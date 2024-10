María León y Yahir: de la amistad en el teatro a una gira juntos con “Fuego”

El teatro musical fue el escenario donde María León y Yahir forjaron una amistad que pronto trascendió a una colaboración artística más allá de las tablas. Ambos, conocidos por su disciplina y dedicación, decidieron llevar esa conexión a un nuevo nivel, anunciando una gira conjunta que promete encender los escenarios de todo México.

María León recordó cómo los inicios de su carrera eran más desafiantes sin las herramientas tecnológicas y redes sociales que hoy facilitan el acercamiento al público. “No había tantas herramientas y nos tocó hacer de todo” rememorando su tiempo como integrante de Playa Limbo.

Yahir compartió la misma visión y destacó cómo el teatro les ha convertido en artistas versátiles, capaces de dominar no solo los musicales, sino también los conciertos y la actuación en televisión. “Si no tienes esa disciplina y actitud para escuchar y aprender de los demás, es difícil que las cosas caminen”, afirmó, subrayando la importancia de la constancia en su trayectoria.

Ambos artistas coinciden en que la longevidad en el mundo del espectáculo no es fácil de mantener. Según María, han sido testigos de cómo muchos artistas han quedado en el olvido, pero el teatro les ha permitido adaptarse y mantenerse vigentes. “Todo el tiempo estamos escuchando cosas nuevas y acoplándonos a las nuevas tendencias sin perder nuestra esencia”, señaló.

La colaboración más reciente entre León y Yahir es el sencillo “Dame tu amor”, una pieza que forma parte de su proyecto conjunto titulado Fuego, que incluirá nuevas canciones y una gira nacional. María expresó su gratitud hacia Yahir, recordando cómo él la apoyó en sus inicios cuando aún formaba parte de Playa Limbo. “A Yahir le tengo gratitud porque fue uno de los primeros artistas que confió en mí”, mencionó, destacando su participación en el disco en vivo de Yahir, Zona Preferente.

Yahir, por su parte, habló con admiración sobre su compañera, destacando su pasión y energía en el escenario, rasgos que compartieron en musicales como Jesucristo Súper Estrella, Vaselina y Hoy no me puedo levantar. “Es una mujer intensa, súper apasionada, no deja de proponer”, señaló Yahir, refiriéndose a la coreografía que León montó para su nueva colaboración, lo que le permitió salir de su zona de confort.

Aunque ambos no se ven como modelos a seguir, reconocen el impacto que tienen en su público, algo que les lleva a reflexionar sobre su responsabilidad como figuras públicas. Con Fuego y su gira próxima, la dupla está lista para seguir encendiendo los corazones de sus seguidores.