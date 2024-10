Lucero desmintió rumores sobre vínculo sentimental con Enrique Peña Nieto

Durante una reciente entrevista en el programa Algo personal con Jorge Ramos, la cantante y actriz Lucero negó rotundamente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Estos rumores habían circulado desde el inicio del sexenio del político en 2012, y resurgieron recientemente tras la publicación de un libro por el periodista Mario Maldonado.

En la obra de Maldonado, se sugería que existió un plan para que Lucero se convirtiera en la pareja del entonces gobernador del Estado de México, con vistas a las elecciones presidenciales. Según el libro, “el primer objetivo era conquistar a la conocida cantante Lucero Hogaza”, quien, entre 2008 y 2009, promovió los logros del gobierno mexiquense a través de spots televisivos.

Lucero, quien trabajó en campañas publicitarias para el gobierno del Estado de México entre 2008 y 2010, aclaró que su relación con Peña Nieto siempre fue estrictamente profesional. La actriz negó cualquier acercamiento personal o romántico con el político.

“Ni siquiera existió. Jamás (hubo cercanía) y nunca lo hubiera permitido porque no soy títere, no soy una muñeca y nadie me puede comprar”, afirmó la cantante, rechazando la idea de que alguna vez hubiera sido considerada como una candidata para ser la pareja del entonces gobernador.

El libro de Maldonado, que recoge supuestas conversaciones con allegados al expresidente, señalaba que Lucero estaba en una lista de posibles candidatas para una “necesaria relación romántica” de Peña Nieto, pero la intérprete fue tajante al aclarar que no fue contactada con ese fin. “Yo los hubiera mandado a volar a todos”, añadió en la entrevista.

Lucero también explicó que su participación en las campañas publicitarias fue estrictamente laboral, comparándolo con cualquier trabajo comercial que ha hecho a lo largo de su carrera. “Me contrataron para hacer una campaña. Lo vi como un comercial más en mi carrera, así como un shampoo o como anuncio de una crema”, afirmó, reiterando que nunca estuvo involucrada en ningún plan político o sentimental.