Sin medias tintas

Expulsión en la Unison

¡Evidencian a hospital!

Piden extender “refris”

Revisión extra de obras

Por Martín Romo (El Verdugo)

Expulsión en la Unison…Y ahora sí que de los males el menos “píor”, por como se demostró que el alumno acusado de violentador del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora (Unison) era una amenaza para sus compañeros, y es por lo que determinaran expulsarlo, aun y cuando argumentara que sus reacciones son porque padece un cuadro de autismo. ¡Zaz!

Sin embargo, y después de analizarse el caso de Fernando “N.”, por los antecedentes que ya había de su comportamiento violento, lo que finalmente propició que se “cortara por lo sano”, o se tomara esa decisión, es la protesta que realizaran los estudiantes de esas facultades el pasado 23 de agosto del presente año ante Rectoría, para denunciarlo por acosador y amagarlos con atentar contras sus vidas. ¡De ese pelo!

Pues hasta ya les había advertido que los quemaría en el aula, pero lo que una y otra vez había evidenciado que no está en sus cabales, es que en sus momentos de crisis hasta se golpeaba él mismo, pero lo que lo hacía representar un mayor peligro, es que portaba una navaja, en lo que son condiciones por las que ya también había sido dado de baja de la Universidad Santander, y de la escuela de Biología de la misma Unison.

Es por eso que, derivado de esa manifestación, hasta tuvo que intervenir la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que le decretó una orden de restricción para que ya no acudiera al salón de clases, en lo que se hacían las respectivas investigaciones, con todo y que no había mucho que buscarle, por las expulsiones de las que previamente ya había sido objeto, y que lo hacen no apto para estar en ese tipo de convivencia escolar.

Razón por la cual es que el 30 de septiembre del actual 2024 la Comisión de Honor y Justicia el Colegio Departamental emitió dicha resolución, en base a la Ley Orgánica 69 de la “Uni”, amparada en el artículo 156 del Estatuto General, con la que, con 11 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se resolvió que ya no pertenezca al tercer semestre de la Licenciatura en Psicología, por el riesgo que significa. ¡Vóitelas!

Tan es así que se dejara asentado, que de acuerdo al informe que se presentara, se comprobó que la conducta de Fernando afectó a la comunidad universitaria, al ponerlos en peligro físico con faltas que son sancionadas por el Código Penal, por acciones que afectaron a los docentes y estudiantado, lo que contrasta con la defensa que hiciera su padre, Fernando Flores, al defender lo indefendible, aunque es entendible por ser su hijo.

Es por lo que la Comisión de Honor y Justicia aclarara, que en ese expediente resolutivo no consta ningún indicio de que se haya iniciado ese procedimiento a partir de su condición autista ni por conductas discriminatorias o intolerantes hacia él, como lo refiere en sus alegatos, sino que solamente fue tomado en cuenta su mal proceder contrario a derecho y al respeto contra terceros, que reiteradamente realizara.

Así que de esa forma se acabó con la zozobra en la que estaba ese alumnado, ante la posibilidad de que el hoy expulsado pudiera cumplir sus amenazas de hacerles daño, y es que hasta cuando estaba en desacuerdo con la opinión de sus maestros estallaba en ira, golpeando muebles, agrediéndose a sí mismo, y es por eso de esa suspensión para que la cosa no pasara a mayores, por su evidente falta de capacidad para socializar.

¡Evidencian a hospital! …El que dan cuenta que sigue sin operar “al cien” es el nuevo Hospital General de Especialidades, principalmente por la falta de personal, de ahí que nomás esté funcionado a poco más del 50% de su capacidad, y no únicamente por los bajos sueldos que pagan, sino además porque no les han cumplido con las promesas de otorgarles sus bases laborales. ¡Pácatelas!

Y para quien dude de lo anterior ahí está el que ahora un grupo de 27 técnicos en radiología empezaron a trabajar bajo protesta desde el pasado lunes, como una forma de manifestar su inconformidad, por como las autoridades de ese nosocomio y del programa federal de salud les ofrecieron basificarlos en sus cargos desde el 1 de septiembre de 2023, pero ya pasó más de un año y no les han cumplido con ese beneficio. ¡Tómala!

No en balde es por lo que María Guadalupe Espinoza Vázquez, una de las inconformes, “pusiera el dedo en la llaga”, al denunciar que: “Se suponía que íbamos a quedar basificados antes de que terminara el gobierno de AMLO, y por eso decidimos iniciar este movimiento”, con el cual sólo así reaccionó el director de ese centro hospitalario, Jorge Rubén Béjar Cornejo, porque hasta ahora simplemente los había ignorado. ¡A ese grado!

Ya que hasta que los vio “levantados en armas” y con pancarta en mano”, es que Béjar Cornejo actuara y les dijera que ya se le proporcionó una lista con sus nombres a Gabriela Nucamendi Cervantes, la fantasmal coordinadora en Sonora del programa IMSS-Bienestar, para que se analice el estatus de trabajo en que se encuentra cada uno, y darles una alternativa a más tardar el venidero lunes 14 de octubre. ¡Ajá!

Casi por nada es por lo que sentenciaran que: “Estamos esperando una respuesta favorable para el lunes, cuando tendremos otra reunión para conocer lo que ella respondió”, porque de lo contrario evaluarán qué otra manifestación realizar, por lo que así “tienen en 3 y 2” a Nucamendi Cervantes, que no se cree que tenga mucha operatividad, por ser la segunda de a bordo del secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra.

Piden extender “refris”…Partiendo de lo lento que dicen que es, al que desde ya le están haciendo un llamado con tiempo es al titular del Instituto de Movilidad y Transporte Estatal (Imtes), Carlos Sosa Castañeda, para que ante las altas temperaturas que persisten en Hermosillo, promueva una prórroga de quince días más para el encendido de los aires acondicionados en los camiones urbanos. ¡De ese vuelo!

En esos términos está la propuesta que le están haciendo a Sosa Castañeda los de la organización ciudadana Vigilantes del Transporte, por medio de su vocero, Alfonso López Villa, a raíz de los calorones de alrededor de 45 grados centígrados que todavía se continúan presentando en el octubre en curso, y que según el pronóstico que hay, así se mantendrán todos los 31 días, y en plena época de otoño. ¡Así el dato!

Si se toma en cuenta que por Ley los concesionarios están obligados a traer “prendidas las refrís” hasta el 15 del presente mes de Halloween, pero López Villa considera que el Gobierno del Estado tiene la forma de negociar una extensión por los ruleteros que estuvieron sin ese sistema de enfriamiento, porque sería una manera de compensación, pero “pos” se necesita hacer la gestión, porque de ellos “no va ha nacer”.

Aun y cuando Alfonso manejara que: “Para nosotros lo ideal es que, dependiendo del clima, los camiones puedan tener la opción de encender el aire todo el año, es decir, si hace calor lo prendan, si no lo apaguen, pero que sea obligatorio por ley todo el año, porque las condiciones son y van a seguir siendo extremas”, por los efectos que ya está teniendo el denominado cambio climático que se está sintiendo en todos lados.

Luego entonces así está la acertada idea para Carlos, que habrá que ver sí “entra en calor” con relación a esa necesidad que hay, para que los usuarios no se transporten “sudando la gota gorda”, y más porque estilan que es algo que ya se ha solicitado en otros años, por lo que sólo haría falta que “se ponga las pilas”, pero sobre todo en los zapatos de los acalorados viajeros, a partir de que una quincena más, prácticamente no es nada.

Revisión extra de obras…Como lo que se ve no se pregunta, la que todo hace indicar que también será más de territorio, que de escritorio en su nueva función es Paulina Ocaña, la recién nombrada Jefa de la Oficina del Ejecutivo, o del gobernador, Alfonso Durazo, por como se estrenara en el cargo haciendo un recorrido por las obras del Centro Histórico de Hermosillo para realizar una evaluación. ¡Qué tal!

Lo anterior como parte de una nueva política de Durazo Montaño, que consistirá en un esquema de supervisión puntual y constante que se llevarán a cabo en toda la obra pública de la administración estatal, como las que tienen lugar en el primer cuadro de la Capital hermosillense, y en las zonas aldañas a los palacios de gobierno, con la rehabilitación y modernización de calles que han estado muy tardadas.

De ahí que para checar el dato de primera mano, es por lo que sorpresivamente el pasado “San Lunes” Paulina se trasladara a ese céntrico sector de la Ciudad del Sol, en el que tiene lugar la rehabilitada de 14 vialiades por parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), con una inversión de más de $180 millones de pesos, para analizar los avances y aspectos que hacen falta. ¡De ese tamaño!

Porque la intención es la de informarle al “Gober” de manera directa, por encima de lo que le reporten las diferentes dependencias involucradas, para que tenga un conocimiento en tiempo real del cómo van, o si se está cumpliendo en tiempo y forma con lo prometido, en cuanto a las fechas de terminación, como resultado de que hasta ahora han estado muy desfasadas en ese sentido, dizque por diferentes motivos. ¿Cómo ven?

No obstante, y que como parte de esa checada que hiciera Ocaña, ventiló que algunos de esos trabajos ya están concluidos en diferentes rúas, al ya faltarles detalles, como señalamientos, ante lo que se intuye que les darán celeridad para que ya empiecen a finalizarse, porque lo que es hasta ahora no se ha entregado ninguna, y es por lo que a ese nivel ya se están haciendo esa clase de inspecciones. ¡Órale!

Correo electrónico: [email protected]

