Promueven donación voluntaria de sangre; Autoridades de Salud

Exhortan a participar como donadores altruistas de sangre y plaquetas para contar con reservas

Redacción Entorno Informativo

La Secretaría de Salud (SS) a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) hizo una invitación a la población a formar parte de los donadores altruistas de sangre y plaquetas, con la intención de contar con reservas cuando alguien las requiera.

De acuerdo con la SS, la sangre es un líquido que no se puede crear de manera artificial y solamente se obtiene por medios de donaciones, mismas que son dirigidas a pacientes que serán operados, para quien haya tenido algún accidente y necesite la sangre urgente, pero también para aquellas personas, niñas y niños que están en tratamiento por algún tipo de cáncer.

Por ello, es importante tener unidades de sangre y sus derivados en el CETS, y también en los hospitales públicos. Ante esto la institución de salud exhortó a las personas mayores de edad a decir “sí” a la donación voluntaria de sangre.

Algunos de los requisitos para donar son: contar con 18 años cumplidos y no más de 65 años; buena salud y no presentarse enfermo; peso mínimo de 50 kilogramos; ayuno mínimo de seis horas; evitar grasas y lácteos; no haber consumido medicamentos los últimos siete días previos a la donación.

Otro de los requisitos es no haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses; no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas; no haberse sometido a procedimientos dentales en los últimos siete días; en caso de haberse sometido a una cirugía es necesario esperar un año; no haberse aplicado vacunas en los últimos 28 días; no encontrarse embarazada o estar lactando, entre otros.

