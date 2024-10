Más de 3 mil niños en Sonora no cuentan con acta de nacimiento

Ivanova de los Reyes

En Sonora hay más de tres mil infantes que no están registrados ante el Registro Civil, por cifra que se busca reducir a través de la Brigada para el Registro de Nacimiento de Niños, Niñas y Adolescentes, informó Marian Martínez Rodríguez.

La titular de la dependencia estatal, mencionó que el pasado cinco de octubre arrancaron esta jornada en el anfiteatro del Centro de Gobierno en Hermosillo, donde se benefició a 10 menores, y la próxima fecha está programada para el día 26 de octubre.

“Tenemos en Sonora más de tres mil niños no registrados, mucho deriva de la pandemia, cambió mucho la estadística a partir de ahí. Fueron dos años donde no era prioridad registrar al niño; también cambió la mentalidad de la gente, donde ya no es urgente registrarlos hasta que van a ingresar al jardín de niños”, explicó Martínez Rodríguez.

Señaló que este programa consta de una brigada para el registro oportuno de niños y adolescentes en Hermosillo, con la intención de cubrir dos veces al mes, los días sábados, para atender exclusivamente el registro de nacimiento de todos aquellos menores que hasta la fecha no cuentan con su acta de nacimiento.

Estas jornadas se realizarán los días 26 de octubre, dos y 30 de noviembre, y sábado siete de diciembre, en horario de 8:00 a 13:00 horas.

Los requisitos son: presentar aviso de nacimiento, acta de nacimiento e identificación oficial de ambos padres, y acudir con el registrado.

También estarán estas brigadas en los municipios de Empalme este 11 de octubre, Benito Juárez el 15, Cajeme el 16, Huatabampo el 24, Magdalena el 22, Navojoa el 23, Nogales el 30, y poblado Miguel Alemán el cinco de noviembre.

Asimismo, dentro del programa de Registro Oportuno, traen el programa “Soy México”, con la finalidad de garantizar el derecho de identidad y doble nacionalidad a personas nacidos en Estados Unidos, de padres mexicanos.

“El año pasado tuvimos el primer lugar nacional en este tema con un registro de 628 personas, y este año no será la excepción”, dijo.

La titular del Registro Civil del Estado, detalló que, para el registro, los deben presentar el acta de nacimiento de Estados Unidos, la CURP de padre o madre mexicana y acudir a la oficialía para su inscripción

