Sin medias tintas

Darán pensión por ABC

Le cumplen a los yaquis

¿Legalizada innecesaria?

Uniformarán a carpero$

Por Martín Romo (El Verdugo)

Darán pensión por ABC…Y en el que sí que aplica aquello de que ¡Vale más tarde que nunca! Es en el anuncio que hiciera el saliente “Presi” de la República, Manuel López Obrador, como es lo de una pen$ión vitalicia para los padres de la Guardería ABC, incendiada el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, porque ahora sí que cuando menos lo esperaban, les está llegando una ayuda que por años han demandado. ¡A ese grado!

Por lo que así está esa buena nueva para las familias afectadas por la muerte de 49 infantes, en el que ha sido catalogado como uno de los hechos más trágicos en la historia reciente de México, y por el cual ha 15 años de distancia siguen exigiendo justicia, y que de alguna manera apenas se la estarán haciendo en el plano económico, porque lo que es en el legal, todavía los responsables no han sido “metidos” a la cárcel. ¡Zaz!

Pues López Obrador ahora sí que “se está sacando de la manga” un decreto que recién firmara, y que ya entrara en vigor el pasado sábado, por lo que a partir de enero del 2025 ya empezarían a recibir los pagos de manera permanente, y cuyos recursos se cubrirán con cargo a un fideicomiso público denominado “Fondo para Ayudas Extraordinarias con motivo del Incendio de la Guardería ABC”. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a esa decretada que ya fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se reconoce la necesidad de compensar de forma extraordinaria a quienes enfrentaron las consecuencias de ese siniestro incendiario, al establecer que los papás de los menores fallecidos, así como de aquellos que sufrieron lesiones incapacitantes, o inhalaron humo tóxico, recibirán ese beneficio. ¡Mínimo!

Y para el caso aclarándose que en caso del fallecimiento de los beneficiarios -madre o padre-, tal respaldo se transferiría a sus hijos, quienes lo recibirían proporcionalmente, pero sin que se hiciera público el monto, como tampoco esa proporcionalidad de la que se habla, pero la cuestión es que ya algo es algo, como dice el dicho, después de los peros que les ha puesto el IMSS en todos los sentidos, al regatearles la atención.

Pero por si eso fuera poco, también afloró que se está contemplando una beca educativa para los damnificados de esa tragedia, que cubriría los niveles educativos desde Primaria, hasta superior, siempre y cuando los estudios se realicen en planteles con reconocimiento oficial dentro de territorio nacional, en lo que es una disposición que podría considerarse tardía, por muchos de ellos ya estar promediando los 18 años de vida.

Aunado a que igual trascendió que se incluirá una exención en el pago del consumo de energía eléctrica, para los hogares donde residan quienes padecen heridas permanentes, siempre y cuando por prescripción médica requieran del uso de equipos especializados para el cuidado de su salud, cuando es algo que debió hacerse desde un principio, pero así había estado la insensibilidad gubernamental. ¡Ni más ni menos!

Si se toma en cuenta que hasta estas alturas es cuando el gobierno mexicano está reconociendo la deuda pendiente que tiene con las víctimas de esa catástrofe de la ABC, como lo exhibe el que igualmente a los pequeños que cumplan 18 años de edad y todavía tengan alguna discapacidad por quemaduras, también serán pensionados de manera indefinida, en aras de asegurarles una calidad de vida mínima. ¡Es la idea!

Le cumplen a los yaquis…Ahora sí que cual dúo dinámico, los que dan cuenta que dijeron ¡Misión cumplida! son el “Prejidente”, Manuel López Obrador y el gobernador, Alfonso Durazo, en el marco de lo que fuera la última visita oficial del primero a Sonora, en compañía de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien por cierto ya mañana tomará protesta, para convertirse en la primera mujer en ese puesto.

Toda vez que AMLO encabezó la entrega del Acueducto Yaqui y del Distrito de Riego 018, cuyo primero empezará a operar en una semana, en tanto que el segundo quedará concluido en su totalidad en diciembre, y es por lo que los integrantes de esa tribu de Cajeme festejaran hasta con música y wakabaki, el tradicional platillo que los distingue, por esas obras con las que les estarían asegurando el abasto de agua. ¡Qué tal!

Es por lo que resaltara que: “Termino celebrando, que no se si es del todo cierto, desde hace 40 años no se daba una reunión de los 8 pueblos yaquis. Y termino diciendo lo que repito y seguiré repitiendo: Tenemos la dicha enorme de que le voy a entregar no sólo el bastón de mando, sino la banda presidencial a una mujer excepcional, preparada, con experiencia, incorruptible, de buen corazón, una patriota mexicana”. ¡Órale!

Mientras que por otro lado Durazo Montaño destacó el logro que significa que por primera vez los miembros de esa etnia contarán con servicio médico gratuito, con la entrada en funciones del nuevo Hospital IMSS Bienestar Vícam Switch, el cual forma parte del Plan de Justicia Yaqui, y que para su construcción se invirtieron $503 millones, para garantizarles una atención digna, así como a la población del Sur del Estado.

No en balde es que el “Gober” ponderara que el acceso a la salud era una de las necesidades históricas de los pueblos originarios, por lo que con ese nuevo centro médico atenderán un sentido reclamo de ese grupo ético que está disgregado en las zonas de Guaymas, Bácum, San Ignacio Río Muerto, y principalmente en el área cajemense, por lo que de ese vuelo es el acierto, y el compromiso también asumido por Sheinbaum Pardo.

¿Legalizada innecesaria?…Vaya que por el gobierno ya no va quedar, para quienes nomás no han querido legalizar los vehículos ingresados de contrabando al País, que son los llamados “autos “chocolate”, por como a unos días de concluir el actual sexenio extendieron hasta septiembre del 2026 el programa de regularización, el cual inició en enero del 2022, con lo que estará vigente por otros dos años. ¡Así el dato!

En lo que es una ampliación, que según esto es por la alta demanda que todavía hay en los 16 Estados en lo que ha estado vigente esa legalización, entre ellos Sonora, cuando lo cierto es que ya son contados los interesados en hacer ese trámite, a pesar de que tiene un costo mínimo de $2 mil 500 pesos por unidad, pero la cuestión es que lo que “le $acan”, es a después empezar a pagar placas, multas y demás impuestos. ¡Tómala!

No obstante, y que hasta el momento han sido regularizadas 2 millones 559 mil unidades, a través de ese esquema, de ellos alrededor de 200 mil en Sonora, generando ingresos de unos $6 mil 398 millones de pesos, los cuales han sido destinados a la pavimentación de calles en las Entidades participantes, pero aun así la realidad es que ha venido a menos el interés, y es por lo que ya se vea muy poco movimiento al respecto.

Tan es así que el Coordinador Estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), Benjamín González Caballero, adelantara que ante esa renovación que quedara en los mismos términos, ya están analizando el eliminar los puntos fijos que hay, al señalar que: “Creemos que lo más conveniente es usar el recurso que tenemos que es la unidad móvil”. ¿Cómo ven?

A la par que los de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) criticaran esa extensión, por considerar que fomenta el contrabando de carros, a tal punto que esos “chuecoslovacos” regularizados superan las ventas totales de “carruajes” nuevos en México, entre lo que es el 2022 y 2023, que fueron de 2 millones 547 mil, por lo que así ha estado el perjuicio para esa industria automotriz. ¡Palos!

Uniformarán a carpero$…Aunque es algo en lo que se han tardado, pero al parecer ya va viento en popa el plan de regular a los que rentan carpas en Bahía de Kino, a fin de mejorar la imagen de ese balneario, y que en su lugar la intención es que haya sombrillas de un solo color, como una forma de uniformarlos, y que no parezcan unas favelas, al estilo de las brasileñas, por lo feas que se ven actualmente. ¡Vóitelas!

Prueba de ello es que el comisario de esa comunidad, Jorge Fuerte, apuntara que: “Seguimos trabajando en ese tema, las pláticas siguen con los carpero$ del lugar, las carpas del Municipio ya están hechas, se están haciendo algunas modificaciones por petición de los mismos carperos, y estamos buscando llegar a acuerdos con ellos para cambiar la imagen a Bahía de Kino, con carpas uniformes, del mismo color y forma”. ¡Ups!

Aseverando que: “Ya venimos trabajando con este proyecto en la parte Norte, de Playa Estela hacia el Sur de Bahía de Kino. Estamos trabajando también en los permisos, ya que ellos tienen permisos vencidos de parte del gobierno federal, y, sin embargo, se está respetando a reserva de lo que indique la Federación y el Estado, si se van a renovar o no, por lo pronto, el ordenamiento si lo venimos trabajando como Municipio”. ¡Glúp!

O séase que así está esa estrategia de adecuación que está confirmando Fuerte Fuentes, al manejar que la intención es lograr una regulación integral de su operación, porque igualmente se han resistido a retirarlas de la playa, en base al horario establecido en el reglamento de Inspección y Vigilancia Municipal, por lo que junto con pegado los estarían “metiendo al aro” en todos los ámbitos, y de entrada “por las buenas”. ¡Ouch!

Ciertamente que más fácil no se la pueden estar poniendo a las cerca de 500 personas que se dedican a esa actividad, porque de inicio les estarían regalando los nuevos modelos de protección para que los renten entre los vacacionistas, a razón de más menos $250 pesos por día, pero aun así han estado renuentes a quitarlas una vez que se oculta el sol, con lo que están arriesgando lo más por lo menos, cuando muchos ni anuencia tienen.

