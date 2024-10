Mario Girón se coronó como ganador de “La Academia” 2024 tras 77 días de competencia

El joven Mario Girón, originario de Monterrey, se alzó como el vencedor de “La Academia” 2024, tras 77 días de ardua preparación y competencias. Con su triunfo, Girón se hizo acreedor a un premio de 2 millones 250 mil pesos, además de un contrato con Universal Music para lanzar su primer álbum.

Jaime Camil, quien fungió como conductor del reality show, fue el encargado de anunciar los resultados durante la gran final, la cual marcó el cierre de esta edición del programa, que comenzó el 21 de julio con la participación de 20 jóvenes talentosos, todos aspirantes a formar parte de esta prestigiosa escuela musical.

En el primer episodio, solo 18 participantes ingresaron oficialmente al instituto de Azteca, seleccionados entre más de ocho mil aspirantes de México y Latinoamérica. A lo largo de varias semanas, los concursantes fueron eliminados hasta que solo siete llegaron a la final.

Caro Heredia se quedó con el segundo lugar, obteniendo un contrato con Warner Music para producir su primer material discográfico. Julio Ávila, quien alcanzó la tercera posición, firmará un contrato con Sony Music para lanzar su debut musical.

Jaime Camil destacó la importancia de que los finalistas contaran con el respaldo de disqueras reconocidas: “Uno de los privilegios para los finalistas es contar con el respaldo de una disquera que los impulsará y apoyará en su carrera musical de manera profesional”, mencionó.

En cuanto a los demás finalistas, Isaveli Laina ocupó el cuarto lugar, Mar Lara el quinto, Brisa Santana el sexto y Edith Evans el séptimo.

Durante el último concierto, los concursantes eliminados previamente regresaron al escenario para interpretar el opening del show y acompañar a los finalistas en la emotiva canción “Color Esperanza”. Camil les dedicó unas palabras de ánimo, reconociendo el talento y esfuerzo de todos los participantes.

“Su talento y voces han hecho de esta generación algo histórico. Estoy seguro de que la formación y la visibilidad que obtuvieron en esta plataforma será el inicio de una carrera exitosa para todos ustedes”, expresó.

Lola Cortés, una de las juezas del programa, también ofreció palabras de aliento a los finalistas, instándolos a no cambiar y a continuar perfeccionando su arte. “No cambien por nadie, sigan adelante. No dejen de estudiar, aprendan diferentes géneros musicales, estilos de baile, vayan con el foniatra, cuiden sus cuerdas vocales, porque ustedes son su propio instrumento”, aconsejó.

Por su parte, Arturo López Gavito elogió el trabajo de todo el equipo detrás del reality, incluidos los maestros y el director Héctor Martínez. “Felicidades jóvenes, de ‘La Academia’ emergerá un ganador, pero también siete estrellas que brillarán intensamente en la música de América Latina”, afirmó.

Chiquis, otra integrante del panel de jueces, se mostró emocionada por formar parte del proyecto y alentó a los finalistas a seguir adelante con sus carreras. “Aquí es solo el comienzo, todos tienen su propio brillo. Ustedes son su única competencia, y aquí han comenzado a hacerse conocer. ¡Se les quiere mucho!”, comentó.

Al final, un video resumió los momentos más destacados de la temporada, destacando los valores que prevalecieron sobre los escándalos. “Gracias por demostrarle al público que no es necesario insultar, denigrar o agredir a otros para destacar, y sobre todo, por dejarnos claro que no se necesita pasar por encima de los demás para crecer como profesionales y seres humanos”, concluyó la voz en off.