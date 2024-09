Será la FGJE quien esclarezca hallazgo de cuerpos descuartizados; Alcalde

Ivanova de los Reyes

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la responsable de la investigación para esclarecer el hallazgo de los restos humanos de al menos dos personas localizados la tarde del miércoles en un predio ubicado en la zona rural poniente de Hermosillo, informó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El presidente municipal de Hermosillo, lamentó estos hechos ocurridos en la ciudad, y estarán atentos y dispuestos a colaborar en las investigaciones para dar con la pronta captura de los responsables.

“Es una situación lamentable, desconocemos dónde, cuándo y cómo sucedieron estos hechos, pero hago votos para que lo más pronto posible pueda darse con los responsables y este tipo de acontecimientos no sucedan en nuestra ciudad”, indicó.

Astiazarán Gutiérrez señaló que es un tema le compete a la Fiscalía General de Justicia de Sonora esclarecer y por supuesto, sancionar a los responsables.

El munícipe comentó que le informaron del hallazgo de estos cuerpos, sin embargo, no le especificaron el número, aunque la Fiscalía ya está integrando la carpeta de investigación.

“Me informaron en principio del hallazgo de estos cuerpos, no me especificaron el número, pero por supuesto, me dijeron también que la Fiscalía ya estaba integrando la investigación correspondiente”, finalizó.

