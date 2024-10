Aremi Fuentes se levanta rumbo a 2028

AGENCIAS

La medallista olímpica en Tokio 2020 tiene prácticamente un año para retomar su mejor nivel y entrar al proceso clasificatorio a los siguientes JO

Aremi Fuentes convirtió la decepción de no ir a los Olímpicos de París 2024 en una misión para ayudar a atletas de alto rendimiento. Ni tiempo tuvo de lamentarse por no refrendar el bronce que ganó en la halterofilia de Tokio 2020.

Tuve muchos factores en contra para ir a París: la categoría en que fui medallista la quitaron (76 kg), entonces tenía que ascender de división; venía de una cirugía, implicaba recuperar masa muscular y los niveles de fuerza.

Además de ayuda psicológica, me sirvió ser parte de la campaña Campeones del Alivio, una invitación de cuando tengamos un dolor, hay que parar y acudir con expertos. No saltarse esa fase de escuchar al cuerpo”, narra en entrevista con Excélsior. “Me pasó antes de Tokio”.

Con esa sabiduría, la pesista de 31 años insistirá en el anhelo de un mejor resultado en Los Ángeles 2028.

La clasificación de halterofilia comienza a finales de 2025, primero me voy a dedicar a sentirme bien, empezar desde cero mentalmente, para volver a analizar cómo me iré recuperando.

El ciclo de Tokio fue atípico (los Juegos se postergaron al 2021 por la pandemia de covid). No llegué bien de forma deportiva, me quedé con esa espinita de hacer más, porque estar en el podio no es suficiente, es mi otro sueño”, reitera con agradecimiento a sus patrocinadores.

En París 2024, la representación mexicana en la halterofilia estuvo en manos de Janeth Gómez, quien logró diploma olímpico al finalizar octava de la división de 59kg.

Janeth es mi compañera de entrenamiento, en el proceso para clasificar estuvimos también Ana Ferrer y Jorge Cárdenas. En el análisis, es verdad que ahora el proceso fue corto, de tres años, eso complicó la clasificación, también los problemas de la federación internacional, muchos atletas, medallistas de Tokio, no pudieron clasificar, espero que para Los Ángeles vaya una mejor selección y que llenemos todos los cupos”.

Por otro lado, la originaria de Tonalá, Chiapas, confía en que el panorama del deporte mejorará con el arribo de Rommel Pacheco a la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

De Rommel considero que tiene la visión para ayudar a los atletas mexicanos, también por su experiencia en otros cargos (políticos), le deseo el mejor de los éxitos.

El llamado que le haría a Rommel para la halterofilia sería fomentar más la disciplina a nivel nacional, hacer un mayor semillero. Y muy importante, considerar el respaldo del área médica, que haya más atención en los eventos y en los viajes, ¡eso sería un cambio grande de la Conade!”.

SORAYA JIMÉNEZ, SU GUÍA ESPIRITUAL

En ocasiones, cuando las fuerzas faltan, Aremi Fuentes piensa en el legado que dejó su mayor motivación, Soraya Jiménez, la primera mexicana en ganar un oro olímpico (Sídney 2000) y que falleció en 2013, a los 35 años de edad, a consecuencia de un infarto.

Lo que hizo Soraya en la halterofilia es inspiración para muchas niñas, fue mi caso al ver su hazaña en la televisión. Ese legado será para siempre, porque hay más mujeres practicando halterofilia, que era visto sólo para hombres. En el gimnasio del Comité Olímpico Mexicano, que tiene el nombre de Soraya, veía su foto y recordarla me ayudó para llegar con mucha energía a Tokio 2020”.

