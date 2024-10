Sin medias tintas

Distinción para el “Gober”

Distinción para el “Gober”…Y aunque en medio de un hecho de alto impacto, como es el asesinato y la decapitación del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos, pero el que ayer inauguró lo que ahora serán las participaciones de los gobernadores en las reuniones del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional es el Ejecutivo Estatal, Alfonso Durazo, por lo que así estuvo esa distinción. ¡Órale!

Porque de acuerdo a lo adelantado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, la asistencia de Durazo Montaño tiene que ver con un Plan Nacional de Seguridad que se presentará hoy, en aras de fortalecer la coordinación con las Entidades en labores de inteligencia, investigación, así como en los delitos del fuero común y federal, y es por lo que ahora se estará contando con la presensencia de los mandatarios estatales. ¡De ese pelo!

Así estará el cambio de táctica en esa materia, como lo destapara Sheinbaum, al manejar que: “Les informo que el día de hoy estuvo el gobernador Alfonso Durazo en la reunión de seguridad, vamos a estar invitando a gobernadores de distintos Estados de la República, mañana que se presente la estrategia lo van a ver”, en lo que es una forma de darle seguimiento de primera mano a los principales acontecimientos delictivos.

De ahí que dijera que: “Vamos a trabajar en algunos Estados con mayor presencia en coordinación con los gobernadores y gobernadoras”, pero sin especificar si Sonora se encuentra entre las zonas que serán reforzadas en ese ámbito, pero lo que ya “marca”, y manda un buen mensaje, es que Durazo haya sido el primer convocado a ese nivel, de lo que se prevee que salgan mejores noticias para los sonorenses. ¿Será?

Ciertamente que tendrán que hacer algo diferente para combatir al crimen organizado, después de que los “abrazos y no balazos” no funcionaron, y para prueba está la manera tan sanguinaria en que ahora mataran Arcos Catalán, a una semana de que asumiera el cargo en la Capital guerrerense, el pasado 30 de septiembre, luego de ser abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por México. ¡Increíble, pero cierto!

Eso luego de que el domingo anterior su cabeza fuera encontrada en el toldo de una camioneta, y el cuerpo en el interior, en la colonia Villas del Roble de esa Entidad; después de que a dos días de que tomara posesión, igualmente fuera asesinado a balazos el Secretario de ese Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez; y previamente también quien se proyectaba que fuera el director de la Policía Municipal. ¡Zaz!

Cabe aclarar que es la misma localidad en la que gobernaba la ex alcaldesa morenista, Norma Otilia Hernández, a quien la ventanearon mediante un video, por haberse reunido en un restaurante con el cabecilla del grupo criminal de Los Ardillos, un tal Celso Ortega Jiménez, que es el que controla esa plaza, y ante lo que justificara que se trató de un encuentro fortuito, pero ya hasta la expulsaron de Morena. ¡Pácatelas!

Casi por nada es por lo que Sheinbaum Pardo ya ventilara, que se está colaborando con la Fiscalía del Estado, para analizar la posibilidad de atraer ese impactante suceso, y saber cuál fue el móvil de esa ejecución que ya rebasó todos los límites, si se toma en cuenta que no es el primer Presidente Municipal que matan, pero no de esa forma, y es por lo que causara una consternación a todos los niveles, y no es para menos. ¿Qué no?

En las mismas los galleros…Los que siguen sin ver nada claro son los galleros del Estado, después de la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal que prohíbe las peleas de gallos, la cual fue “palomeada” por los legisladores, y publicada el 12 de septiembre del presente 2024 en el Boletín Oficial, y es por lo que ya cumplieron una semana con un plantón de protesta ante la Cámara de Diputados. ¡Vóitelas!

Toda vez que, a decir de los diferentes representantes de ese gremio, como Francisco Ramos Rivera, el vocero del grupo Galleros Unidos de Sonora, los congresistas han mostrado una falta de disposición para llevar a cabo las adecuaciones necesarias que eliminen dicha prohibición, al rechazar una propuesta para modificar la iniciativa, y así ampliar de seis a doce meses el plazo para la publicación de la reglamentación. ¡Ajá!

No obstante, lo que es Enrique Ung, otro de los líderes de los manifestantes, confió en que, en la sesión de hoy martes en el Poder Legislativo, se vuelva abordar su demanda, para evitar que haya una cancelación total de esa actividad, por las afectaciones económicas que desde ya les está causando a ese sector, así como a los veterinarios, ganaderos, criadores de caballos y demás, por las nuevas disposiciones que contempla.

Razón por la cual es que Ung dejara en claro que: “Queremos la regulación, nada más, de nuestras fuentes de empleo y de las peleas de gallos. No estamos en contra de una regulación, creemos que podemos apegarnos a ella. Nuestro clamor es no a la prohibición”, por lo que habrá que ver si los tribunos abordan de nuevo ese problemón, porque después de una primera reunión con los manifestantes, nomás ya “no han dado color”.

No en balde es por lo que advirtieran que sigue “en pie” lo que sería la segunda megamarcha contra esa legislación que se “sacaran de la manga”, programada para el próximo 21 de octubre, como la que realizaran el pasado 23 de septiembre, y ahora con carácter nacional, porque vendría gente de “onde quera”, o de otras regiones de la República Mexicana, para buscar que se rectifique en cuanto a lo que será el reglamento.

“Se activa” el de Bienestar…Quien vaya que empezó su chamba con muchas ganas es el recién nombrado delegado de la Secretaría de Bienestar, Octavio Almada, y para muestra está el que ayer se le viera “sudando la gota gorda” en la colonia El Sahuaro, para iniciar con el censo de viviendas del programa de médicos a domicilio, estimándose que sean unas 950 mil, con 340 mil beneficiados. ¡Qué tal!

Y por si eso fuera poco a Almada Palafox también se le vio en el Centro de Usos Múltiples (CUM), para confirmar la buena nueva anunciadada por la “Presi”, Claudia Sheinbaum, de que ya quedó abierto el registro para la entrega de pensiones para las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años, y cuyo el periodo de inscripción será del 7 de octubre, al 30 de noviembre, con el proyecto de registrar a unas 27 féminas.

Con todo y que Octavio Alberto aclarara el dato, en cuanto a algo que es muy importante, como es el que, en las comunidades rurales, o más bien indígenas, esa clase de apoyo monetario será para quienes tengan una edad de 60 a 64 años; mientras que en las zonas urbanas abarcará a las de 63 a 64 años, porque de entrada se creía que sería sin distingo, o al parejo, pero la realidad es que habrá esa diferencia para hacerlo más justo.

Para ese efecto es que Almada anticipara que en Sonora ya se han instalado 95 módulos de registro, mismos que operarán de lunes a sábado, para que todas las interesadas se apunten, y una vez concluido ese esquema de levantamiento, apuntó que: “En diciembre iniciamos el proceso con el Banco de Bienestar para emitir las tarjetas, en enero las entregamos, y en febrero se dispersará el apoyo de tres mil pesos”. ¿Cómo ven?

O séase que Octavio así está operando por estos lares, mediante un trabajo de campo, haciendo valedera la nueva política de Sheinbaum Pardo, de promover un gobierno de más territorio y menos escritorio, porque apenas y ayer en la conferencia mañanera estaba anunciando esos dos nuevos programas asistenciales, cuando él ya andaba en la calle impulsándolos, es decir, yendo por delante para poner el ejemplo. ¡Ni más ni menos!

¡Da voz a la gente Alcalde!…El que ha seguido haciendo que la voz de la gente cuente es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, y para prueba está el que una vez más iniciara con la consulta ciudadana para lo que será el Presupuesto Creces 2024, cuya bolsa ahora aumentó a $80 millones de pesos, para que elijan obras en tres modalidades, por zona, sector, o ciudad, este último es un nuevo concepto.

Con ese fin es que Astiazarán Gutiérrez arrancara con la tercera edición de esa iniciativa que fortalece la participación ciudadana, al darles la oportunidad a los vecinos de planear y decidir que proyectos son los más prioritarios para su comunidad y que así voten por ellos en una jornada democrática, como en la primera asamblea que presidiera en la colonia Altares, para coincidir en lo que sería lo mejor para la mayoría.

Es por lo que “El Toño” Astiazarán destacara que: “Esta es la columna vertebral del Gobierno Municipal que tengo el honor de encabezar los Comités Creces, la participación de todas y todos ustedes para que sus ideas se conviertan en programas de gobierno y obras”, en lo que fuera música para los oídos de los habitantes de la Nuevo Hermosillo, Quintas del Sol, Villas del Sur y Agualurca, entre otras colonias, que también acudieron.

En esos términos está ese programa que ha sido todo un éxito, y que fuera creada en el primer trienio de Astiazarán, para darle voz y voto a los ciudadanos, y que promuevan los trabajos que impactan su entorno, y ya no se hagan desde un escritorio, como se hacía en el pasado, cuando los funcionarios ignoraban las reales necesidades que tenía la ciudadanía en su día a día, y con lo que ahora se les resuelve sus prioridades.

Como lo exhibe el que en esta ocasión las asambleas del Presupuesto Creces 2024 se realizarán hasta el 18 de octubre en curso, y las votaciones se llevarán a cabo del 11 al 22 de noviembre de forma presencial, para que con el sufragio mayoritario se determine lo que habrá de hacerse, entre las propuestas que se sometan al escrutinio popular de esos barrios, con la finalidad de mejorarles su calidad de vida. ¡Mínimo!

