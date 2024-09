Sheinbaum defiende que “pedir perdón” engrandece a las naciones, en medio de polémica con España

En medio de la controversia generada por la ausencia de una invitación al Rey Felipe VI para su toma de posesión, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, subrayó este viernes que “pedir perdón” es un acto que engrandece a los pueblos y las naciones. La declaración se produjo durante un evento en Guaymas, Sonora, donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la entrega de un acueducto y distrito de riego al pueblo yaqui.

Sheinbaum aprovechó la ocasión para recordar que su predecesor, López Obrador, había iniciado el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui pidiendo perdón por las injusticias cometidas en el pasado.

“Y lo digo ahora porque viene a cuento y es importante para que nos escuchen en cualquier parte del mundo: el perdón engrandece a los pueblos, el perdón engrandece a las naciones, el perdón engrandece a las personas. Significa reconocer, y al reconocer significa ‘nunca más’; significa no olvidar”, destacó Sheinbaum.

El comentario llega justo en medio de las críticas surgidas por la decisión de no invitar al monarca español a su toma de protesta, algo que Sheinbaum aseguró fue totalmente su decisión, aunque consultó al presidente López Obrador sobre el asunto.

López Obrador, por su parte, confirmó que Sheinbaum le había planteado la situación, pero que la decisión fue completamente suya. “La presidenta electa tomó la decisión de no invitar a la toma de protesta al rey de España. Hoy me venía recordando que, cuando me lo planteó, le dije que no lo veía yo, pues necesario. Pero ella es una mujer con convicciones”, comentó el mandatario, agregando que Sheinbaum se mantuvo firme en su postura de que los invasores europeos debían haber ofrecido una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista y los siglos de dominación colonial.

El presidente recordó que, al llegar los españoles a lo que hoy es México, impusieron su control mediante la fuerza y la esclavitud. “Antes de la invasión, nuestro pueblo era libre, no había esclavitud”, afirmó López Obrador, aludiendo a las peticiones hechas en su momento al rey Felipe VI para que ofreciera una disculpa a los pueblos originarios, lo que habría dado inicio a una nueva etapa en la relación entre México y España.

El evento, que reunió a los ocho pueblos yaquis por primera vez en 40 años en la comunidad de Vícam Pueblo, incluyó la entrega de un acueducto y un distrito de riego, así como la firma de un decreto de restitución de más de 392 mil hectáreas de tierras que fueron arrebatadas al pueblo Yaqui.