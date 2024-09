Apuesta Beltrones a diálogo con Sheinbaum por el bien de México

Confió en que la visión estadista de la próxima presidenta de México abone a la construcción de acuerdos

Redacción Entorno Informativo

El senador Manlio Fabio Beltrones, expresó confianza en que la nueva administración federal abonará al dialogo y a la construcción de acuerdos por el bien de México.

“Yo aspiro a que el próximo gobierno, encabezado por una mujer, Claudia Sheinbaum tenga la oportunidad de construir en un México que no puede estar aislado de lo que sucede en mundo y que esta observado por todos”, señaló.

Agregó, “guardo mi confianza en que salga el espíritu de la estadista más que de aquella luchadora social” en referencia a la próxima presidenta de México.

Subrayó que lo que necesitamos en este país, “es orden, no ocurrencias, las ocurrencias son las que hacen mucho daño”, por ello confió que en el nuevo gobierno se pueda transitar un dialogo abierto en los grandes temas de México.

En ese contexto, comentó que será enormemente difícil concretizar la reforma aprobada al Poder Judicial, aun así, ve viable que todos se den una oportunidad en el futuro de hacer algunos ajustes en el tema de elección por voto popular de jueces y magistrados que no esté funcionando.

“Yo no podía votar una reforma de ese tamaño y esa envergadura, primero porque no le convenía al país, segundo porque no le conviene al próximo gobierno ni a la presidenta Claudia Sheinbaum y tercero porque genera un caos mayúsculo en el sector financiero de México en su relación con el mundo”, apuntó.

Acotó que los jueces y magistrado no deben ser representantes populares porque a ellos les toca simplemente interpretar la constitución, hacer valer las leyes aplicarlas en su justa medida y también impartir justicia, no andar quedando bien con sus electores.

Concluyó que el Poder Judicial posibilita el equilibrio a los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, que son constituidos con el voto popular.

Comparte esto: Facebook

X