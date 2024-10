Adrián Marcelo reapareció en Monterrey y repartió dinero a personas necesitadas

El exconcursante de “La Casa de los Famosos”, Adrián Marcelo, volvió a la vista pública a través de su canal de YouTube, donde recorrió las calles de Monterrey, Nuevo León, acompañado por La Granja Rifa. En su canal El Radar, el influencer se dedicó a repartir dinero entre las personas más necesitadas de la zona, mientras interactuaba con ellos y bromeaba a lo largo de su trayecto.

Durante su caminata, Adrián Marcelo no perdió la oportunidad de hacer comentarios sarcásticos sobre el “Team Mar”, al encontrarse conversando con una familia. El youtuber insinuó que algunas personas lo buscaban solo por su dinero. “Ya para eso me buscan, ustedes han de ser Team Mar, la verdad […] Han de ser de Mar esas personas”, comentó entre risas mientras atendía a una mujer que sufría de epilepsia, a quien le ofreció un cigarro de marihuana.

A lo largo de su recorrido, Adrián interactuó tanto con adultos como con niños, muchos de los cuales lo han seguido y apoyado después de su salida del reality show transmitido por Televisa. A pesar de su reciente eliminación, el influencer se mostró positivo y agradecido con la vida.

En una charla con los vecinos, Adrián Marcelo compartió cómo su abuela se sintió molesta por su eliminación del programa: “Mi abuelita estaba muy enojada, porque me dijo que me hicieron una injusticia, pero hay que ser felices. Si tengo amigos como Pepito, como Romano, como el Comandante Patillas, si puedo tener el privilegio de hablar con usted, pues la vida me está sonriendo”, concluyó.