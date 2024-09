Influencer “La Venenito” desató controversia al hacer revelaciones sobre la educación

La influencer conocida como La Venenito generó una ola de críticas en redes sociales luego de confesar, durante una entrevista en un podcast, que dejó la escuela después de terminar la primaria. Esta revelación provocó preocupación entre usuarios, en su mayoría adultos, que cuestionaron la influencia de los menores en plataformas digitales y pidieron regulaciones más estrictas.

En la conversación con La Divaza, La Venenito confesó que no llegó a cursar la secundaria y que incluso tuvo que repetir el cuarto grado de primaria. Explicó que decidió no continuar con sus estudios debido al acoso escolar que sufría y los constantes conflictos con sus profesores. “Desde hace tiempo dije que no hice clic con la escuela”, afirmó. Su familia, según contó, apoyó su decisión, ya que consideraban que “no sabía nada” y continuar invirtiendo en su educación era un desperdicio.

En lugar de seguir estudiando, la influencer optó por trabajar, una decisión que muchos consideran preocupante, resaltando la importancia de la educación como una herramienta clave para el desarrollo personal y profesional. Sin embargo, fue un comentario el que causó mayor indignación: “En 2024, ¿quién va a la escuela?”.

Aunque los conductores del podcast intentaron recalcar la relevancia de la formación académica, La Venenito se mostró firme en su rechazo hacia el sistema educativo. Este tipo de declaraciones encendieron un fuerte debate sobre el papel de los jóvenes influencers y el impacto que sus opiniones pueden tener en la audiencia joven que los sigue.

Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos internautas lamentaron que La Venenito promueva un mensaje en contra de la educación, algo que consideran perjudicial para sus seguidores. Comentarios como: “Ayuden a la venenito”, “Se te quiere, pero qué triste que pienses así” y “DIF, ¡urge el DIF!”, reflejan la preocupación generalizada sobre la influencia que la joven puede tener en otros adolescentes que podrían ver su abandono escolar como algo positivo o sin consecuencias.

¿Quién es La Venenito?

La Venenito es una joven influencer que ha ganado fama en plataformas como TikTok e Instagram gracias a su estilo irreverente y desinhibido. Aunque ha logrado conectar con una audiencia juvenil, sus comentarios sobre la educación han desatado críticas debido a que, al ser una figura pública, sus opiniones pueden influir en decisiones importantes de su audiencia, como la de continuar o no con sus estudios.

La polémica gira en torno a si es apropiado que una figura como La Venenito emita este tipo de declaraciones, lo que ha generado un debate más amplio sobre la responsabilidad de los influencers en la sociedad y el impacto que pueden tener en temas tan sensibles como la educación.

