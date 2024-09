Sin medias tintas

“Se pasan” con Ley Animal

¡¡Hay nuevos funcionarios!!

Ponen ejemplo a diputados

Reduce trámites el “Gober”

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Se pasan” con Ley Animal…Y a como han estado los reparos, todo hace indicar que con la que “se les pasó la mano” es con la recién aprobada Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado, y para prueba están las protestas que han aflorado, y no es para menos, por como agarraron corte parejo, al no considerar la diferencia entre los animales de compañía, como perros y gatos, y los que son de la ganadería.

Ya que con ese nuevo marco regulador que aprobaran los diputados el pasado 12 de septiembre del presente 2024, y que entrara en vigor un día después, quedan prohibidas las corridas de toros, novilladas, peleas de perros y de gallos, y toda actividad que lleve a la crueldad animal; en tanto que las carreras de caballos y rodeos sí están permitidas, pero previo permiso de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable (Cedes).

Además de que igualmente no se permitirá la venta de canes, mininos y animales exóticos, así como la crianza denominada de traspatio, o entre particulares, mientras que la comercialización de esas especies perrunas y otras, solamente podrán hacarse a través de los establecimientos denominados veterinarias, acuarios y otros expendios, y es por eso que la controversía no se haya hecho esperar. ¡De ese pelo!

Tan es así que entre los que pusieron el grito en el cielo están los de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), con Juan Ochoa Valenzuela a la cabeza, al apuntillar que esa nueva legislación atenta contra la identidad de los sonorenses, al cancelar las cabalgatas y limitar las actividades que son parte de los usos y costumbres del sector ganadero, por lo que así se estaría afectando en las tradiciones, y en lo económico.

Aunado a que señalara con dedo de fuego, que le faltó cabildeó a esa polémica ley, porque no pueden tomarse los mismos criterios con las mascotas y el ganado, pues se trata de un rubro primario, perjudicando de entrada a la Expo Gan, por los rodeos ser considerados como un deporte entre sus agremiados, sumado a las carreras de caballos, transportación y exhibición de animales, por las limitaciones que ahora habrá. ¡Zaz!

Es por eso que ya el pasado sábado tuvieran una reunión con los legisladores y el secretario de gobierno, Adolfo Salazar Razo, para de viva voz plantearles esa inconformidad que hay, y que igual ya han expresado otros sectores como el de los galleros, Amigos de a Caballo, porcicultores y demas, por la limitación que se hará en el uso de animales para cuestiones culturales, económicas y recreativas en perjicio de la economía.

En lo que es una normativa que por algo ya ha sido calificada de incongruente, según Jesús Carlos, si se analiza que por decreto las cabalgatas ya son consideradas un patrimonio cultural, pero que a la improvisada directora de Protección y Bienestar Animal, Ana Carolina Araiza Sánchez, nomás no le importó, por ser la instancia que manejan que promovió esas prohibiciones con las que están causando esas afectaciones.

Y para prueba está que los criadores de gallos ya están organizando una megamarcha para mañana martes, a la que se unirán gente y organizaciones de “onde quera”, como dice el corrido, la cual empezará a las 9:00 horas en la entrada Norte de Hermosillo, y con la que adelantan que harán mucho ruido para visibilizar y denunciar esa creciente inconformidad, y así demandar que se rectifique en cuanto a ese cambio. ¿Será?

¡Hay nuevos funcionarios!…Tal como se esperaba, ya el pasado fin de semana “salió humo blanco”, en cuanto a quienes son los nuevos funcionarios en la segunda etapa de mandato del reelecto Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, para el trienio 2024-2027 al frente del Ayuntamiento de Hermosillo, que en total son cuarenta, además de los que repetirán en sus diferentes cargos. ¡De ese tamaño!

Es por lo que les aclarara que: “Ustedes lo han visto, yo soy una persona que no me fijo en colores, no me fijo en partidos, no me fijo en ideologías, lo único que me interesan son los resultados, y en ese sentido las y los invito a que no piensen de dónde vienen, sino que siempre se pregunten a dónde van, cuál será la responsabilidad que habrán de asumir y cuáles resultados que habrán de darle a nuestra ciudad”. ¡Qué tal!

Así que entre los nombramientos más importantes a los que ya les tomaran protesta están Ivonne Andrade, en la Dirección de Comunicación; Rafael Cruz Flores en el Instituto del Deporte; Zulma Galaz en Atención a la Mujer; Madeleine Bonnafoux en el Sistema DIF; en Salud Pública Municipal, Luis Becerra; Gustavo Reyes Salazar como director Jurídico; y Alejandro Romero Ayala, en la función de Secretario Técnico del Gabinete.

A la par de que “El Toño” Astiazarán ratificara a Daniel Durán Puente como Jefe de Oficina; Sergio Pavlovich Escalante en Servicios Públicos Municipales; Astarté Corro Ruiz en la Cidue; Alejandro López Parada en Inspección y Vigilancia; Ramón Corral en la Oficialía Mayor; en el Implan José Carrillo; Daniel García en Participación Ciudadana; y en la Agencia Municipal Energía y Cambio Climático, Carla Neudert.

Eso además de Flor Ayala ya había sido nominada como Tesorera Municipal; y su escudera, Yazmina Anaya, como directora de Ingresos; así como Gertie Agraz en la Agencia Municipal de Desarrollo Económico; y Marianna González en el Instituto Municipal de Cultura y Arte; y en el Organismo Operador de Agua de Hermosillo Renato Ulloa Valdez deberá ser aprobado de nuevo por la Junta de Gobierno. ¿Cómo ven?

Ponen ejemplo a diputados…Para más que los diputados, quien está yendo más allá ante la problemática de los adolescentes que ya están siendo “enganchado$” por el “Narco”, es el de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Víctor Enríquez García, al anunciar que enviarán una propuesta al Congreso del Estado para que se considere un delito el reclutamiento de menores por los grupos del crimen organizado.

Al Víctor Hugo aclarar que hoy por hoy el trabajo de los infantes en las bandas delictivas se clasifica como una acción delictiva bajo la forma de trata de personas, pero no contempla específicamente su vinculación con los diferentes cárteles, y es por lo que con esa iniciativa buscan que quede más especificado, con el fin de contrarrestar ese nuevo esquema delincuencial que están fomentando las mafias. ¡A ese extremo!

De ahí que Enríquez García remarcara que: “El tema de trata tiene diversas modalidades, pero no está contemplado algo que especifique el trabajar para la delincuencia organizada, ponerlos a trabajar a los menores de edad. Entonces, vamos a ser un poco más detallistas para hacer las propuestas necesarias”, por lo que contemplará que se les imponga la pena máxima a quienes recluten a menores en esas actividades.

Con todo y que el funcionario de seguridad ponderara que: “Queremos que sean penas, no me atrevo a decir ejemplares, porque el derecho penal no se trata de que sea algo ejemplar, tiene que ser algo justo. Pero, por eso se está trabajando en el análisis”, en aras de hacerle frente a una nueva manera en que “la maña” ya está actuando, de ahí que Sonora ya ocupa el cuarto lugar nacional con más niños siendo usados a ese grado.

Lo que significa que Víctor les está poniendo la muestras a los congresistas, por como a ninguno de los 32 se les ocurriera hacer algo al respecto, con la finalidad de proteger a la niñez de esos delincuentes que ya los están usando para sus fechorías, como una vez más quedara demostrado, luego de que en días pasados en Caborca un grupo de niños sicarios emboscara a los de militares, lo que tuvo repercusiones nacionales.

Reduce trámites el “Gober”…Dan cuenta que con la nueva política implementada por el gobernador, Alfonso Durazo, para atraer nuevas empresas al Estado, y así impulsar la generación de más empleos, y con eso fomentar el bienestar de los sonorenses, hay algo que dicen que es fundamental para que se instalen por estos lares, y es lo que tiene que ver con los trámites que deben realizar. ¡De ese vuelo!

Para el caso hacen saber que Durazo Montaño ha trabajado en reducir esas tramitologías que deben llevar a cabo las compañías, lo que ha facilitado el que las inversiones lleguen con una mayor celeridad a la Entidad, por encima de las burocracia que antes había, y para muestra está el que hoy en día han logrado disminuir en un 60% esa tramitítis, al bajarse de mil a 430, como parte de la iniciativa de Mejora Regulatoria.

Luego entonces eso significa que no es producto de la casualidad el que en la actualidad Sonora ya haya pasado del lugar 21, a la posición 13 en materia de Mejora Regulatoria, lo que ha representado un importante avance de ocho escaños en esa materia, y es por lo que ya se encuentra entre los cinco primeros lugares a nivel de la República Mexicana, por lo que de ese nivel ha sido esa mejoría. ¡Así el dato!

A lo que se le agrega el que junto con pegado, a esa reducción en las gestiones para montar una empresa, lo que por otro lado también ha permitido el contar con más facilidades en ese ámbito, es el que se ha creado una Ley de Gobierno Digital, y por si eso fuera poco por el estilo se ha instaurado una ventanilla única que les permite obtener todas sus autorizaciones en tan solo tres días. ¡Ni más ni menos!

Ese es el plus extra que está ofreciendo el Mandatario Estatal, como ahora muy seguramente lo hiciera, en la reunión que sostuviera en días pasados con los directivos del puerto de Amberes, Bélgica, para reiterarles la oportunidad de inversión que representa la modernización del puerto de Guaymas, como una de las principales vertientes del Plan Sonora de Energías Sostenibles, por el polo de desarrollo que significará.

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X