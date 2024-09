Propondrán castigar a criminales reclutadores de menores; Autoridades de Seguridad Pública

El secretario, Víctor Hugo Enríquez dijo que actualmente no se contempla en la ley castigos para quienes introducen a los menores en actividades ilícitas

Ivanova de los Reyes

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Víctor Hugo Enríquez García, dio a conocer que enviaran una iniciativa de propuesta al Congreso del Estado para cambiar que se catalogue como delito específico el reclutamiento de menores en el crimen organizado.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que buscarán la sanción máxima para quienes obliguen a los menores a delinquir.

Explicó que actualmente no existe en la ley un castigo para quienes introducen a menores a participar en actividades ilícitas, ya que no está especificado como tal, sino que está clasificado bajo la modalidad de trata de personas como explotación infantil.

“El tema de trata tiene diversas modalidades, pero no está contemplado algo que especifique el trabajar para la delincuencia organizada, ponerlos a trabajar a los menores de edad; entonces, vamos a ser un poco más detallistas para hacer las propuestas necesarias”, apuntó.

Enríquez García resaltó que en dicha propuesta se solicitará la aplicación de la pena máxima para quienes recluten a menores para actividades del crimen organizado.

“Queremos que sean penas, no me atrevo a decir ejemplares, porque el derecho penal no se trata de que sea algo ejemplar, tiene que ser algo justo, pero por eso se está trabajando en el análisis”, finalizó.

