Sin medias tintas

Sigue déficit de camiones

Exhiben a un funcionario

¿Hay soldados al “vapor”?

Por Martín Romo (El Verdugo)

“$e pa$an” “Onachafo$”…Por algo dicen que los que ¡No tienen progenitora!, por no decir más feo, son los cabecillas de las diferentes organizaciones “Onachafa$”, dedicadas a promover la regularización de vehículos extranjeros en México, por desde ya estar adelantando que protestarán sino amplían el decreto para legalizar esos “autos chuecos”, el cual está vigente desde el 18 de octubre del 2021. ¡De ese pelo!

Lo anterior ante la advertencia que ya hiciera el coordinador estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), Benjamín González Caballero, de que todavía ignoran si extenderán el actual decreto presidencial para esa mexicanización vehicular, que vence el ya próximo 30 de septiembre, y es que no han recibido ninguna señal en ese sentido. ¡Ni más ni menos!

Para el caso es que apuntillara que: “Hasta ahorita no tenemos conocimiento de que vaya a haber alguna ampliación, digo, estamos pendientes como es conocimiento común, el decreto es por parte del Gobierno Federal, en todo caso si hay alguna ampliación dependería posterior a la toma de protesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum, entonces estaremos pendientes en caso de que haya alguna ampliación”. ¡Zaz!

No obstante, y ante la descarada amenaza de los de promotores de esa clase de ilegalidad, representada por el contrabando de carros, lo menos que les han revirado es que a eso se les llama vaquetonada, y el no tener vergüenza, por como a los interesados en legalizar un auto de esos le han dado casi tres años para hacerlo, y si no lo han hecho es porque no han querido, si se analiza que el costo sólo es de $2 mil 500 pesos. ¿Qué no?

Aun así, es de entenderse su inconformidad, ya que se les acabaría el “negocio redondo” que hacen, ya no sólo al cobrar por afiliar esas chatarras rodantes, sino también al contrabandearlas, porque si no los “enderezan” es porque con eso se evitan el pagar placas, y demás impuestos, así como multas de tránsito, y es por lo que se están oponiendo a los posibles decomisos, aun y cuando todavía pueden nacionalizarlos.

Prueba de ello es que González Caballero ventilara, que para ese efecto todavía están abiertos los módulos del Registro Público Vehicular (Repuve) en Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo, así como el itinerante que en la actual semana se encuentra en Agua Prieta, y próximamente en Puerto Peñasco, con la meta de regularizar entre 199 mil y 200 mil automóviles, porque a la fecha ya se contabilizaban 198 mil. ¡Mínimo!

En tanto que a nivel nacional ya sumaban más 2.3 millones de unidades, mismas que han generado ingresos por los $5 mil 895 millones de pesos, que se han invertido exclusivamente en la pavimentación de calles y avenidas en los 17 Estados participantes en ese programa, más los que se acumulen en los 10 días que faltan.

Sigue déficit de camiones…El que vaya que ha ido de Guatemala a “Guatepíor” es el servicio del transporte urbano en Hermosillo, por como a empeorado en el actual ciclo escolar que recientemente iniciara, por la forma en que se ha agravado, ya que ahora los estudiantes tienen que ¡¡esperar hasta cuatro camiones!! para poder subirse y trasladarse, debido a la saturación de los mismos. ¡Pácatelas!

Más menos así está la denuncia pública que hiciera el representante del colectivo ciudadano denominado Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, al revelar que en el pasado reciente los alumnos esperaban un segundo ruletero para abordar, pero ahora esa problemática se ha complicado, porque actualmente sólo circulan 324 unidades, las cuales no son suficientes para cubrir la demanda en las llamadas “horas pico”.

Lo peor del caso, a decir de López Villa, es que: “Lo más lamentable es que hemos estado diciendo que no vemos que el gobierno o el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes) estén trabajando para revertir esta tendencia, que ya se sabía que iba a llegar, pero no se prepararon, eso es lo más lamentable”, por lo que “así está la pedrada directa y a la cabeza”, para el encargado de esa área, Carlos Sosa Castañeda.

En esos términos está ese caos transporteril que impera hoy en día, como lo está balconeando Alfonso, al apuntillar que los “Rulas”: “Ya van muy llenos y no te levantan, se van de paso porque sencillamente no cabe nadie. Se paran una cuadra después de la parada para poder bajar a los que van y no suben más pasajeros porque ya van completos”, por ese déficit que hay, y que no se ve para cuando vayan a solucionarlo. ¡Palos!

Y es que a Sosa nomás le ha dado por especular, con eso de que buscan mejorar esa actividad que ha “ido para atrás como el cangrejo”, como ahora en que planteara la posibilidad de que en los próximos meses pudieran entrar en operación algunos vehículos eléctricos, pero el asunto es que del dicho al hecho siempre ha habido mucho trecho, en torno a lo que ha prometido, al nunca de los nuncas hacerse realidad nada. ¡Ñácas!

Exhiben a un funcionario…Y en lo que es la “danza de los cambios” de funcionarios que pudieran darse en el nuevo trienio del Ayuntamiento de Hermosillo, ha aflorado que hay varias direcciones en las que ya se hacen más que necesarios, por como algunos no han dado el ancho, cual dicen que es el caso de Reginaldo Duarte, el Subdirector de Comercio en la Vía Pública de la Dirección de Inspección y Vigilancia.

Porque de acuerdo a los muy bien informados, o de esos que en todos lados están, menos en misa, hacen saber que Duarte Iñigo para nada le ha abonado a la dependencia en la que cobra, sino que por el contrario le ha dado por el lado y solapado a pesudolíderes de toda la vida de los vendedores ambulantes, como un Ángel Vázquez Rodeles, o José Luis Partida, para fomentar la venta ilegal, y una serie de irregularidades. ¡Vóitelas!

Tan es así que aseguran que esa es la causa por la que en el último tiempo se ha visto un incremento de comerciantes sin permiso en el primer cuadro del Centro, como si ya no fueran suficientes los que hay, y que es por lo que se supone que deben ser regulados, pero filtran que Reginaldo ha estado haciendo todo lo contrario a lo que marca el reglamento, y es por lo que una y otra vez ya lo han ventanedo. ¡De ese tamaño!

Eso al según esto permitir la instalación de nuevos puestos de vendimias fuera de la normatividad, además de fomentar la operación de los tianguis clandestinos, que por algo han proliferado, y puras machincuepas de esas son las que denuncian que se ha aventado, y no se sabe si de a grati$, por la fama de tran$a$ que dizque tienen los Vázquez Rodeles y Partida López, entre otros, como para estar cayendo en su juego. ¡Tómala!

A ese grado está el daño que estilan que Duarte le ha causado a esa dependencia municipal, por estarse aliando con unos “requemados” lidercillos que siempre buscan “pasarse por el arco del triunfo” las normas, o la ley, ante lo que se intuye que así que han estado “durmiendo con el enemigo”, por de a cómo se ha convertido en algo así como un auténtico “Caballo de Troya”, al llevarles la contra a sus superiores. ¡Órale!

¿Hay soldados al “vapor”?…Para que vean la urgencia que hay de incrementar la presencia militar en Caborca ante la creciente narcoviolencia, que trascendió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició una campaña de reclutamiento en la Ciudad de México para encontrar jóvenes mayores de 18 años quieran sumarse al 28 Regimiento de Caballería Motorizada que está en ese municipio sonorense. ¡Ups!

Con lo que queda en claro que ahora cualquiera puede ser soldado “al vapor”, o sin ninguna preparación, cuando se supone que deben ser sometidos a un riguroso entrenamiento, pero al parecer de los que ya están enfilados no aceptan cambiar de residencia a “Cabronca”, o a municipalidades como las de Altar, Sonoyta, San Luis Río Colorado y Santa Ana, y es por eso que así los estarían “mandando al matadero”. ¡Qué tal!

Al no explicarse de otra forma el que los de la Sedena hayan llegado al extremo de colocar un stand localizado en las afueras del Metro Pino Suárez, donde están recibiendo solicitudes de todos aquellos que quieran enrolarse, para hacerle frente a las células del crimen organizado que se disputan el control de esa región, y que es por lo que se han intensificado los enfrentamientos armados y el ambiente de inseguridad.

Sin embargo, y por la reducida paga que se sabe que reciben los también conocidos como sardos, no se cree que sean muchos los que acepten viajar a esas inhóspitas y desérticas tierras en las que como nunca se mueven los cárteles del narcotráfico, y menos por como en el último tiempo se ha vuelto más crítica la ola violenta que han propiciado, con asaltos y asesinatos de ciudadanos de bien en las carreteras. ¡Glúp!

Razón por la cual es que dicen que les están ofreciendo el cielo y las e$trella$ para que animen, por el aparente déficit que ya tienen de esos elementos del Ejército, y no es para menos, por la mayoría de ellos estarlos destinando a Estados en lo que ya están cobrando “derecho de pi$o”, como Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas y Veracruz, donde se sigue “cociendo aparte” esa clase de delincuencia. ¡Ouch!

