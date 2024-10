Eminem se convertirá en abuelo: su hija Hailie anuncia su embarazo

El rapero Eminem, conocido por su imagen ruda y su música cargada de intensidad, se prepara para asumir un nuevo rol en su vida personal: el de abuelo. Su hija, Hailie Jade, de 28 años, reveló que está esperando su primer hijo junto a su esposo, Evan McClintock. La noticia se dio a conocer en un momento especial al final del nuevo video musical del productor “Temporary”, donde se muestran emotivas escenas de la infancia de Hailie.

En los últimos segundos del video, Hailie sorprendió a su famoso padre con una camiseta de fútbol americano que llevaba impresa la palabra “Grandpa” (abuelo) junto con una imagen de una ecografía. “A Eminem se le cae la mandíbula y se le abren los ojos mientras se le saltan las lágrimas ante la feliz noticia”, detalló la revista People.

El anuncio del embarazo llega poco después de que Hailie compartiera en sus redes sociales detalles de su boda, destacando el amor y la emoción vividos durante el evento. Hailie y Evan se conocieron en la Universidad Estatal de Michigan en 2016 y han mantenido una relación de más de seis años. En febrero de 2023, Hailie anunció su compromiso a través de una publicación en Instagram, en la que escribió: “Resumen de fin de semana casual, 2.4.23, te amo @evanmcclintock11”.

La boda fue un momento lleno de emociones. Hailie comentó en una publicación: “Se derramaron muchas lágrimas de felicidad, hubo risas y sonrisas, y se sintió mucho amor. Evan y yo nos sentimos muy agradecidos por toda la familia y amigos que viajaron para apoyarnos y ser parte de este nuevo capítulo de nuestras vidas como marido y mujer”.

En su podcast Just a Little Shady, Hailie habló sobre lo que implicó crecer siendo hija de una figura icónica en la música, destacando cómo su familia siempre se mantuvo protegida pese a la exposición mediática. En ese mismo espacio, Evan relató el nerviosismo que sintió al pedirle permiso a Eminem para casarse con Hailie: “Vi a tu padre bajar las escaleras y me dije: ‘Tengo que hacerlo ahora mismo o no lo haré hoy’”, recordó McClintock.

Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers, ha sido conocido por su devoción hacia sus hijos. En una entrevista con Rolling Stone, el rapero compartió que dedicaba tiempo a su familia alejándose del rol de artista para asumir su papel de padre. “Ser padre es definitivamente vivir una doble vida”, expresó, subrayando su esfuerzo por ser una figura presente en la vida de Hailie y sus hermanas, Alaina Scott y Stevie Laine Scott.

Hailie siempre ha sido un gran apoyo para su familia, como se evidenció cuando asistió a la ceremonia de inducción de su padre al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022. A lo largo de los años, Eminem ha manifestado en múltiples ocasiones lo orgulloso que está de su hija, especialmente cuando se graduó con honores de la Universidad Estatal de Michigan.