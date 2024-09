López Obrador defendió al Ejército en el caso Ayotzinapa y señaló desinformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en torno al caso Ayotzinapa “hay muchísima desinformación y obviamente intereses políticos de adversarios nuestros, tanto en el país como afuera”, quienes buscan desacreditar al Ejército y someter a las autoridades mexicanas. Esta declaración surge en medio de críticas hacia la institución militar y la percepción de que no ha entregado toda la información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014.

Durante su conferencia matutina, el mandatario respondió a los señalamientos de los abogados de las familias de los jóvenes desaparecidos, quienes sostienen que el Ejército no ha sido completamente transparente. López Obrador aseguró que no se deja engañar fácilmente: “no me estoy chupando el dedo, es muy difícil que me tomen el pelo”, sentenció.

En vísperas de cumplirse una década desde la desaparición de los estudiantes, el presidente reiteró que las fuerzas armadas no participaron directamente en los crímenes. Sin embargo, reconoció que algunos militares, actualmente bajo proceso penal, podrían haber incurrido en omisión al no haber actuado para evitar los hechos violentos. “Aparecen involucrados militares, pero estaríamos hablando de posibles delitos de vinculación con la delincuencia organizada, o porque esa noche salieron soldados del batallón que fueron a la comandancia (en Iguala) o a un hospital”, declaró.

López Obrador también reconoció que, a pesar de su compromiso por esclarecer el caso, no se ha avanzado como él hubiera deseado. No obstante, enfatizó que las fuerzas armadas han colaborado en la investigación y han brindado su apoyo en la búsqueda de la verdad y de los jóvenes desaparecidos.

El mandatario destacó que detrás de los intentos por socavar la imagen del Ejército se encuentran intereses políticos, tanto nacionales como extranjeros, que buscan debilitar las instituciones del país. Según López Obrador, un Ejército o una presidencia debilitados facilitarían el sometimiento de México a poderes externos. “¿A quiénes les conviene que tengamos un Ejército debilitado, sin autoridad?… Pues a los poderes extranjeros”, afirmó.

En el marco de estos señalamientos, el presidente también dio a conocer que envió una carta a las familias de los 43 normalistas, en la cual detalló los avances y esfuerzos realizados durante su mandato para resolver el caso. “Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes”, explicó, reconociendo que, aunque se lograron avances, no se ha cerrado el expediente y las investigaciones continuarán.

López Obrador finalizó reafirmando que su gobierno siempre estuvo comprometido con esclarecer el caso Ayotzinapa, y que su administración nunca dejó de buscar a los estudiantes desaparecidos.