Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Termina AMLO sexenio con grandes pendientes pero enorme aceptación

Como todo en la vida, hay un principio y un fin, que para cada uno de nosotros al inicio del camino lo vemos muy lejos, pero que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Justamente hoy llega el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México y se puede sentir muy satisfecho porque lo hace con altos índices de popularidad.

Sin embargo, los números dicen que fue un gobierno en el que la economía prácticamente se estancó y lo que se disparó en forma descomunal fue la violencia, y aunque lo vemos a diario a nuestro alrededor, la gente sigue restándole responsabilidad a quien promovió la política de abrazos y no balazos, lo que derivó en lo que vemos en todo el país.

Porque la violencia no solo ocurre en Sinaloa, en Michoacán, en Chihuahua o en Sonora, sino que es generalizada en el país, incluso en zonas en donde anteriormente no se había visto la mano del crimen organizado y de repente los tentáculos se extendieron por todo el territorio mexicano.

Me llama la atención que a diario o casi a diario aparecen cuerpos amontonados unos a otros en distintas ciudades, sin embargo, no son visualizados y se sigue destacando las cifras rojas de gobiernos anteriores, es decir los muertos en este sexenio que está viviendo sus últimas horas no han contado.

Pasó con la muerte de migrantes en el trágico incendio en Ciudad Juárez, no hubo quien se responsabilizara por los mismos, en el caso de las más de 600 mil víctimas del Covid, tampoco; ni qué decir de los menores fallecidos por falta de tratamiento para el cáncer o los adultos que carecen de medicamentos para enfermedades graves o están espera de cirugías y mueren, esos no se ven, no se cuentan y no existen.

Es decir, la violencia, el sistema de salud colapsado, muy lejos del de Dinamarca que prometieron y que después dijo que se trataba de una broma, son los grandes pendientes y fracasos de esta administración, pero que, insisto, no la visualizan y no la aceptan, mientras quienes lo padecen se quedan callados por miedo o porque no hay quienes los escuche.

Aún así las encuestas ubican a López Obrador con alto índice de aceptación, no solo en México, sino en el extranjero, en donde también dejó varios frentes abiertos que deberá atender la primera mujer presidenta de México, que iniciará funciones el 1 de octubre, en un hecho innegablemente histórico.

Ampliación de regularización de autos “chuecos” promoverá más contrabando

Y como López Obrador se va, pero se queda, decretó que la regularización de autos extranjeros se prolongue por dos años más, lo que es un golpe a los vendedores de automóviles nuevos.

Porque esta medida permitirá que continúen ingresando vehículos “chuecos” mientras que los “líderes” de organizaciones que promueven el ingreso, se lamen los bigotes porque tienen la oportunidad de seguir engañando a incautos otorgándoles la esperanza de que se regularizará a unidades que no cumplen con los requisitos establecidos en el decreto, el cual no cambia, sino que únicamente.

Con ello se agrava la problemática de movilidad en ciudades como Hermosillo en donde los accidentes están a la orden del día y cada vez son más aparatosos y ejemplos los vemos prácticamente a diario.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Facebook

X