuestiones de la inseguridad que hay. ¡Ajá!

No por nada es por lo que una vez más Ignacio y compañía agradecieran la mediación que hiciera Durazo Montaño ante esa paraestatal, para que se concretara ese cambio y volviera esa operatividad a como estaba antes en los también llamados CFEmáticos, después de que un día para otro les “cambiaran la pichada” a los clientes, y les limitaran esa opción de pago, pero sobre todo de abonarle al consumo de la “luz”. ¡Mínimo!

Pues tan determinante resultó esa intervención del “Gober”, como en otras ocasiones igualmente ha sido, cuando ha intercedido por ellos, que con todo y la marcha de protesta que habían hecho los miembros de ese gremio, era hora de que no habían obtenido ninguna respuesta de la “Comisión”, lo que acrecienta ese logro, porque de lo contrario muy seguramente que ahí siguieran como la famosa Puerta de Alcalá. ¿Qué no?

Van contra más policías…Por los que afloró que ya no están “metiendo las manos” al fuego es por los policías municipales de Hermosillo acusados de cohecho, después de que el 29 de marzo del presente año recibieran dinero del cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, para no arrestarlo por conducir a exceso de velocidad por el bulevar José María Morelos, en un Dodge Charger rojo sin placas. ¡Pácatelas!

En lo que es un soborno por el que Natanael Rubén ya fuera vinculado a proceso el pasado 20 de agosto, luego de que él mismo se “echara la soga al cuello”, al publicar un video en el que exhibe a esos agentes tachados de corruptos juntando los billetes que les arrojara al suelo, y es por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) iniciara una investigación a raíz de las denuncias que ese exceso provocara.

Al trascender que ya son cuatro los polizontes que han sido separados de las áreas operativas en las que estaban, y con trayectorias de varios años en la corporación municipal, después de que inicialmente se hablaba de que eran dos, a la par de que igual son investigados por ese delito que podría costarles la chamba, luego de que fueran ventanedos por recibir esa “mochada”, atrayendo la atención pública y de las autoridades.

Así han estado cayendo más implicados en esa extorsión policial, en la que fueran captados en flagrancia junto a Cano Monge, una vez que han seguido revisando los videos que hay sobre ese comentado hecho, aunque lo que manejan que también ha influido, es que el Ayuntamiento hermosillense ya les retiró la defensa legal que les proporcionara en un principio, por ya no ser uno elementos policíacos de fiar. ¡Ups!

Aunado a que es un sonado caso al cual el Fiscal Estatal, Gustavo Salas Chávez, le ha puesto una marcación casi personal para que no quede en la impunidad, tan es así que ya citaran a declarar al “Nata” Cano, y si no lo detuvieron es porque se presentó amparado, por lo que habrá que ver si corren con la misma suerte los uniformados que están “en ese ajo”, por a todas luces no tener la misma “lana” para defenderse en ese juicio.

¡¡Detienen narcoconvoy!!…Quienes dan cuenta que por fin “cortaron una madura” son los marines y militares de la Sedena, por el “golpe” que acaban de “pegarle” al hampa, luego de que en la zona del Golfo de Santa Clara, en la colindancia con Sonoyta y San Luis Río Colorado, detuvieran a 21 personas que conformaban un convoy armado, y les confiscaron armamento, vehículos y equipo táctico. ¡Vóitelas!

Toda vez que así estuvo esa masiva detención, ya que, al efectuar recorridos de reconocimientos terrestres, los representantes de las fuerzas federales en cuestión fueron agredidos a balazos por los secuaces de la delincuencia organizada, por lo que al repeler la agresión los sometieron, aunado a que “se corriera la voz” de que, hubo varios fallecidos, pero sin que al final lo confirmaran. ¡Así las dudas!

Y para que se den una idea del nivel que tenía ese pelotón de sicarios, es que les aseguraron 44 armas de fuego de alto poder, así como 399 cargadores, 23 mil 899 cartuchos, ocho artefactos explosivos improvisados, además de 11 dispositivos detonantes artesanales, 13 unidades motrices, incluida uno con blindaje de agencia, y diversos equipamientos, por lo que a ese extremo estaban de ataviados para echar bala. ¡Ñácas!

Razón por la cual es que los arrestados y el material que les encontraron fueron puestos a disposición de las instancias del orden federal, para el deslinde de responsabilidades, por lo que de esa forma es que en esta ocasión se evitara el que tomaran por asalto los citados municipios, como ya anteriormente ha ocurrido, porque muy seguramente que no iban armados hasta los dientes para acudir a misa. ¡De ese tamaño!

Si se parte de que esa clase de grupos de pistoleros “al bolón”, son de los que ya antes han ingresado a municipalidades como las de Caborca, Atil, Altar y Tubutama, entre otras del desierto Norte, y sin que les hubieran parado el alto, como ahora sí lo hicieran, y es por eso que no pasara desapercibido ese acierto de los militares, porque lo que son los estatales y municipales, quién sabe dónde andaban en esos momentos.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X