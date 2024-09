AMLO cerró su ciclo con críticas a expresidentes y al periodista Loret de Mola

En su última conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se despidió lanzando fuertes críticas hacia los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como contra el periodista Carlos Loret de Mola. Durante su intervención, el mandatario destacó los logros de su gobierno en áreas económicas y sociales, aprovechando para cuestionar a sus predecesores sobre el manejo de los recursos provenientes de los altos precios del petróleo en sus respectivos mandatos.

“Con Calderón y con Fox estuvo más alto el precio del petróleo y ¿qué hicieron con todos esos excedentes? Ahí se los dejo de tarea”, expresó AMLO al referirse a los años en los que los precios del crudo estuvieron en su punto más alto, insinuando una mala administración de esos ingresos.

Además, el presidente recordó que, durante el sexenio de Calderón, se registró un aumento en el índice de letalidad en los enfrentamientos entre criminales y las Fuerzas Armadas, criticando la estrategia de seguridad implementada por el expresidente.

López Obrador también respondió a las acusaciones del periodista Carlos Loret de Mola, quien lo señaló por presuntamente construir obras públicas en Palenque, lugar donde AMLO planea retirarse. “Ayer veía que Loret decía que ahora que me voy a vivir a Palenque me mandé a hacer un hospital del ISSSTE, el Tren Maya, un cuartel, una escuela del IPN, como si fuera a regresar…”, comentó el mandatario, defendiendo que dichas obras no eran para su beneficio personal, sino para el desarrollo de la región.

Finalmente, comparó esas obras con otras realizadas en la Ciudad de México, donde reside Loret de Mola, mencionando la ampliación del Bosque de Chapultepec, la construcción del Cablebús y otras infraestructuras como la Cineteca y las calzadas flotantes, en una clara respuesta a las críticas del periodista.

Con este mensaje, AMLO cerró su sexenio con un tono crítico hacia quienes considera sus principales opositores, reafirmando su discurso en defensa de su administración y sus proyectos clave.