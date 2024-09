Sin medias tintas

¡Hoy se despedirá AMLO!

Impacta par de asesinatos

“Se lava manos” sindicato

“Espaldarazo” al “Gober”

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Hoy se despedirá AMLO!…Y como lo prometido es deuda, quien ayer anunció que ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! regresa a Sonora para despedirse es el “Prejidente”, Manuel López Obrador, como parte de una gira que iniciará desde este día en compañía de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y que también abarcará a la actualmente enviolentada Sinaloa y Nayarit, en lo que será su visita número treinta. ¡De ese pelo!

Pues con esa nueva visitada que hará a la Entidad, López Obrador se convertirá en el Ejecutivo de la Nación que más veces ha venido el Estado, en esta ocasión para entregarle el Acueducto Yaqui y el Distrito de Riego a la tribu de Cajeme, en un acto programado para las 12:45 horas, por lo que así estará el cerrojazo que estará dando por estos lares, a lo que ha sido su turbulenta administración federal de la llamada 4T. ¿Cómo ven?

En lo que es una confirmación que hiciera en el marco de su conferencia mañanera, al adelantar que: “Sí voy el día 27. Voy a estar, es viernes, vamos a estar con los pueblos yaquis, en Sonora. Es viernes 27. Sábado vamos a estar en Sinaloa y en Nayarit”; en tanto que en base a esa agenda presidencial que adelantara, para lo que es el domingo 29 no cuenta con ningún evento público proyectado, por lo que así estaría domingueando.

Toda vez que después del “pisa y corre” que hará a la región sonorense, luego viajará a la Zona de Riego de la Presa “Santa María”, ubicada en la localidad sinaloense de Rosario; para posteriormente el sabadito estar en territorio nayarita, donde a las 15:45 horas encabezará la inauguración de Boca de Chila en Compostela, pero antes, a las 10:00 horas, presidirá una acto sobre proyectos para ese territorio huichol y cora. ¡Órale!

Luego entonces así estará ese recorrido, con el que prácticamente ya le estarán cantando Las Golondrinas a Andrés Manuel, si se toma en cuenta que Sheinbaum Pardo ya tomará posesión el próximo martes 1 de octubre, y es por lo que se da por descontado, que muy seguramente que el “Gober”, Alfonso Durazo Montaño, aprovechará su presencia para personalmente agradecerle por todo el apoyo recibido. ¡Mínimo!

Derivado del de a cómo ha respaldado a su gestión estatal, con proyectos que están llamados a ser de los que marcarán un antes y un después, como es el Plan Sonora de Energías Renovables, y el rescate y la modernización del puerto de Guaymas, así como la carretera a Chihuahua desde esa zona portuaria, entre otras obras que están en marcha, y que hoy por hoy han servido para impulsar la macroeconomía.

Y tan AMLO ya está consciente de que se encuentra en sus últimos días de mandato, que incluso habló de lo que será su retiro, aclarando que una vez que deje la Presidencia de la República no se irá de inmediato a “La Chingada”, o a su quinta de Palenque, Chiapas, sino que se quedará un tiempo en la Ciudad de México, para hacerle frente a lo que será esa transición que le implicará el ya no estar en ese poder gubernamental.

De ahí que precisara que: “Me voy a ir a aclimatar unos días aquí, y ya de aquí me voy, sí, para que no estén esperando, no llegó. Me voy a aclimatar aquí unos días”, por lo que después de esa “línea” que ya mandara, es por lo que suponen que abundarán los abrazos para despedirlo, aunque hay otros que tal vez estarán diciendo que no hay mal que dure más de seis años, ni País que lo aguante. ¡Así la grilla en torno a su adiós!

Impacta par de asesinatos…Sí que Hermosillo ha siguido siendo escenario de hechos de alto impacto, como ahora con el hallazgo de los cuerpos de un par de mujeres, entre ellas una menor de edad, dentro de unas bolsas de plástico, en un camino de terracería que conduce hacia el bulevar Healy, cercano al fraccionamiento Real de Palmas, en el sector Norte, casi en el entronque con el motel Cadillac. ¡Pácatelas!

Al ser un enésimo macabro descubrimiento que tiene lugar en la Capital, a unos días de que igual hallaran a tres hombres asesinados en Costa de Hermosillo, los cuales estaban en un predio del campo San Luis, con huellas de violencia, y en avanzado estado de descomposición, sin que volviera a saberse nada, a pesar de que estaban atados de manos, por lo que se ignoraba si habían sido atacados con arma de fuego. ¡Ñácas!

Con todo y que en el presente caso de las féminas, aparentemente descuartizadas, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Gustavo Salas, ya “soltó prenda”, al revelar que tenían reporte de desaparecidas desde el mes de abril, y es por lo que dejara entrever que ya estaba siendo indagando por la delegación de Fiscalía General de la República (FGR), en la que cobra Francisco Sergio Méndez. ¡Zaz!

Es decir, Salas Chávez ventiló que las ahora víctimas fatales ya era rastreadas por Sergio Méndez y sus sabuesos federales, pero desgraciadamente ya aparecieron en esas dantescas condiciones, y sin que hasta ahora se proporcionaran mayores detalles sobre sus identidades, y si solamente eran dos las embolsadas, o más, porque todavía estaban en la revisión de las partes humanas encontradas. ¡Vóitelas!

Más menos así están esos asesinatos, que son de los que acalambran “al más pintado”, y que es por lo que alarmaran a los hermosillenses, y más por tratarse de las que integran el sexo ex débil, por lo que a ese extremo persiste la violencia en la Ciudad del Sol, con todo y la estrategia de coordinación implementada por las instancias estatales de Seguridad, pero así han continuado esas sanguinarias ejecuciones. ¡Tómala!

“Se lava manos” sindicato…Quien al parecer no quiere “mancharse las manos”, a la hora de enfrentarse a la tan llevada y traída rectora de la Unison, María Rita Martínez Plancarte, es el cabecilla del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), Cuauhtémoc González, por sólo así explicarse el que estén impulsando la creación de una nueva organización de defensa. ¿Será?

Lo anterior luego de que por voz del ex dirgente del Staus, Juan Díaz Hilton, de la noche a la mañana anunciaran un proceso de selección para elegir a quienes integrarían lo que han llamado la Unidad Alternativa Universitaria, cuyo objetivo es “defender los intereses democráticos de los estudiantes, trabajadores y académicos” frente a las decisiones de las autoridades universitarias representadas por Martínez Plancarte.

Si se parte de que esa es una de las misiones de ese ente sindical, pero todo hace indicar que para “sacarle al bulto”, es que están utilizando a una tal Vilma Cha, que es la que públicamente está siendo “piloteada” por Díaz Hilton, como se observara durante una rueda de prensa a la que convocaran, para dar a conocer los detalles del como estará una simulada elección que llevarán a cabo para conformarla. ¡Así el dato!

Con ese fin es que Vilma, y no precisamente la de Los Picapiedra, sino la de esos grillos, es que dijera que: “Nos hemos propuesto impulsar un proyecto alternativo para transformar nuestra institución con base en los siguientes ejes: Derecho a la educación con inclusión, gratuidad y multiculturalidad; respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva y de género”. ¡Ajá!

Razón por la cual están convocando a unos comicios que realizarán mediante una votación a celebrarse el venidero 29 y 31 de octubre, y los resultados serán publicados ese último día, mientras que los elegidos tomarán protesta el 4 de noviembre a las 12:00 horas, por lo que así está ese nuevo manejo de camuflajeo que estarían promoviendo González Valdez y compañía, dizque para ahora “tirar la piedra y esconder la mano”.

“Espaldarazo” al “Gober”…Vaya que el que ha tenido una semana de “orejas y rabo” es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, con lo que fuera la visita de dos días que acaba de hacer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para cortar los listones inaugurales de los nuevos consulados de Hermosillo y Nogales, con una inversión de más de 500 millones de dólares. ¡De ese tamaño!

Eso por como Salazar coincidiera con el Mandatario Estatal, en que por el potencial que posee el Plan Sonora de Energías Sostenibles para el desarrollo de la industria de semiconductores, comercio y turismo, el futuro de México está en Sonora, y es por lo que no escatimara en elogios, porque eso le abona la fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones, y con un beneficio directo para los sonorenses. ¡Ni más ni menos!

En esos términos dan cuenta que estuvo el espaldarazo para Durazo, al considerarse que esa visión de Ken, equivale a que están poniendo algo así como la “alfombra roja”, para lo que sería la posible llegada de grandes inversiones provenientes “Gringolandia”, y un sintoma de eso aseguran que son las millonadas que canalizaran en dichas sedes diplomáticas, por aquello de que a buen entendedor pocas palabras. ¡Qué tal!

Y más después de que el representante del gobierno gabacho, al que le gusta usar sombrero vaquero, reconociera que el Estado esta en una transición energética que lo pondrá como un actor clave en la provisión de energías limpias y abastecimiento de insumos esenciales para las industrias gringas, de Canadá, y del mismo México, por esa ser la tendencia que hay en la actualidad, y es por eso que será punta de lanza.

De ese nivel estuvieron las lecturas del mensaje de Salazar, y todas positivas, eso por las ventajas geográficas y climáticas que se tienen por estas latitudes para generar energías renovables, como la solar, eso además de que se percibiera el “clic” que hicieran en lo personal, por la buena vibra que se manifestaran, sobre todo cuando develaron una placa conmemorativa en el nuevo Consulado en Nogales. ¡De ese vuelo!

Tan es así que expresara que: “El gobernador Alfonso Durazo ha trabajado más de tres años en la visión que tiene de la relación entre Nogales y Arizona. Aquí -Sonora- estamos viendo nosotros el corazón de la oportunidad entre México y Estados Unidos”. ¡A ese grado!

