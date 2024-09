Buscan nuevos talentos en hockey en las ramas varonil y femenil

Invitan a jóvenes a probarse para formar parte de las selecciones sonorenses Sub 15, Sub 18, Sub 21 y Primera Fuerza

Con el objetivo de incorporar nuevos talentos al “deporte de los bastones”, el hockey sonorense hace una atenta invitación a jóvenes de ambas ramas (varonil y femenil) a practicar la disciplina.

Silvia Solís, quien es una de las entrenadoras encargadas de las selecciones de Sonora de dicho deporte, dijo que los interesados pueden acudir por las tardes al Centro Estatal de Hockey, ubicado en la Unidad Deportiva del Noroeste.

La cita es de lunes a viernes, en un horario que abarca de las 5:00 a las 7:00 de la tarde, en donde las selecciones sonorenses de ambas ramas se preparan bajo la supervisión de la misma Solís (equipos femeninos) y de Edith Ramírez (varones).

En esa sede de entrenamientos tendrán oportunidad de probarse, tanto hombres como mujeres, en las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21, todas ellas dentro del programa de Nacionales Conade, así como también podrán hacerlo los de 21 años y mayores (Primera Fuerza).

Cabe destacar que el hockey en Sonora cuenta con un histórico número de preseas en un periodo de más de 20 años -desde la Olimpiada Nacional hasta los hoy llamados Nacionales Conade-, además, decenas de jugadores sonorenses (varoniles y femeniles), portando el uniforme de México, han ganado medallas en torneos internacionales como Mundiales, Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos.

