Rinden protesta nuevos funcionarios municipales ante el presidente municipal, Antonio Astiazarán

Se integran al segundo periodo de la administración del Presidente Municipal, también ratificó a otros que le acompañaron en su primer periodo

Redacción Entorno Informativo

El Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, tomó protesta a 40 nuevos funcionarios que formarán parte de la administración 2024-2027.

Toño Astiazarán, quien fue electo para un segundo periodo por los hermosillenses, dio la bienvenida a las y los nuevos integrantes de su gabinete y agradeció a quienes lo acompañaron en su primer periodo de mandato.

“Ustedes están aquí por muchas razones, pero sobre todo por una que es básica: tienen mi confianza para desempeñar el cargo que les ha sido conferido, y sobre todo, tienen la capacidad para hacerlo, por eso el día de hoy celebro que se lleve a cabo esta toma de protesta porque estoy seguro que cada una y cada uno de ustedes estarán a la altura de la responsabilidad que habrán de asumir”.

Invitó a todos a asumir con sensibilidad su función como servidoras y servidores públicos que se deben a una ciudadanía que merece el mejor y más eficiente de los tratos.

“Ustedes lo han visto, yo soy una persona que no me fijo en colores, no me fijo en partidos, no me fijo en ideologías, lo único que me interesan son los resultados, y en ese sentido las y los invito a que no piensen de dónde vienen sino que siempre se pregunten a dónde van, cuál será la responsabilidad que habrán de asumir y cuáles resultados que habrán de darle a nuestra ciudad”, estableció previo a tomar protesta formal a quienes colaborarán en la administración 2024-2027.

Los nuevos integrantes del gabinete municipal son Rafael Cruz Flores, director del Instituto del Deporte de Hermosillo; Zulma Galaz en la Dirección de Atención a la Mujer; Ivonne Andrade, Directora de Comunicación y Óscar Lagarda Treviño como director administrativo de la misma.

En la Dirección del Sistema DIF Hermosillo, Madeleine Bonnafoux; quien presentará ante Cabildo su solicitud de licencia para incorporarse en la titularidad.

En Presidencia asumieron Lupita Lares en la Dirección de Ciudad Inteligente; Ana María Araque en la Unidad de Relaciones Institucionales; Gerardo Valenzuela en la Unidad de Datos para Ciudad Inteligente; Alejandro Romero Ayala, Secretario Técnico del Gabinete e Isela Montes de Oca en la Unidad de Atención Ciudadana.

En Sindicatura, Víctor Cartagena Velderráin, Director de Bienes del Dominio Privado; Soledad López Quiroga, Director Administrativo; Gustavo Adolfo Reyes Salazar Director Jurídico; Rosa María Mendoza Robles, Dirección Técnica y de Sistemas; Zorobabel Lizárraga Director de Bienes y Dominio Público.

En Servicios Públicos Municipales, Gerardo Zayas Amaya, Director de Recolección de Basura; Guillermo Beltrán en la Dirección de Operaciones; Rodrigo Contreras, Director de Sanidad y Limpia; Luis Molina, Coordinador de Inspectores de la Patrulla Verde y Sheila Cirett Carvajal, Subdirectora de Instituto de Protección y Bienestar Animal

En Contraloría Municipal, Omar Tiburcio Cruz en la Dirección de Auditoría Gubernamental; Esteban Montaño, Director Administrativo; Ana Reina Romero Directora de Asuntos Internos y, Jesús Álvaro Obregón, Director de Auditoría de Obra Pública.

En la Secretaría del Ayuntamiento, Gibrán Rodríguez Salido como auxiliar en la Dirección de Asuntos Políticos; Alonso Urías es Coordinador de Jueces Calificadores y Karla Tirado Platt Directora Administrativa.

En Salud Pública Municipal, Luis Becerra, Director General; Lupita Herrera en Saneamiento Básico (Descacharre); Aracely Berrelleza, Coordinadora Médico en tu Casa; Blanca Luque, Directora Administrativa y Lilián Salazar López en la Coordinación Operativa de CRECES en Salud.

En el caso del Organismo Operador Agua de Hermosillo, su titular deberá ser aprobado en sesión de la Junta de Gobierno.

En la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, CIDUE, Marisela Espriella; Diana Itzel López Porchas en la Dirección administrativa en Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo; en la Dirección de Inspección y Vigilancia se nombró a Fernando Moreno como Coordinador Operativo y de Proyectos Estratégicos y en el área de regidores, Brenda Quintanar Montaño, Directora Administrativa.

En la Comisaría de la Policía Municipal, Perla Suzuki Aguilar, Subdirectora de Recursos Humanos; Angélica Payán en la Unidad de Género; Cynthia Botiller, Directora de Atención Ciudadana y Rigoberto Millán Coordinador de los Centros de Respuesta Inmediata.

