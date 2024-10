Sin medias tintas

¡“Cae” pa$tor por abuso!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡“Cae” pa$tor por abuso!…Por si algo le faltara a la insegura Caborca, resulta y resalta que ahora afloró el caso de un presunto pa$tor abusador de la iglesia cristiana Ministerio Internacional Vida, de nombre David, de 54 años de edad, al que trascendió que ya denunciaron públicamente y ante el Ministerio Público por abuso sexual, y es por lo que se esperaba que hubiera más querellas en su contra. ¡De ese pelo!

Al ser unas supuestas vejaciones que salieron a la luz pública, después de que en las redes sociales una de las mujeres afectadas difundiera un video en le que acusaba al representante cristiano y su esposa, porque según esto ella también tenía conocimiento de lo que él hacía, revelando que son agresiones sexuales que datan desde el 2015, pero que apenas empezaron a denunciarse por parte de las víctimas. ¡Pácatelas!

Y tan formal es la imputación que se hiciera contra el sujeto en mención, quien dizque es originario de Hermosillo, y ya abandonó la ciudad caborquense, tras vivir varios años en esa localidad, que aseguran que ya se interpuso la primera querella por ese motivo ante Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), abriéndose una carpeta de investigación, pero sin que desde esa instancia hasta ahora hayan dicho nada.

No obstante, se supo que a la denunciante la canalizaron al Centro de Atención a Víctimas del Delito (Cavid) para una atención integral, mientras que las indagaciones correrían a cargo de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Sexuales, por lo que habrá que esperar a checar en qué momento lo hacen oficial los de esa Fiscalía Estatal, de la que es titular, Gustavo Salas Chávez, por la gravedad de esas imputaciones. ¡Qué tal!

Si se parte de que hasta ya balconearon el “modus operandi” con el que actuaba el señalado de abusador, pero con camuflaje de “religioso”, y que era el proponerles a las damas el orar por ellas en sus casas, y es ahí cuando se propasaba, al desnudarlas y untarles aceite para “liberarlas del mal”, entre ellas a jóvenes, incluso menores de edad, pero sin que Salas Chávez y compañía lo hayan oficializado. ¿Cómo ven?

Sin embargo, finalmente trascendió que la madrugada del pasado jueves ya lo arrestaron, por los delitos de abusos deshonestos agravados y abuso sexual, como lo ventilara la Vicefiscal, Rosario Sánchez, por lo que está por resolverse su situación jurídica, al señalar que: “Actualmente contamos con cuatro denuncias, la pena se determina en un juicio oral, dado que son diversas víctimas, eso le tocaría a un tribunal de enjuiciamiento”.

Para el caso es que Sánchez manejara que se tomaron varios datos de prueba, mediante los cuales se estableció su probable responsabilidad, y es por lo que de ser hallado culpable, se promovería el que se le aplique la pena máxima, además de exhortar a quienes igualmente hayan sido víctimas a presentar su denuncia, por suponerse que mínimo hay una veintena de afectadas más que no han procedido por temor.

Pero a pesar de esas flagrantes vejaciones, todavía se supo que un grupo de pa$tore$ acudió a la mencionada y “quemada” congregación, para solaparlo y defenderlo, presionando a las féminas agredidas para que no denunciaran, porque el supuesto violador sería objeto de un castigo por parte de un ser superior, por lo que a ese extremo es que se “tapan con la misma cobija”, de ahí que cuántos más no habrán tapado antes. ¡Zaz!

Y es que ahora cualquiera se hace pasar por pastor, sin tener ninguna preparación, pero siempre y cuando sea bueno para la manipulación y el captar los diezmo$, por lo que si hoy en día esos son los guías espirituales de las mayorías, que se puede esperar de los simples mortales. ¿Qué no?

“Se dispara” la rickettsia…Aun y cuando es algo de lo que poco se habla, pero la que ha ido al alza es la letal enfermedad de la rickettsia, provocada por la mordedura de las garrapatas, porque hasta la semana 39 del presente año ya se sumaban 124 infectados, y 44 muertos, con lo que en el 2024 ya se registra un aumento en la incidencia del 23%, en comparación con el 2023, pero con un 15% menos de defunciones. ¡Órale!

Más menos así está ese enfermo panorama que oficializara el director de Epidemiología de la Secretaría del Salud del Estado, Universo Ortiz Arballo, en lo que fuera el más reciente reporte que presentara, si se parte de que aún faltan dos meses y cacho de registros de ese padecimiento, siendo Hermosillo el municipio más afectado, al concentrar el 90% de los casos, con un total de 63, más los que se continúen acumulando. ¡Palos!

Toda vez que, a decir de Ortiz Arballo, los enfermos se han detectado principalmente en 17 municipios, por lo que después del hermosillense aparece Cajeme con una mayor cantidad, al ya contabilizar 14; seguido de Navojoa con 11; después Guaymas con 8; y Álamos, Agua Prieta y Empalme con 5 cada uno, lo que pone de manifiesto que entre los capitalinos es donde está el mayor riesgo de ser contagiado por ese bicho. ¡Glúp!

Aunque por encima de la gravedad que ya exhiben esas cifras, lo que es el funcionario del nombre muy universal, sólo se ha limitado a exhortar a la población que cuenta con mascotas, y en especial a aquellos que tienen perros en sus casas, a extremar los cuidados preventivos, pero sin hasta ahora hayan puesto en práctica una campaña para contrarrestar esa rickettsiosis, cuando menos en las colonias en la que más ha aflorado.

Aunado a que una y otra vez han pretextado que las condiciones geográficas y climáticas de la Entidad favorecen la proliferación de ese arácnido portador, que al margen de que sea verdad, lo que también es igual de cierto, es que a Ortiz y compañía no se les ha visto operar en consecuencia, y es por eso que Sonora sigue ocupando el primer lugar nacional con relación a ese mal, que llegado el momento pude ser fatídico. ¡Ups!

Ponen en duda a la AMIC…Aunque ya no es ninguna novedad, pero los que están volviendo a estar en el “ojo del huracán” son los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dependiente de la Fiscalía General de Justicia estatal, por como ahora los están involucrando en un comentado asalto perpetrado en una residencia de la colonia Centenario de la Ciudad del Sol. ¡De ese vuelo!

En lo que es un atraco que tuviera lugar el lunes anterior por la tarde, cuando la víctima llegó a su domicilio y fue abordado por un hombre con el rostro cubierto y que portaba un chaleco con las siglas de AMIC, quien lo amenazó con un arma de fuego, a la vez que arribaron otros dos sujetos más armados, quienes lo sometieron, al igual que a un empleado que lo acompañaba, para despojarlo de un dinero que transportaba. ¡Vóitelas!

Con todo y eso, y como era de esperarse, lo que es el Comisario de esa agencia policial, Carlos Alberto Flores, de inicio está negando que esa prenda con las letras de esa corporación sea similar a las usadas por los elementos, además de que ninguno de los asaltantes portaba el uniforme completo, pero lo único verídico es que de esa forma se apoderaron de un cuantio$o botín, producto de la venta de insumos para restaurante.

De ahí que Flores puntualizara que: “Decir categóricamente que nosotros no utilizamos uniformes de ese tipo. Nuestro personal está debidamente uniformado, usan pantalón caqui y camisa negra con las siglas de AMIC; estamos tratando de entrevistar a la víctima, lo cual hasta el momento no ha sido posible”, como dando a entender que el afectado no ha querido cooperar con las investigaciones que se llevan a cabo. ¡Ajá!

Así que es un robo en el que sí que aplica aquello de que ¡Cría fama, y acuéstate a dormir!, por la pésima imagen que tienen los de la AMIC, aunado a que no es la primera asaltada a domicilio que se comete en las últimas dos semanas, después de que en Los Lagos también saquearan una vivienda, y sin que se volviera a saber nada, por lo que en un descuido y es una banda dedicada a esa modalidad. ¡Es el temor que hay!

¡Dejan retraso en la Sidur!…Al que todo hace indicar que ya no le perdonaron los retrasos en las eternizadas obras del Centro Histórico de Hermosillo, es al hoy ex secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Godofredo Gardner Anaya, por sólo así explicarse que fuera de los funcionarios a los que acaban de dar de baja del gabinete estatal, entrando en su lugar, Alejandra Castro Valencia. ¡Tómala!

Ya que con todo y la más reciente promesa que hiciera Gardner Anaya, de que para finales del actual mes de octubre, al fin quedarían concluidas algunas de las 14 obras que se realizan en ese céntrico punto, en las que invertirán más de $180 millones de pesos, lo cierto es que se intuye que ya nomás no le creyeron, por ya casi estarse a mediados de esa fecha, y no verse mayores avances, y es por lo que persisten los bloqueos.

Razón por la cual es que aun y cuando tenía muy poco en el cargo, después de haber llegado de la Dirección General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Sonora, pero no le pasaron por alto el que simplemente “no diera el ancho” con esas labores, por más prtextos que pusiera, al ya volverse irrebatibles las crecientes quejas de los ciudadanos, por el mucho tiempo que llevan esas rúas cerradas.

Aun así los que más han “puesto el grito en el cielo” son los comerciantes de ese sector, y la burocracia que se mueve alrededor de los palacios de Gobierno, Congreso del Estado y Poder Judicial, por como también les han restringido el tránsito vehícular, como consecuencia de que hay callecitas en esas latitudes que ya tienen meses sin que hayan podido terminarlas, que es el gran reto que tendrá su relevo, o Castro Valencia.

En esos términos estará el desafío para Alejandra, quien dan cuenta que ya estaba como operativa en esa dependencia, y es por lo que muy seguramente que de aquí pa´l real se evaluará con lupa su trabajo, para que no se vuelva a caer en el mismo fracaso, como estiman que ocurriera con Godofredo, por encima de que ya había sido Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Infraestructura en el gobierno de Nuevo León.

