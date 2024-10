Adrián Marcelo rompe el silencio tras su salida de “La Casa de los Famosos” y lanza fuertes acusaciones

A semanas del final de La Casa de los Famosos México, la polémica alrededor del reality show continúa, ahora protagonizada por Adrián Marcelo, quien después de un largo silencio decidió reaparecer con declaraciones controversiales. El youtuber había abandonado el programa en septiembre, dejando varias interrogantes. Sin embargo, recientemente rompió el silencio durante el podcast Hermanos de leche, que comparte con Iván “La Mole”.

Marcelo aclaró que su decisión de dejar el show fue completamente personal y que no se arrepentía de lo sucedido durante su participación. Además, reveló detalles sobre sus constantes enfrentamientos con Arath de la Torre, líder del Team Mar. En particular, mencionó que antes de abandonar la casa, había advertido a De la Torre que revelaría algunos secretos suyos, e incluso le sugirió que no dejara que sus hijos vieran el programa, lo que generó curiosidad entre los espectadores.

Durante la charla, Adrián Marcelo compartió que, aunque estaba contento por dejar la competencia, también reconoció que sus rivales jugaron mejor que él. No obstante, el youtuber no perdió la oportunidad de desvelar algunos de los secretos de De la Torre que, según él, iban más allá del problema del crédito fiscal que había causado tensiones.

“Lo del crédito fiscal yo sabía que le iba a doler. Él mismo me daba la información y cuando querías ahondar en ello se volteaba. Venía que le mandaste flores a una vieja que tenía una relación en teatro. Que pediste dos guarros para que te defendieran. Venía mucha mierda, hermano”, declaró Marcelo.

Además, el youtuber criticó el desempeño de Arath de la Torre como presentador de televisión, cuestionando su capacidad para liderar el programa matutino Hoy. “Es un wey que no tiene ni la estructura para estar en un programa de revista, no tiene un criterio”, afirmó Marcelo.

Sin embargo, Arath de la Torre no fue la única figura pública contra la que arremetió. Adrián Marcelo también tuvo duras palabras para Odalys Ramírez, conductora de las galas del reality show, quien lo cuestionó en vivo tras uno de los comentarios más polémicos que hizo durante su participación.

El youtuber causó revuelo cuando, tras la eliminación de Gomita, pronunció la frase: “una mujer menos que maltratar”, lo que generó fuertes críticas por parte del público y de Ramírez. En ese momento, Marcelo se disculpó y aseguró que el comentario había sido una broma en referencia a las acusaciones previas en su contra por violencia de género. No obstante, durante el podcast, señaló que Ramírez había intentado “lucirse” con la situación y recordó uno de los escándalos más grandes en la vida de la conductora.

“Sé que la chicharearon, así funciona, pero se quiso lucir. Bueno, si vas a malabarear fueguito, te puedes quemar. Aguas”, comentó, agregando después: “Una señorita con polémicas muy fuertes, ahí están las revistas lo que dicen de ella… es como si yo me creo que Odalys quiso asesinar a su padrastro”.

Esta declaración hace referencia a una polémica de 2014, cuando la revista TVNotas publicó un artículo en el que un supuesto enfermero acusaba a Odalys Ramírez y a su madre de intentar asesinar al padrastro de la conductora. Posteriormente, el hombre las demandó por despojo, abuso de confianza y privación de la libertad.

Las declaraciones de Adrián Marcelo han vuelto a encender la polémica en torno a La Casa de los Famosos México y han generado un gran debate entre los seguidores del programa y los involucrados en sus críticas.

