Lady Gaga reflexionó sobre su respuesta ante rumores sobre su género

Lady Gaga abordó recientemente la forma en que manejó los rumores que circulaban al inicio de su carrera, en los cuales se insinuaba que era hombre o intersexual. Durante su participación en el programa de Netflix “What’s Next? The Future with Bill Gates”, la cantante recordó cómo enfrentó esas especulaciones mientras alcanzaba la fama mundial.

“Viajé por todo el mundo”, contó Gaga a Bill Gates. “Durante mis giras y la promoción de mis discos, en casi todas las entrevistas me decían: ‘Hay rumores de que eres un hombre. ¿Qué tienes que decir al respecto?’”.

En entrevistas previas, como la realizada por Anderson Cooper en 2011 para el programa “60 Minutes” de CNN, Gaga solía responder con indiferencia. En esa ocasión, Cooper mencionó el rumor de que “tenía un apéndice masculino”, a lo que ella replicó con humor: “Puede que lo tenga. ¿Sería tan terrible?”. Cooper señaló que muchos artistas habrían emitido declaraciones oficiales negando los rumores, pero Gaga optó por divertirse con la situación.

“¿Por qué demonios voy a perder el tiempo y dar un comunicado de prensa sobre si tengo pene o no?”, bromeó en esa entrevista. “A mis fans no les importa y a mí tampoco”.

En su conversación con Gates, Gaga explicó por qué nunca negó las especulaciones. “No respondí porque no me sentía una víctima de esa mentira”, señaló. “Pensé: ¿Qué pasa con un chico que está siendo acusado de lo mismo? ¿Qué pensaría si yo, una figura pública, sintiera vergüenza? He estado en situaciones en las que desmentir un rumor no sería lo mejor para el bienestar de otras personas”.

La estrella concluyó que ha aprendido a convivir con la “desinformación” constante que la rodea. “Estoy acostumbrada a que se publiquen mentiras sobre mí”, dijo. “Soy una artista. Me parece divertido”.