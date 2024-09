MrBeast enfrenta demanda por condiciones laborales deficientes y acoso en su reality show

MrBeast, uno de los youtubers más famosos del mundo, ha sido demandado por cinco concursantes de su reality show Beast Games, quienes lo acusan de haberlos sometido a condiciones de trabajo inhumanas y de haber permitido un ambiente laboral tóxico. Según la demanda colectiva, los participantes afirman que, en lugar de la competencia justa y emocionante que se les prometió, enfrentaron malas condiciones laborales, escasa alimentación y falta de atención médica adecuada.

Entre las denuncias más graves, se encuentran acusaciones de acoso sexual por parte del personal de producción. Las mujeres participantes describieron el ambiente como “tóxico” y mencionaron que fueron objeto de acoso constante. La revista Rolling Stone citó a una de las denunciantes, quien afirmó que el programa “fomentaba una cultura de misoginia”, señalando que el trato hacia ellas fue particularmente hostil:

“Esperaba que me desafiaran, pero no pensé que me tratarían como nada, menos que nada… Nos sentimos absolutamente en un ambiente hostil”, declaró una de las afectadas.

Por su parte, Jimmy Donaldson, nombre real de MrBeast, declaró a la agencia AP que no había sido notificado de la demanda, aunque las acusaciones ya habían comenzado a circular en los medios.

Además del ambiente laboral hostil, la demanda alega que el reality show también engañó a los participantes al aumentar inesperadamente el número de competidores. Según los concursantes, en un principio se les informó que competirían contra 1,000 personas en la fase final en Las Vegas, pero al llegar, descubrieron que en realidad había el doble de participantes. Esto redujo significativamente sus probabilidades de ganar el premio de 5 millones de dólares, lo que califican como publicidad engañosa y una violación a las leyes de protección al consumidor de California.

Por último, la demanda también señala que los concursantes no recibieron el salario mínimo ni el pago por horas extras, además de que se les negaron pausas adecuadas para comer y descansar, como lo estipulan las leyes laborales de California. Uno de los participantes relató a Rolling Stone que solo tuvo acceso a un poco de arroz durante un descanso de 15 minutos en una jornada de filmación de 16 horas.

Las acusaciones han provocado una ola de controversia en torno al popular creador de contenido, poniendo en duda el manejo ético de su producción y su responsabilidad en las condiciones de trabajo de sus proyectos.