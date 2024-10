Seguirá Manlio Fabio Beltrones en el PRI

Reitera que mantendrá distancia de la dirigencia; El Senador por Sonora, dijo que respalda la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de no apoyar la reelección en los cargos de elección popular, ”yo espero que esto también aplique para los partidos políticos”, comentó

Redacción Entorno Informativo

“Mantendré mi militancia y mis derechos partidarios en el PRI, donde milito desde hace cinco décadas, pero ratifico mi distancia de una dirigencia reeleccionista con la que no tengo coincidencias”, declaró el Senador Manlio Fabio Beltrones

“Con precisión, yo estoy apartado de cualquier decisión que tome esta dirigencia y con la que no comparto sus puntos de vista, me quedó con el Partido del Sufragio Efectivo No Reelección”, destacó el legislador por Sonora.

Me mantendré en la oposición, pero no en el PRI de la reelección, “no apoyo estas prácticas” aseguró.

En ese contexto, dijo que respalda la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de no apoyar la reelección en los cargos de elección popular, “yo espero que esto también aplique para los partidos políticos”, comentó.

Insistió en lo que había manifestado previamente en torno a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de concederle la razón a esta dirigencia para mantenerse al frente del PRI.

“Lo he dicho y lo repito, en una interpretación torcida de la Ley, el Tribunal Electoral Federal, tres de los magistrados intentaron volver a poner en condición de debilidad al PRI y creo que es lo que menos le conviene”, señaló.

Reconoció que el PRI en este momento vive un momento complicado que no le conviene a nadie y reitera que bajo esas circunstancias tomó la decisión personal de apartarse de cualquier decisión que se tome bajo esta dirigencia.

