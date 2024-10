Se acercan Senado y Suprema Corte; Dialogan Fernández Noroña y Norma Piña

Tras la celebración de los 200 años de la instauración del Senado de la República iniciaron un diálogo tendiente a superar las dificultades entre ambos Poderes

Con motivo de los 200 años de la instauración del Senado de la República, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, fue invitada a la sesión solemne que se llevó a cabo en la histórica sede del Senado, la Antigua Casona de Xicoténcatl.

A su llegada, fue recibida por el senador Gerardo Fernández Noroña, actual presidente de la Mesa Directiva de la cámara alta, quien expresó: “Es un honor recibir su visita”.

Luego de sostener una reunión privada con la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que se ha restablecido el diálogo entre poderes para lograr un acuerdo de transición ante la próxima elección de jueces, magistrados y ministros.

Fernández Noroña declaró que ya existía una interlocución con ayuda de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

“Hay una preocupación común de superar las dificultades. No estoy diciendo que las hayamos superado, no estoy diciendo que las vayamos a superar, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, para que sea muy claro, que hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo”. Apuntó.

Agregó “este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo, hay disposición nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia, vamos a ver si se logra”.

La sesión solemne forma parte de una serie de actividades organizadas por la Mesa Directiva del Senado, presidida previamente por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, para conmemorar tanto el Bicentenario de la instauración de este órgano legislativo como los 150 años de su restauración.

La Comisión Especial fue creada el pasado 1 de febrero para la organización de estos festejos, que han incluido una amplia gama de actividades culturales, académicas y diplomáticas.

