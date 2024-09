Se registran dos microsismos en la CDMX; suman ya 12 eventos en septiembre

La Ciudad de México experimentó la noche del jueves un nuevo microsismo, el segundo del día, elevando la cuenta a 12 microsismos registrados desde la mañana del 26 de septiembre de 2024. Las magnitudes de estos eventos han oscilado entre 1.4 y 2.7, generando preocupación entre los capitalinos.

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, informó a través de su cuenta en X (antes Twitter) sobre la percepción de un microsismo en la capital, asegurando que el Gobierno de la Ciudad de México recopilaría información para evaluar posibles afectaciones.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que el primer sismo del día tuvo una magnitud de 2.7, ocurrido a las 23:31 horas con epicentro a 2 km al sureste de la alcaldía Álvaro Obregón. El evento se localizó a una profundidad de 1 km, en las coordenadas 19.38 de latitud y -99.19 de longitud.

Casi media hora después, a las 23:57, se registró otro microsismo de magnitud 1.2 en la misma zona, nuevamente con epicentro a 2 km de Álvaro Obregón y a la misma profundidad de 1 km.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas. Sin embargo, se hizo un llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad ante cualquier eventualidad.

Los microsismos han generado una intensa actividad en redes sociales, con términos como “microsismo” y “sismoCDMX” entre los principales trending topics en X. Habitantes de diversas colonias, entre ellas Narvarte, Nápoles, Mixcoac y Del Valle en Benito Juárez, así como zonas de Álvaro Obregón, reportaron haber percibido leves sacudidas durante los eventos.

La situación ha provocado tanto preocupación como humor entre los usuarios de redes. Mientras algunos comparten su inquietud por la inusual actividad sísmica, otros han optado por aliviar el ambiente con comentarios sarcásticos y memes relacionados con la recurrencia de estos movimientos.

“Dios, estos sismos no me dejan dormir bien, tengo mucho miedo”, escribió un usuario preocupado. Por otro lado, otros, en tono más ligero, publicaron frases como: “Y si hacemos un grupo los que no vamos a dormir por los #microsismos donde echemos chisme?”

En medio de la incertidumbre, la población sigue atenta a los reportes, recordando que octubre es históricamente un mes con alta actividad sísmica en la ciudad, lo que incrementa tanto la ansiedad como el humor característico de los habitantes de la capital frente a estos fenómenos naturales.