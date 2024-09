Confían concluyan en tiempo trabajos en el Centro

Viene la mejor temporada del año; Ante el anuncio de las autoridades de que se culminará con la rehabilitación de calles en octubre, comerciantes del sector expresaron se cumpla con el compromiso adquirido

Ivanova de los Reyes

Comerciantes del Centro de la ciudad confiaron que los trabajos de modernización de vialidades en el Centro Cívico y Comercial de Hermosillo, que llevan un avance aproximado del 75 por ciento, queden concluidos a más tardar en octubre próximo como se comprometieron las autoridades, dijo Carlos Faz Gutiérrez.

El presidente del Patronato Pro Obras del Centro, señaló que existe un compromiso de las autoridades estatales para terminar las obras en esa fecha a fin de no afectar las ventas por ser esta la temporada más fuerte.

“Hemos estado en reuniones con personal de la Sidur, lamentablemente se nos atrasaron los trabajos, pero hubo un compromiso de terminar las obras a mediados o finales de octubre y no pasarse de ahí”, dijo.

Recordó que son siete vialidades las que se están modernizando en el Centro Cívico y Comercial que son Garmendia, Matamoros, Sufragio Efectivo, Álvaro Obregón, Aquiles Serdán, No Reelección y Callejón Abasolo.

“La No Reelección no se ha tocado porque si la cerramos también se nos colapsar el Centro, y eso es algo que hemos estado cuidando mucho, tratar de mantener y hacer menores las afectaciones para todos, tanto para comerciantes como los visitantes. Se acordó con los vecinos esperar hasta enero próximo para no colapsar el centro en plena temporada”, subrayó.

Faz Gutiérrez resaltó que al estar próximos las fechas más fuertes de la temporada, como Halloween, Buen Fin y festejos decembrinos, se acordó reforzar las cuadrillas para concluir las obras en la fecha prevista.

Comparte esto: Facebook

X