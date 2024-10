Raúl Jiménez se declara listo para ser el delantero estelar en el Tri

AGENCIAS

El delantero de Fulham y la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, aseguró estar preparado para tomar las riendas y la responsabilidad del ataque Tricolor

La ofensiva tricolor durante la ventana internacional recaerá sobre Raúl Jiménez. El delantero del Fulham comandará el ataque del equipo ante el Valencia y frente a Estados Unidos, y es que los reflectores se posan sobre debido al buen momento por el que atraviesa en la Premier League.

Yo siempre tengo que estar preparado para que en cualquier momento cuando se me necesite, cuando se me aviente al frente, tengo que estar preparado para responder. Estoy en la mayor disposición con ganas de querer seguir haciendo historia con la selección, seguir creciendo como futbolista, sé que tengo 33 años, pero nunca se deja de aprender”, señaló.

En la presente campaña el Lobo de Tepeji ha acaparado las miradas y los elogios no se han hecho esperar, ni siquiera por parte del estratega del Manchester City, Pep Guardiola.

Se me acercó Pep al final. Siempre es un halago para uno que se acerque, en este caso te diga las impresiones del partido, de cómo jugué, de que le daba gusto el nivel que había mostrado y contento de que no sólo gente de mi club, sino de fuera me lo externe”.

El objetivo de Raúl Jiménez es conservar el buen momento y reflejar su buen nivel en la cancha con el Tri, equipo que ahora comanda Javier Aguirre quien ha causado una buena impresión en Jiménez.

Contento de estar con la selección en una nueva convocatoria y agradecido por volver. Nunca pasó por mi cabeza, no volver, desistir, saben que soy un jugador que siempre quiere más. He pasado por diferentes dificultades, pero nunca me he dado por vencido, siempre voy para adelante para seguir luchando, y que mejor motivación que un mundial en casa”.

Nunca me había tocado, es la primera concentración con él y es un entrenador muy abierto que está ahí para ti para cualquier duda o incertidumbre, él y su cuerpo técnico. Es un entrenador con el que se puede entablar una conversación y cualquier cosa que se necesite está ahí para nosotros”, afirmó.

Acerca del retiro de Andrés Guardado de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez comentó:

Un jugador con una excelente trayectoria que por cómo es, un líder, siempre se mantuvo en Europa y siempre apoyando al compañero queriendo ganar. Es un ganador y eso lo transmite, no solo en el vestidor, si no también desde afuera, te llega un mensaje para preguntarte cómo estás y esas cosas ayudan a uno como jugador”, concluyó Jiménez.

