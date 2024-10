Se manifiestan viudas de policías caídos en acción; Piden pago de compensación subsidiaria

Las mujeres cuyos esposos murieron en cumplimiento del deber tienen siete años luchando por recibir el beneficio

Ivanova de los Reyes

Un grupo de viudas de policías caídos en cumplimiento del deber, se manifestaron este miércoles frente a Palacio de Gobierno para exigir el pago del apoyo de la compensación subsidiaria.

Asimismo, realizaron un cierre de calles en diferentes puntos, iniciando en la avenida Rosales y Elías Calles, y posteriormente, a altura del bulevar Luis Encinas.

Juan Carlos Pérez Gómez, representante legal de las viudas, señaló que tienen siete años luchando para que se les otorgue este apoyo a las viudas de los policías caídos en acción en Sonora.

“En 2017 que se creó el colectivo se consiguió el pago de este año a 37 viudas de policías, y ahora se sumaron otras 37 por la ola de violencia en la entidad, a quienes no se les ha entregado esta compensación subsidiaria”, dijo.

Recordó que inicialmente este apoyo estaba en el gobierno federal donde alcanzaban solo 50 mil pesos, y tras presentar una iniciativa en el Congreso, se logró equiparar el pago federal con el estatal, y se logró un incremento de 500 Unidades de Medida y Actualización.

Pérez Gómez resaltó que la bolsa que otorga la Ley de Víctimas asciende aproximadamente a 1.5 millones de pesos que será distribuido a las viudas de policías caídos.

“Hemos tenido varios acercamientos con las autoridades y se llegó a un convenio para el pago en marzo pasado, pero no se llevó a cabo, y nos pidieron tiempo para después de las elecciones porque no había dinero y seguimos igual, pero si no hay pago ni acercamiento, es la única manera el manifestarnos.

Al igual que en el gobierno anterior, agregó, que realizarán bloqueos o un plantón permanente hasta que les hagan entrega de este apoyo.

