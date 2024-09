FGR respalda modificar Código Penal para sancionar inducción de menores en actividades delictivas

Ivanova de los Reyes

La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, avaló la iniciativa del Congreso para modificar el Código Penal y sancionar el uso de menores en actividades ilícitas.

Francisco Sergio Méndez, delegado en Sonora de la FGR, señaló que la participación de menores entre 11 y 13 años en actividades del crimen organizado refleja la falta de atención de los padres de familia.

“Ah, verdad, ya les he dicho, ya les he hecho mención que por ahí había niños que los papás no los cuidan, no son responsables de las acciones de sus hijos de 11, 12, 13 años”, dijo.

El delegado de la FGR, señaló que la falta de responsabilidad de los padres hacia sus hijos, genera los menores se relacionen con malas compañías, que los induzcan a actividades delictivas.

“Es tema de los padres de familia también que no ponen de su parte y esperan que el estado se encargue del problema, cuando son los responsables del comportamiento de sus hijos en la calle, ya que no los vigilan ni saben dónde están o con quién, y esas son las consecuencias”, puntualizó.

Mencionó que, se está trabajando de manera coordinada todas las fuerzas del estado para hacer frente a esta problemática, sin embargo, hizo un llamado a los padres de familia a asumir su responsabilidad en el cuidado de sus hijos.

