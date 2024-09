Danna Paola revela antigua relación con Neymar en entrevista

Los romances entre cantantes y futbolistas son una constante en el mundo del espectáculo, aunque las parejas suelen mantener sus relaciones en secreto para evitar la atención mediática. Este fue el caso de Danna Paola, quien logró ocultar durante un tiempo su relación con el futbolista brasileño Neymar.

La actriz y cantante mexicana fue invitada recientemente al programa La Revuelta de TVE, donde el conductor David Broncano no dudó en preguntarle sobre su vida sentimental. Durante la conversación, Danna Paola confesó no tener un gran interés en el fútbol, a pesar de que su actual pareja es un apasionado seguidor del Real Madrid.

“Yo he aprendido bastante de fútbol gracias a mi novio, la verdad, pero no me gusta mucho. No, no es jugador, bueno, juega siempre con la camiseta del Madrid”, comentó la cantante.

Posteriormente, Danna Paola hizo una revelación que llamó la atención del público. “Ya he estado con futbolistas, no voy a decir quiénes, hagan su búsqueda, todo está en Google”, dijo la artista, haciendo referencia a su pasado amoroso. Además, añadió que los futbolistas suelen tener una cierta tendencia a relacionarse con actrices y cantantes. “Creo que los futbolistas tienen mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, es algo que sucede bastante”, expresó.

La intérprete continuó relatando que, en su experiencia personal, ha tenido relaciones con futbolistas, pero ninguna fue lo suficientemente seria. “La verdad es que todas han sido muy buenas experiencias, pero nada serio. La profesión de ellos es muy demandante, y la mía también, entonces no compaginamos”, agregó.

Durante la entrevista, el conductor mostró una imagen de Neymar, lo que llevó a Danna Paola a confesar que había tenido una relación con el astro brasileño. Sin embargo, aclaró que “no fue mi novio, pero sí nos conocimos”. La cantante explicó que su relación con Neymar se dio cuando él jugaba en el París Saint-Germain (PSG) en Francia.

Esta revelación sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes desconocían el vínculo entre la cantante mexicana y el futbolista.