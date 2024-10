Protestan padres de familia por expulsión de alumno autista en la Unison

Ivanova de los Reyes

Padres de familia y alumnos de la carrera de Psicología de la Universidad de Sonora, se manifestaron este lunes por la expulsión de Fernando, estudiante con autismo del campus Hermosillo.

Los padres de familia y un grupo de estudiantes pidieron a las autoridades universitarias le permitan al joven retomar sus estudios en la carrera, y capacitar a los estudiantes o conformar un área para especial para los alumnos con neurodivergencia y otras condiciones.

“Si tú como psicólogo no puedes tratar a una persona, que van a hacer afuera, si como alumno, compañero no son empáticos, tienen que aprender a no tomar las cosas personal, y en el caso de mi hijo lo criminalizaron, está demandando en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), y tiene una orden de restricción”, expresó Fernando Flores Rivera, padre del alumno.

Señaló que los niños con autismo con el estrés pueden comportarse agresivos, y como maestros hay que aprender a tratarlos, como llevarlos y conducirlos, no discriminarlos y criminalizarlos por su condición.

Mencionó que tuvieron acercamientos con los directivos del Departamento de Psicología y Comunicación (Psicom), sin embargo, no tuvieron una respuesta de su parte, y la Comisión de Honor y Justicia resolvió expulsarlo de la universidad, sin tener conocimiento de lo que es la condición autista.

Flores Rivera agregó que falta el Colegio Universitario decidir qué pasará con sus estudios que les están siendo negados por su condición especial.

“Ojalá escuchen la exigencia y entiendan que debemos hacer, como actuar y tratar a estas personas, no que por el bien común o ser mayoría. ¿Qué va a pasar cuando lleguen más jóvenes autistas a la universidad?

Los van a rechazar porque no hay capacidad, ni quieren modificar actitudes, solo penalizar”, expresó.

El padre de Fernando, indicó que tienen la oportunidad de interponer un recurso en un plazo de 15 días para que su hijo pueda reintegrarse a la carrera, y le restan ocho días para presentarlo ante las autoridades correspondientes.

“Me dan la oportunidad de que refute la decisión de las autoridades universitarias para que ellos la pasen al Colegio Universitario y a ver qué dicen ellos. Arme uno, no sirvió, vamos a armar otro y ojalá que la Procuraduría traiga especialistas para que les expliquen un poquito en qué consiste el autismo y cuál es su comportamiento”, puntualizó.

También solicitó la intervención de la recién conformada Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad, para que, tanto Fernando, como otros jóvenes no sean discriminados por su condición especial.

Por su parte, Silvia Miranda, alumna de tercer semestre de Psicología, expresó que las autoridades universitarias se enfocaron en manifestación de los estudiantes y no dieron la oportunidad de réplica al compañero, y fue expulsado arbitrariamente.

“Nadie está invalidando las experiencias de los compañeros pese a ser miedos irracionales fundamentados en la ignorancia de la condición, falta de información y de capacitación de los docentes”, aclaró.

“El punto clave es, no es posible que una facultad de Psicología que sólo se especializa en interconductismo, estudiamos la conducta, aquí la Universidad lo que expresó, es que el compañero tiene conductas agresivas. El alumno no tiene conducta agresiva porque depende de su condición la conducta que tiene, y hay una diferencia muy grande entre conducta agresiva, de una disruptiva, cuya intención es expresar la frustración, no dañar a nadie”, finalizó

