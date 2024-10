Tenoch Huerta se defiende de acusaciones en entrevista con Ciro Gómez Leyva

El actor mexicano Tenoch Huerta rompió el silencio tras un año de ser señalado como “depredador sexual” por la saxofonista y activista María Elena Ríos. En una entrevista transmitida en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, Huerta habló sobre el impacto de las acusaciones en su vida personal y profesional, negando rotundamente las afirmaciones y expresando su frustración y enojo ante la situación.

Durante la conversación, Huerta aseguró que la relación con Ríos fue consensuada, sin violencia de por medio. También reveló que ha sido víctima de chantaje y extorsión, y afirmó que posee pruebas que respaldan su inocencia. “Me siento de la chingada, bien frustrado y bien enojado con la vida, con todo”, confesó el actor, mostrando su malestar ante las acusaciones.

En particular, Huerta negó la acusación de que practicó “stealthing” (quitarse el preservativo sin consentimiento), afirmando que desde el inicio ambos habían acordado no utilizar preservativo. “Las cosas que se hablan y son claras entre dos adultos, son acuerdos. Ella tomó la iniciativa, tuvimos relaciones sin preservativo, ella nunca me lo pidió”, explicó Huerta.

El actor de “Black Panther: Wakanda Forever” compartió que su familia ha sufrido amenazas a raíz de la exposición mediática del caso, lo que lo ha llevado a evitar hablar del tema en público. Además, detalló que, tras acudir a un terapeuta especializado, confirmó que estaba siendo víctima de extorsión. “Me dijeron que eso era una extorsión, aunque no me pidió dinero, se manejan con sutilezas”, señaló.

La entrevista generó una intensa reacción en redes sociales. Mientras algunos usuarios lo acusaron de revictimizar a María Elena Ríos, otros manifestaron su apoyo a Huerta, argumentando que su carrera y reputación han sido injustamente afectadas.

El equipo del noticiero confirmó que la segunda parte de la entrevista, que se transmitirá el viernes 4 de octubre, incluirá la versión de María Elena Ríos, quien ha sido contactada para ofrecer su perspectiva sobre los hechos.

