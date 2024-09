Sin medias tintas

Reculan con la Ley Animal

Por Martín Romo (El Verdugo)

Reculan con la Ley Animal…Y los que públicamente recularon, al reconocer que se equivocaron, son los diputados locales, con lo que es la Ley de Bienestar y Protección Animal que “al vapor” aprobaran el pasado 12 del presente mes de septiembre, y que muy seguramente que muchos de ellos ni la leyeron, por haberla recibido de la anterior legislatura, y es por eso de las reacciones en contra que ha habido. ¡Zaz!

Casi por nada es que a raíz de la megamarcha que realizaran el pasado martes los galleros, ganaderos y personas dedicadas a espectáculos de caballos y cabalgatas, así como del gremio de los veterinarios, es que accedieran a recibirlos en el Congreso del Estado, y es donde aceptaron y “apechugaron” que “se fueron de paso” con muchas de las restricciones que impusieron en ese terreno, y que ahora estarían modificando.

Ya que en base a esa legislación, desde el pasado 13 de septiembre quedan prohibidas las peleas de gallos, perros, corridas de toros, novilladas, y toda actividad que lleve a la crueldad animal, e incluso la venta de canes y gatos exóticos, y hasta el andar en carreta jalada por un caballo, como se acostumbra en muchos pueblos, con lo que consideran que están atentando contra las tradiciones y la economía de esos sectores.

No en balde es por lo que durante la marcha los manifestantes gritaron que las leyes las hacen los profesionistas, y no los animalistas, por haber sido elaborada sin considerar las aportaciones del Colegio de Veterinarios, dirigido por Alfonso Leija Ortiz, y quien dijo que sus opiniones no fueron tomadas en cuenta en los parlamentos abiertos que se “armaron” con ese fin, y que al final resultaron pura simulación. ¡Vóitelas!

Por lo que con esas denuncias, a la que dicen que le debieron haber “chillado los oídos”, es a la fantasmal directora de Bienestar Animal Estatal, Carolina Araiza, y antes promotora de la comunidad animalera, a través de la organización “Pata de Perro”, y a quien señalan de ser la principal impulsora de ese nuevo marco legal que le “está pegando en la torre” a todas las actividades económica relacionadas con el mundo animal.

Y es por eso que ante esos argumentos de peso y de pe$o$, es que a los congresistas no les quedara “díotra”, más que el rectificar en el plazo de seis meses que ahora tienen para reglamentar esa leyecita “expres” que palomearan; además del periodo adicional de 12 meses que habrá para que los municipios emitan sus propias regulaciones, por la forma en que tardíamente le estarán dando cabida a esas voces de inconformidad. ¡Ups!

Lo anterior luego de que en una encerrona que se prolongara por unas tres horas, en la que los tribunos escucharon las preocupaciones de los marchistas, por las afectaciones que les provocarían, ya que a partir de esa prohibiciones no podrían ni errar el ganado, para evitarles la quemada; como tampoco tendrían la opción de “capar” a otros animales, pero en cambio la letal cacería sí la suguieron permitiendo. ¡De ese pelo!

De tal forma que habrá que estar a la espera de las modificaciones que se le hagan a esa reformada, para que todos queden conformes, después de que se reconociera que se pasaron muchos aspectos por alto, y que son los que les están recriminando. ¡Ni más ni menos!

Protesta contra el Isssteson…Al que sí que habían dejado descansar es al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson), Luis Alonso Osuna Cota, hasta que en pleno martes los trabajadores jubilados y pensionados del Sindicato de Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), se manifestaran para exigir una mejor calidad en el servicio médico. ¡De ese vuelo!

Pues lo que es la delegada de Jubilados y Pensionados del Staus, Ramona Flores Varela, ahora sí que “sin anestesia”, y mediante un plantón que hiciera ante el Palacio de Gobierno, junto a otros sindicalizados, a los cuatro vientos denunciaron que hay áreas críticas en el ámbito hospitalario, además de exhibir la reprogramación y cancelación de cirugías que hay, debido a la falta de quirófanos, equipo médico e insumos.

O séase que así estuvo de nuevo la “puesta de dedo en esa llaga”, que por lo visto ha continuado “abierta”, al Flores apuntillar la: “Falta de medicamentos que afecta el surtido de recetas con premura, inexistencia de medicamentos de patente, demora de al menos cuatro meses de citas con especialistas, como Medicina Interna, Ortopedia, Ginecología, Neurología, Cardiología, entre otras”, con los consabidos perjuicios.

Así está esa rebelión, según esto con la intención de solicitar una audiencia a la brevedad, y al máximo nivel de autoridad, para tratar esa problemática y establecer estrategias que garanticen el acceso a una atención más digna, en lo que tiene que ver con lo médico, y es por lo que entregaran un documento para formalizar esa petición, en el que hacen un recuento de las deficiencias que enfrentan y padecen en el día a día. ¡Mínimo!

Aun cuando valoraran la disposición mostrada por Osuna Cota, pero que nomás no ha cuadrado con esa realidad deficitaria que les ha estado “pegando” en su salud, como esa que les maneja, de que hay un cierto porcentaje de abasto de medicinas, entre las que les entregan en las farmacias del Isssteson, y las que les subrogan, pero que, a la hora de la hora, o a como se las ponga, pero siguen siendo insuficientes. ¡Tómala!

Puros inventos sobre juicio…Quien ya salió a aclarar el dato es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, en torno a los infundados señalamientos que ha habido alrededor del controvertido juicio del presunto feminicida, Hilario “N”, de 70 años de edad, acusado de matar a balazos la joven, Alma Lourdes, en una carnicería de Obregón, en agosto del 2023. ¡Órale!

Eso luego de que el también magistrado del Poder Judicial Estatal precisara, que el imputado de ese homicidio está llevando a cabo su proceso desde un reclusorio en Cajeme, y no en su domicilio, como se había especulado, eso derivado de que en los días recientes se reanudaran las audiencias, y es por lo que adelantara que existe la probabilidad de que pudiera ser sentenciado la próxima semana. ¡Qué tal!

Para el caso es por lo que Acuña Griego manejara que: “Sigue la audiencia, se está desarrollando y se va a desarrollar toda la semana, seguramente la semana entrante se va a terminar y vamos a tener una sentencia, podría ser en cuanto se terminen de desahogar las pruebas. Son condenas muy altas, y en caso de que se determinara que es culpable, podría alcanzar 70 años de prisión”. ¡Esa es la condición que hay!

A la par de que igual desmintiera una supuesta suspensión de la audiencia celebrada el lunes 23 del actual septiembre, apuntando que sólo se prorrogó por una hora, para que un médico atendiera al supuesto asesino que fingió sentirse mal, y ya después siguió el procedimiento normal, como lo confirmaran los mismos familiares de la víctima, en lo que ha sido calificada como una treta de la defensa para alargar el litigio.

Aunado a que Acuña anticipara que, debido a la edad de Hilario, cabría la posibilidad de que sus defensores legales pudieran pedir prisión domiciliaria, sin embargo, sería el Juez quien lleva el caso, el que determinaría las circunstancias si llegan a solicitarla, debido a que los mayores de 70 años de edad pueden acceder a ese derecho, pero para lo cual hay cumplir una serie de requisitos, por lo que no es tan fácil. ¿Cómo ven?

Huyen artistas de violencia…Para que vean el como en Sinaloa las cosas han seguido “que arde”, por como la narcoviolencia que estallara hace varias semanas ha rebasado a todos los niveles de Gobierno, que se está dando el caso de que ya empezaron a cancelar eventos artistícos por esa inseguridad, y no es para menos, por esos enfrentamientos, persecuciones y secuestros, ya sumar más de cien muertos. ¡De ese tamaño!

Y para quien dude de lo anterior es que aflorara que se suspendió el concierto que mañana ofrecería Luis Miguel en Culiacán, en el estadio de Los Dorados, como parte de su tour 2024; en tanto que también estaba peligrando el que igual tenía programado en Mazatlán el próximo domingo; y por el estilo ya han cancelado otros cantantes como Alejandra Guzmán, Belanova, Tito Doble P, y demás, por las balaceras que hay.

A tal grado ya ha llegado esa ola violenta, como consecuencia de los choques armados entre Los Chapitos y Mayitos, a raíz de que los primeros traicionaron y entregaron a Ismael “El Mayo” Zambada a los EU, con todo y que era el fundador del Cartel de Sinaloa, junto al también detenido, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que igualmente ya suspendieron los festejos por el 493 aniversario de la fundación de esa ciudad culichi. ¡Glúp!

En lo que es una cancelación que ya confirmara el alcalde culiacanense, Juan de Dios Gámez Mendívil, como resultado de que así les “aguadeó”, o les echó a perder la fiesta el “Narco” a los ciudadanos, en la que tenían previsto instalar juegos mecánicos y un sin fin de atracciones, así como al actuación de artistas regionales, y teniendo como variedad principal a la famosa Banda MS, pero “pos” se van a quedar con las ganas. ¡Ñácas!

Aunque al respecto en Sonora “no se hacen malos quesos” en ese aspecto, por también filtrase el dato, de que por las tracateras que han tenido lugar en los últimos días, lo que son Los Invasores de Nuevo León optaron por dejar para el otro año las presentaciones que ya habían agendado para el 18 de octubre en Nogales, el 19 en Hermosillo, y el 20 en Obregón, como parte de una medida para no exponer al público, ni tampoco ellos.

