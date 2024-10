Sin medias tintas

Que amenzan por redes

Aflora robo poco común

¡Ahuyentan a cazadores!

Impulsan la salud animal

Por Martín Romo (El Verdugo)

Que amenzan por redes…Y como “el horno no está para bollos”, es por lo que no hay que “echar en saco roto” el mensaje que ha circulado en los últimos días por WhatsApp y otras redes sociales, en el que advierten que el “Cártel de Sinaloa” llegó a Hermosillo para “poner orden”, y llaman a la población a no salir de sus casas después de las 11 de la noche, en una especie de “toque de queda”. ¡De ese pelo!

Sin embargo, lo que es la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a cargo de Víctor Hugo Enríquez García, por esa misma vía ya emitió un desmentido de esa información, a la vez que exhortó a la ciudadanía a no compartir esa clase de avisos, sin antes verificar su veracidad, como al que se hace alusión, y que resultara falso y un simple rumor, al parecer con la intención generar pánico entre la población. ¡Vóitelas!

No obstante, y por lo que también acalambró más ese supuesto ¡S.O.S! de alerta, es que igualmente incluía amenazas directas contra las mayorías, que ni vela tienen en esas disputas entre los “Narcos”, pero aun así de la instancia comandada por Enríquez García, insisten en que se trata de una falsa alarma, y que por el contrario todo esta bajo control en la Ciudad del Sol, lo que estaría por verse. ¡Así la impresión!

Más cuando no es un “pitazo” aislado el que trascendiera, porque lo mismo ya afloró en Nogales, donde por el estilo atemorizaron a los nogalenses con ese tipo de advertencias, y que por lo mismo el Jefe de la Policía Municipal, Luis Arturo Corrales Ley, saliera a aclarar el dato, y a “calmarlos”, por lo que suponen que se trata de una aparente “campaña” que no es producto de la casualidad, sino más bien para “meter ruido”. ¿Será?

Eso si se parte del como en la vecina Sinaloa a seguido “la cosa que arde” por la narcoviolencia, después de casi un mes de enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “Mayitos”, a raíz de que los primeros traicionaron y entregaron a los Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada, lo que propicia el que la gente ya aplique aquello de que ¡No hay que creer, ni dejar de creer!, porque todo puede suceder. ¡Ni más ni menos!

Toda vez que hasta ayer en el campo de narcoguerra en el que han convertido el territorio sinaolense, ya se contabilizaban más de 155 asesinados, y arriba de los 170 secuestrados, por como también se han “agarrado” a balazos con el Ejército; aunado a que han despojado de manera violenta de sus vehículos ha alrededor de 250 personas, en lo que son unas cifras que seguirán en aumento, por como no les han podido parar el alto.

Y como en Sonora no se “hacen malos quesos” al respecto, por los brotes de violencia que se han suscitado recientemente, como las balaceras en distintas colonias de Cajeme, pues eso hace temer que en cualquiera momento pudieran extenderse esas tracataera por estos lares, y “píor” tantito con la descoordinación que han evidenciado las autoridades federales y estatales, cuando según esto deberían formar un solo frente. ¡Ajá!

Tan es así que para quien dude de lo anterior ahí está un video que circulara, en el que se observa un zipizape que casi llega a los balazos, entre los integrantes de la Marina y agentes la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), por la detención de un elemento de ésta última corporación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia Estatal, y ante lo cual su titular, Gustavo Salas, nomás se ha quedado callado.

Aflora robo poco común…El que vaya que es una muestra más de que ya todo puede pasar en la Capital hermosillense, es el robo de un ato que se presentara el pasado viernes en la tarde, cuando de la nada tres sujetos armados interceptaron a unas mujeres, amenazándolas y exigiéndoles las llaves, para luego huir con rumbo desconocido, en hechos ocurridos en la colonia Balderrama. ¡Pácatelas!

En lo que es un atraco poco común que tuviera lugar a plena luz del día, cuando las víctimas arribaron a un establecimiento comercial, a bordo de un vehículo Suzuki Swift modelo 2022, color plateado, con placas de circulación de Sonora, pero al descender las encañonaron para quitarles la unidad, ante lo que accedieron por el miedo a resultar agredidas, en una acción delictiva que quedó grabada en video. ¡Palos!

O séase que así estuvo esa comentada asaltada, en la que se supone que es la ciudad más segura del Estado, ya que a cualquiera pudo haberle pasado, por haberse registrado en un sector habitacional que hasta cierto punto es céntrico, y cuando estaban en un automotor que para nada es de los llamados ostentosos, o de alta gama, lo que habla de que a ese grado ya se está llegando, en cuanto a la inseguridad. ¡Increíble, pero cierto!

Porque si eso ya está empenzando a pasar en la “Capirucha”, que le pueda esperar a las ciudades que están más alejadas de donde se encuntra los poderes gubernamentales y policiales, y que por algo ya han sido objeto de invasiones por parte de comandos armados, por lo que a ese extremo es que ya se ha estado ampliando el accionar del hampa, representada por las diferentes mafias. ¡De ese tamaño!

Aun y cuando por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya se iniciara una investigación por hurto de “carruaje” a mano armada, y dizque ya cuentan con una sólida línea de indagación para dar con los responsables, pero por la forma no se cree que sean unos clásico robacarros, sino que al parecer lo hicieron para utilizarlo en otro evento delictivo, aunque habrá que esperar al esclarecimiento.

¡Ahuyentan a cazadores!…Para que vean el como ya a todos los niveles está “pegando” la ola violenta en el Estado, para prueba está el que ahora la inseguridad está ahuyentando a los cazadores extranjeros, y una evidencia de ello es que para la presente temporada reportan una asistencia mínima histórica para la caza, de acuerdo a la Asociación de Organizaciones Cinegéticas. ¡Así la “estampida”!

Lo anterior porque según lo ventilado por el representante de ese gremio, Francisco Villa, en comparación con el año pasado, ahora resulta y resalta que el 30% de los que tenían programado venir de fuera a cazar han cancelado su asistencia, derivado de que el miedo no anda en burro, eso por lo insegura que está hoy en día la zona del Centro, hasta el Oeste de la región sonorense, y es por lo que no quieren correr riesgos. ¡Glúp!

De ahí que Villa Martínez revelara, que en los últimos cinco o seis años la han “traido volteada”, por como han sido impactados por diferentes factores, como es primero por la situación que se registró con la pandemia del Covid-19; luego los conflictos globales, como la gripe aviar, y a eso se le ha sumado el que ahora los tiroteos han estado a todo lo que dan, de Hermosillo a Sonoyta, y una parte del Sur. ¡Ups!

Por si eso fuera poco destacó que lo último que les afectó es el asesinato del ganadero, Alejandro Morales Aguilar, perpetrado a finales del pasado mes de agosto en un rancho cinegético, ubicado en Querobabi, y que que estaba en preparación para la temporada de cacería, en lo que es una trágica noticia que “corrió como reguero de pólvora”, lo que causó un mayor número de cancelaciones, y no es para menos. ¡Ouch!

Aun así, y a pesar de los pesares, Fransico maneja que: “En derrama económica estimamos serán cerca de 25 millones de dólares”, con todo y que señalara que hay rancheros que en el ciclo 2024-2025 de caza no van a trabajar, porque sus ranchos están ocupados por la delincuencia y ni ellos pueden ingresar, a partir de que han detectado que el 80% del área del desierto está en un peligro latente por la presencia del crimen organizado.

Impulsan la salud animal…Quien sí que estará sentando un precedente es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, con lo que es el primer modelo del cuidado y atención a la salud de los animales, a través de la construcción de tres Clínicas del Bienestar Animal que ya están en proceso, con lo que hará realidad uno de sus compromisos de campaña, como parte de una estrategia integral a favor de ese sector. ¡Órale!

Pues la intención es la de ofrecer una atención veterinaria gratuita y de bajo costo para perros y gatos, brindando servicios de calidad y accesibles a los ciudadanos, lo que permitirá controlar la población de la fauna urbana y fomentar el cuidado responsable de los animales, y es por lo que para ese proyecto se ha destinado una inversión de $31.4 millones de pesos, para que queden de primerísimo nivel. ¿Cómo ven?

Ya que en base a lo detallado por el Mandatario Estatal, contarán con áreas especializadas, como consultorios, rayos X, hospitalización, laboratorio, preoperatorios, manejo de residuos peligrosos, estacionamiento y salas de espera, y uno de los que ya está en edificación se localiza en el Centro Ecológico de Sonora, tan es así que actualmente registra un avance del 87%, por lo que sería el primero en ser concluido. ¡Qué tal!

Mientras que una más operará en el parque La Sauceda, la cual ya presenta un progreso del 20%, donde se está remodelando también un inmueble existente; en tanto que la tercera, para la cual recién se iniciaron los trabajos, se construye al Norte de Hermosillo, en un terreno donado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), por lo que así se estaría marcando un antes y un después en ese ámbito. ¡Mínimo!

Si se analiza que en primer lugar con eso se beneficiará a las familias, para que puedan atender debidamente a sus mascotas a precios accesibles, ya que hoy en día los veterinarios cobran “muy caro”, y en segundo servirá para combatir la alta incidencia de canes callejeros, que ya son un problemón para la salud pública, al contarse por cientos de miles, de ahí el positivo impacto de ese esquema en todos los sentidos. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X