Hablando Franco

Judith Franco Ainza

El gran reto de Claudia Sheinbaum será romper “techo de cristal”

Este día es histórico para los mexicanos, porque asumirá la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer, con lo que superamos a nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, en este trascendental hecho, aunque hay posibilidades de que Camila Harris también haga historia si logra derrotar a Donald Trump, pero eso es otra historia.

Lo que nos ocupa es que llega a la primera magistratura del país, una mujer que es la esperanza del sector femenil para acabar con los techos de cristal, aunque su antecesor le dejó un techo bastante fuerte, acotada por un gabinete, así como un Congreso y un Senado fiel a Andrés Manuel López Obrador, a quienes podrá seguir manejando.

Con la llegada de Sheinbaum Pardo existe la esperanza de que imponga su carácter y se un vuelco a varias de las políticas impuestas por la administración que terminó este 30 de septiembre y dejó una estela de muerte y caos.

De hecho, anunció que hoy en su toma de protesta estarán presentes los tres poderes que todavía conforman el sistema mexicano, entre ellos el controvertido Poder Judicial, lo que abriría una puerta al diálogo y evitar el desmantelamiento de la institución como fue el objetivo de López Obrador, quien no pudo doblar a su presidenta Norma Piña.

Y si bien es cierto que todos han coincidido en la necesidad de un cambio en el Poder Judicial, incluso la presidenta de la Suprema Corte de Justicia hizo una propuesta, es momento de analizarla y retomar lo que se adecue a las nuevas circunstancias, ya que como decía el eslogan de Telmex “hablando se entiende la gente” y que mejor que dos mujeres fuertes e inteligentes dialoguen y lleguen a acuerdos.

Indudablemente, la llegada de Sheinbaum Pardo es histórica, trascendental en el futuro de México y de ella depende implementar su propio estilo de gobierno o bien, continuar con la senda marcada que nos traerá, más tarde o más temprano, una crisis como la que viven otros países que han equivocado su estrategia como Venezuela.

Empiezan a circular nombres de nuevos titulares de delegaciones

Con la llegada de la nueva administración también empezará el cambio en las delegaciones en el país y Sonora no será la excepción.

Por lo pronto se maneja la llegada del excomisionado de Pesca y Acuacultura, Octavio Almada a la delegación de Bienestar en la entidad, que hasta este lunes encabezó Jorge Taddei Bringas, quien deja una vara alta porque lo que sea de cada quien actuó con pulcritud en el manejo de recursos y su objetivo fue sacar el trabajo encomendado por su amigo, el presidente López Obrador.

A Jorge Taddei, le reconocemos su verticalidad y sus principios, ya que siempre militó en la izquierda, desde sus mocedades y no ha andado brincando de ideología, pero, sobre todo, es una persona que no se ha enriquecido a costa del erario y eso, en estos tiempos, aunque no lo crea, es motivo para crear enemigos en lugar de ganar reconocimientos.

De nuevo se sueltan los demonios en Ciudad Obregón

Y antes de cerrar este espacio no podemos dejar al margen la ola de violencia que se soltó en diversos municipios de Sonora, sobre todo en Cajeme que había estado “más o menos” tranquilo, lo que ha cacaraqueado hasta el cansancio el alcalde Javier Lamarque y tal vez por eso los sicarios salieron a decir, “aquí estamos y aquí seguiremos” prueba de ello es que tan solo este lunes se registraron cinco ataques armados con saldo de cuatro muertos y varios heridos.

Ni qué decir la tragedia que vive una funcionaria de San Luis Río Colorado, cuya joven hija fue asesinada en un ataque armado presuntamente dirigido a un hombre que la acompañaba a bordo de una camioneta la tarde del domingo, según se apresuraron a declarar las autoridades de la Fiscalía de Justicia la mañana del lunes, aunque no dijeron quién era el objetivo y porque la joven lo acompañaba… Un caso más para la araña…

