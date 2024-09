Sin medias tintas

Están en duda las cárceles

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿Están en duda las cárceles?…Ahora sí que después de que el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, “echara de cabeza” al Fiscal Estatal, Gustavo Salas Chávez, a éste ya no le quedó “díotra”, más que en la presente semana reconocer que efectivamente ya indagan la existencia de amenazas contra el personal del Sistema Estatal Penitenciario de Hermosillo y Cajeme. ¡Zaz!

Porque antes del “dedo que le pusieran” Salas, no había soltado prenda al respecto, hasta ahora que dijera que tienen conocimiento de la publicación de narcomantas con mensajes intimidatorios, y que: “En ellas aducen que están favoreciendo a alguna organización criminal contraria a quien se reivindica en la exhibición de las mantas. En ese sentido, se ha iniciado una investigación y se están recopilando todas las mantas”. ¡Palos!

De ahí que a raíz de esas públicas ventaneadas que les están “pegando” a las gentes al mando del tan llevado y traído Coordinador Estatal del Sistema Penitenciario, Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, es que Gustavo Rómulo dijera que ya empezaron por identificar a los servidores carcelarios exhibidos para que comparezcan, y manifiesten si han recibido algun amago directo relacionada con su operación. ¡Tómala!

Casi por nada es por lo que advirtiera que: “Y también, por supuesto, vamos a verificar las circunstancias respecto a su actuación en el ejercicio de sus funciones, ya que objetivamente no tenemos ningún elemento, y somos instituciones de buena fe, como para presumir que existe alguna circunstancia irregular”, por las sospechas que ya generara esa célula criminal que los balconeara hasta por las redes sociales. ¡Pácatelas!

Aun y cuando Gustavo Rómulo ya “se pusiera el hurache antes de espinarse”, al salir con que si esas mantas contienen esas amenazantes senteciadas de grupos delictivos, ya sería un asunto de competencia federal, lo cual se determinaría conforme avancen las investigaciones, con lo que de antemano desde ya le está “tirando la bolita” a Francisco Sergio, por lo que habrá que ver a cuántos “$acan a flote”. ¡De ese pelo!

Si se analiza que, a la clásica, lo que es Nicollino Giuseppe ni la cara ha dado, al igual como en otras ocasiones en que se ha puesto en entredicho su función, como cuando mataran en el Cereso I de Hermosillo a una jovencita que fuera a visita, por que aunque procedieron contra algunos funcionarios carcelarios, lo que es a él nomás no lo tocaron, por lo que así ha estado la impunidad en cuanto a su deficiente actuar. ¿Qué no?

Una promesa más de Sidur…Como la burra no era arisca, sino que la hicieron, es por lo que habrá que ver qué tanto hay de cierto en la nueva promesa que ahora hiciera, Godofredo Gardner Anaya, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), de que ahora proyectan concluir la totalidad de las obras de modernización vial en el Centro de Hermosillo para finales de octubre. ¿Será?

Pues de acuerdo al enésimo compromiso que está haciendo Gardner Anaya, después de que los anteriores los ha incumplido, por los retrasos que ha habido, es que dijera que: “En el área comercial, hemos acordado con los comerciantes no afectar el tránsito vehicular. Es probable que concluyamos los trabajos en Matamoros, Yáñez, Garmendia y Obregón, quedando pendiente la calle No Reelección para principios del 2025”. ¡Ajá!

Es por eso que los vendedores ya le mandaran a decir a Godofredo, que esperan que está vez si cumpla su palabra, que por algo ya está muy devaluada, y que finalmente se concreten esos trabajos que calculan que ya llevan un avance del 75%, y no es para menos la presión que ya le están metiendo, si se analiza que ya está en puerta la mejor temporada de ventas del año, como es la decembrina. ¡Así la incertidumbre que hay!

Y es que se trata de un paquete de 14 vialidades que se lleva a cabo desde principios del presente año, con una inversión de $180 millones de pesos, ocho de las cuales están en ese Centro Histórico, y el resto en el Centro Cívico, pero a las que sigue sin verseles “ni pies ni cabeza”, como dice el dicho, por sólo ir por tramos, pero sin que hasta la fecha, o ficha, haya quedado ninguna de esas rúas completa y ya abierta a la circulación.

No en balde es por lo que el presidente del Patronato Pro Obras del Centro, Carlos Faz Gutiérrez, apuntillara que existe un acuerdo de las autoridades estatales para terminar en el nuevo plazo acordado, a fin de no afectarlos en su época alta de vendimias que ya está la vuelta de la esquina, aunque por si la víspera se saca el día, es por lo que muy seguramente que estarán “cruzando los dedos”, para que está vez sí sea una realidad.

Ya hay nuevos funcionarios…Tal como se esperaba, ya el pasado fin de semana “salió humo blanco”, en cuanto a quienes son los nuevos funcionarios para la segunda etapa de mandato del reelecto Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, para el trienio 2024-2027 al frente del Ayuntamiento de Hermosillo, que en total son cuarenta, además de los que repetirán en los diferentes cargos en que están. ¡De ese vuelo!

Es por lo que les aclarara que: “Ustedes lo han visto, yo soy una persona que no me fijo en colores, no me fijo en partidos, no me fijo en ideologías, lo único que me interesan son los resultados, y en ese sentido las y los invito a que no piensen de dónde vienen, sino que siempre se pregunten a dónde van, cuál será la responsabilidad que habrán de asumir y cuáles resultados que habrán de darle a nuestra ciudad”. ¡Qué tal!

Así que entre los nombramientos más importantes a los que ya les tomaran protesta están Ivonne Andrade, en la Dirección de Comunicación; Rafael Cruz Flores en el Instituto del Deporte; Zulma Galaz en Atención a la Mujer; Madeleine Bonnafoux en el Sistema DIF; en Salud Pública Municipal, Luis Becerra; Gustavo Reyes Salazar como director Jurídico; y Alejandro Romero Ayala, en la función de Secretario Técnico del Gabinete.

A la par de que “El Toño” Astiazarán ratificara a Daniel Durán Puente como Jefe de Oficina; Sergio Pavlovich Escalante en Servicios Públicos Municipales; Astarté Corro Ruiz en la Cidue; Alejandro López Parada en Inspección y Vigilancia; Ramón Corral en la Oficialía Mayor; en el Implan José Carrillo; Daniel García en Participación Ciudadana; y en la Agencia Municipal Energía y Cambio Climático, Carla Neudert.

Eso además de Flor Ayala ya había sido nominada como Tesorera Municipal; y su escudera, Yazmina Anaya, como directora de Ingresos; así como Gertie Agraz en la Agencia Municipal de Desarrollo Económico; y Marianna González en el Instituto Municipal de Cultura y Arte; y en el Organismo Operador de Agua de Hermosillo Renato Ulloa Valdez deberá ser aprobado de nuevo por la Junta de Gobierno. ¿Cómo ven?

Alertan contra “tarjetazos”…Aun y cuando no es nada nuevo, pero no hay que desestimar el exhorto que ahora está haciendo la delegada de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Blanca Alicia Rosas López, sobre el robo a “tarjetazos” que últimamente se han estado registrando en los cajeros de la Ciudad del Sol, sobre todo en el sector Centro. ¡Así el dato!

En esos términos está la alerta lanzada por Rosas, que advierte que: “En fechas recientes se han presentado reclamos en cajeros de bancos ubicados en la calle Elías Calles, colonia Centro, y en la calle Colosio, colonia La Rioja, en Hermosillo, donde sujetos han intercambiado las tarjetas bancarias de los usuarios”, y es por eso del llamado a extremar los cuidados, para no ser sorprendidos por esa clase de ladrones. ¡Vóitelas!

Ya que según los reportes que han recibido, hacen saber que personas al interior de esos módulos de retiro de dinero en efectivo, se dedican a observan las operaciones que hacen quienes acuden a ellos, aprovechando las distracciones para memorizar los números, o el NIP de los plásticos, para posteriormente hacerlos creer que el cajero no reconoce la tarjeta, y es en ese momento en que se las cambian. ¡Así la vaquetonada!

Por lo que una vez que se quedan con el plástico que es el auténtico, y no el falso que le entregan a los estafados, los delincuentes se dedican a realizan compras, así como a disponer de “cachata”, o solicitar créditos, todo eso antes de que el atraco sea reportado, pero para entonces en la mayoría de los casos ya los $aquearon, o dejaron $in $aldo, y que es algo que a cualquiera puede pasarle. ¡Ese es el riesgo!

Más menos así está esa práctica, que cada vez se ha venido haciendo más frecuente, y algunas veces con mecanismos más sofisticados, como ese de colocar lectores en esos aparatos, o aditamentos para que se queden los billetes atorados, y ya después recogerlos, y que se acrecientan en la época que ya se acerca, que es la navideña, por ser cuando la gente dispone de más “lana”, así que sobre aviso no hay engaño. ¡Glúp!

